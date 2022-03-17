Военный эксперт: США стремятся затянуть боевые действия на Украине

«США считают, что поставки оружия Киеву остановят российскую армию или войска ЛДНР. Но в реальности поставки приведут лишь к росту числа жертв со стороны украинцев», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее США обнародовали полный список поставленного Украине оружия.

«США хотят затянуть боевые действия на Украине, надеясь, что те санкции, которые они вводят против нас, подействуют – и мы сдадимся. А для силовой поддержки давления они завозят на Украину новую порцию «железок». Но США сейчас работают на грани фола – и санкции, и накачка оружием уже действуют против них», – пояснил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Эксперт обратил внимание на 25 тыс. бронежилетов и шлемов, которые США передают Украине. «Этим они собираются оснастить примерно пять бригад и несколько батальонов. Скорее всего, речь идет о той части вооруженных сил, которая осталась на Западной Украине. Это так называемый резерв, который должен не пустить наши войска на запад страны», – отметил собеседник.

По его словам, все остальные средства будут отправлены на восток Украины. «Среди прочего, США передадут им беспилотники и барражирующие боеприпасы, которые отправляются в воздух минометным способом. Операторы будут дистанционно управлять атакой по российским войскам, координаты которых им дадут американские средства космической разведки и спутниковая группировка дистанционного зондирования Земли», – сказал аналитик.

Специалист также отметил, что согласно концепции сетецентрических войн, по всей территории Украины в разных населенных пунктах американцы создадут склады вооружения, боеприпасов, амуниции, военной техники и разместят артиллерийские комплексы. «Отступающие войска будут заходить в такие пункты для пополнения запасов оружия и боеприпасов. Это тактика, которая нам известна еще со времен сирийской кампании. Американцы свою модель войны не меняют», – заметил Леонков.

Тем не менее переданное Украине вооружение не изменит принципиального хода боевых действий, заметил эксперт. «Мы же контролируем воздушное пространство, поэтому Зеленскому сейчас нужны комплексы войсковой ПВО, которые бы прикрывали передвижение батальонно-тактических групп. А их никто Украине не дает», – сказал собеседник.

По его словам, вооружение пойдет на Украину наземным гражданским транспортом под видом фур с гуманитарной помощью, поэтому прервать их поставки российским войскам будет крайне трудно. «Но те конвои, о которых у нас будет точная информация, мы, конечно, будем уничтожать. Если обнаружим склады вооружения в зоне, которую контролирует наша армия, то все эти трофеи мы передадим ЛНР и ДНР и научим обращаться с американскими ПЗРК и ПТРК», – подчеркнул эксперт.

Ранее Белый дом опубликовал информационный бюллетень о помощи Украине в области безопасности, в котором обнародован полный список поставленного Киеву американского оружия. Как говорится в документе, помощь будет осуществляться в форме прямой передачи оборудования от министерства обороны США украинским военным.

Полный список поставленного Киеву американского оружия включает новый пакет помощи Украине в размере 800 млн долларов, в который входят 800 ПЗРК Stinger, 2 тыс. ПТРК Javelin, 1 тыс. легких гранатометов и 6 тыс. гранатометов АТ-4, 100 БЛА, 100 гранатометов, 5 тыс. автоматических винтовок, 1 тыс. пистолетов, 400 пулеметов, 400 ружей, более 20 млн боеприпасов для стрелкового оружия, а также гранатометов и минометов; по 25 тыс. бронежилетов и шлемов.

Кроме того, из документа следует, что ранее США предоставили Украине более 600 Stinger, около 2600 Javelin, пять вертолетов Ми-17, три патрульных катера, четыре контрбатарейных радара, четыре противоминные РЛС, 200 гранатометов и боеприпасов к ним, 200 дробовиков и 200 пулеметов, почти 40 млн патронов к стрелковому оружию и более 1 млн гранат, мин и артииллерийских снарядов.

Также в списке указываются 70 бронеавтомобилей HMMWV и других транспортных средств, системы защищенной связи, системы обнаружения радиоэлектронной борьбы, бронежилеты, шлемы и другое тактическое снаряжение, военно-медицинское оборудование для лечения и эвакуации с поля боя, оборудование для разминирования, а также спутниковые снимки и аналитическую информацию.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.

Москва предупреждала об ответственности за поставки оружия ВСУ. Кремль предупреждал, что поставка оружия на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия.

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