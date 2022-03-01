Москва предупредила ЕС об ответственности за поставки оружия ВСУ

Структуры и граждане ЕС, причастные к поставкам ВСУ летальных вооружений и горюче-смазочных материалов (ГСМ), будут нести ответственность за последствия этих действий на фоне продолжающейся спецоперации на Украине, говорится в заявлении МИД РФ о роли ЕС в событиях на Украине.

«Еэсовские граждане и структуры, причастные к поставкам ВСУ летальных вооружений и горюче-смазочных материалов, будут нести ответственность за любые последствия таких действий в условиях продолжающейся специальной военной операции. Они не могут не понимать степени опасности последствий», – приводит текст заявления ТАСС.

В министерстве подчеркнули, что принятое ЕС 27 февраля «решение о начале поставок летальных вооружений украинской военщине является саморазоблачительным». «[Оно] знаменует конец евроинтеграции как «пацифистского» проекта по примирению европейских народов после Второй мировой войны. Еэсовцы окончательно встали на сторону киевского режима, развязавшего политику геноцида в отношении части собственного населения», – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Это решение игнорирует все восемь критериев собственной же «общей позиции» Совета ЕС «Об определении общих правил контроля за экспортом военных технологий и оборудования» от 8 декабря 2008 года, отметили в министерстве.

На Смоленской площади также напомнили, что на протяжении многих лет Евросоюз «под маской «миротворца» щедро финансировал киевский режим, пришедший к власти в результате антиконституционного госпереворота», и «безмолвно наблюдал за истреблением населения в Донбассе, удушением русскоязычия на Украине».

«В ЕС игнорировали наши постоянные призывы обратить внимание на засилье нацистов во власти Украины, социально-экономическую блокаду и убийства мирного населения юго-востока страны. Увязав все перспективы отношений с Россией с выполнением минского «Комплекса мер», ничего не сделали, чтобы побудить Киев приступить к реализации его ключевых элементов. Одновременно давали киевским властям деньги и безвизовый режим. Продлевали под сомнительными предлогами антироссийские санкции. Участвовали в устраиваемых Киевом спектаклях, ставящих под сомнение территориальную целостность Российской Федерации», – отметили в МИД.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об обязанности стран ЕС поставить Украине крупнокалиберное и противотанковое оружие. Днем ранее он объявил о готовности стран ЕС поставить Украине боевые самолеты. Кроме того, в воскресенье глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о готовности Берлина начать поставки оружия Украине.

Кремль предупредил, что поставка оружия на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, поставки ФРГ вооружений на Украину заставляют задуматься, насколько был завершен процесс денацификации в самой Германии после поражения во Второй Мировой войне.

В Кремле предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.