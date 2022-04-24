Турция ввела скрытые санкции против России из-за Украины

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24 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 18:34  |  vz.ru
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Россия переходит на иранские схемы продажи нефти

Нефть из России уходит тайным покупателям Виталий Тимкив/РИА Новости
Запад пытается выяснить, насколько же упал экспорт российской нефти. Москва скрыла эту статистику, чтобы не давать США и ЕС рычага для давления. Западу ничего не остается, как отслеживать передвижения танкеров с нефтью и фиксировать падение российского экспорта. Однако, судя по всему, Москва уже тестирует серые схемы поставок нефти за рубеж. Что это за схемы и в чем их смысл? Подробности...
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Индия поддерживает Россию по трем причинам

Индийцы помнят, как поддержал их СССР в 1961 году, и не хотят казаться неблагодарными Н. Акимушкин
Индийцы вдвое увеличили закупки российской нефти и отказались помогать Японии в доставке грузов на Украину. Надежды Вашингтона рассорить Москву и Нью-Дели пошли прахом по десятку разных причин, но стоит особенно выделить три из них – или даже четыре, если считать еще одну, почти мистическую. Подробности...
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Как уничтожала бандеровцев Красная армия

Советские методы борьбы с бандеровцами по-прежнему актуальны Леонид Доренский/РИА Новости
Проходящая на Украине спецоперация который раз заставляет вспомнить опыт Великой Отечественной. Украинские националисты грозят развязать против российских войск партизанскую войну – точно так же, как это пыталась сделать в свое время Украинская повстанческая армия (УПА), то есть бандеровцы. Однако советские военные нашли методы уничтожения этих банд.  Подробности...
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Зачем США нужна массовая гибель украинцев

Украина уже действует против России запрещенными методами mil.ru
США готовят провокации, чтобы обвинить Россию в применении на Украине химического, биологического или тактического ядерного оружия. Как предупреждают в Минобороны, диверсии возможны на химических и биологических объектах Харькова и Киева или на Запорожской АЭС. В экспертной среде убеждены: провокаций, как в Буче, стало недостаточно, поскольку спецоперация доказывает эффективность, так что Запад ищет поводы для новых обвинений против России. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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После смерти всегда наступает жизнь

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В такие времена особенно важно помнить о самом главном, о том, благодаря чему Россия выстояла во всех смертельных испытаниях прошлого, о том, что позволило нашей стране и нашему народу раз за разом возрождаться после самых страшных катастроф. Подробности...

Мы на пороге нового мира, но не решаемся сделать первый шаг

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Чем грубее и придурошнее станут действовать против нас Вашингтон, Лондон и Брюссель, тем чаще мы будем получать поддержку рядовых граждан, а потом и правительств самых разных государств. Подробности...
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Америка начала разорение Европы

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В среднесрочной перспективе Евросоюз окажется на грани гражданской войны. США достигнут своей стратегической цели по устранению с геополитической арены своего главного цивилизационного конкурента. Подробности...
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Спецоперация на Украине расколола Хорватию

Шольцу грозит отставка из-за Украины

Приказ Путина по «Азовстали»

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Украинским артистам-русофобам закрыли въезд в Россию

Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Турция ввела скрытые санкции против России из-за Украины

    Эрдоган пытается сковать действия России на Ближнем Востоке
    		   24 апреля 2022, 17:40
    Фото: ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    Турция закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов, летящих в Сирию. Это решение касается не только военной, но и гражданской авиации. Что побудило Анкару пойти на такой шаг, каким образом он связан с событиями на Украине и как подобное решение отразится на снабжении российской группировки в Сирии?

    Турецкое воздушное пространство для российских самолетов, летящих в Сирию, закрыто. Об этом накануне объявил глава МИД Мевлют Чавушоглу. По его словам, президент Тайип Эрдоган предупредил об этом российского коллегу Владимира Путина. Дипломат также отметил, что Анкара «ведет переговоры с РФ путем диалога, имплементации Конвенции Монтре, а также через другие вопросы».

    Вместе с тем Турция по-прежнему отказывается вводить санкции в отношении Москвы на фоне специальной военной операции на Украине. Чавушоглу утверждает, что в связи с этим российские компании могут продолжать вести бизнес на территории Турции, соблюдая при этом местное законодательство и нормы международного права.

    О готовности следовать Конвенции Монтре Турция заявляла и ранее. При этом Чавушоглу отмечал, что страна не сможет проигнорировать санкции, если такое решение будет принято ООН. Помимо этого, Турция уже неоднократно подтверждала свое желание принимать непосредственное участие в урегулировании кризиса на Украине. 

    Среди прочего, Анкара предложила Стамбул в качестве площадки для проведения переговоров по мирному урегулированию ситуации. Вместе с тем после двух раундов переговоров президент России Владимир Путин заявил, что в качестве основной переговорной площадки стоит рассматривать Минск.

    На этом фоне Эрдоган анонсировал переговоры с президентами России и Украины. В воскресенье уже состоялся телефонный разговор с Владимиром Зеленским. В беседе Эрдоган заявил о готовности выступить в качестве гаранта безопасности Украины. Он также подчеркнул необходимость эвакуации раненых и мирных жителей из Мариуполя. Заметим, что на фоне миротворческих инициатив Эрдогана, Турция продолжает активные поставки вооружений на Украину, в том числе беспилотников «Байрактар».

    По мнению экспертов, решение Турции не окажет критического влияния на снабжение российской группировки в Сирии. Однако такой шаг имеет очевидный политический смысл и может трактоваться как недовольство Эрдогана тем, что Москва де-факто отказалась от проведения переговоров с представителями Украины в Стамбуле, выбрав для этого Минск.

    «Турция пытается противодействовать России, но так, чтобы Москва не обиделась. Анкаре, например, не нравится улучшение ситуации в Сирии, а также усиление позиций Дамаска в регионе. Это попытка сковать действия России на разных театрах военно-политических действий и поддержать Зеленского», – заявил газете ВЗГЛЯД доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

    «С другой стороны, Анкара пытается действовать как самостоятельный игрок и повышает собственную геополитическую роль.

    Турция преследует свои собственные интересы на Украине. Причем, судя по всему, они идут вразрез с интересами США и НАТО. Для нас же Турция никогда не была надежным партнером, баланс в наших отношениях противоречив, и только в вопросах экономики Эрдоган действует с выгодой для всех», – уверен Перенджиев.

    Доктор военных наук Константин Сивков допускает, что действия Турции отразятся на взаимодействии Москвы и Дамаска. «Фактически это скрытая форма введения санкций в отношении Москвы, хотя официально Анкара заявляет, что не намерена прибегать к рестрикциям», – сказал Сивков газете ВЗГЛЯД.

    Собеседник также уверен, что эти ограничения являются «серьезной угрозой безопасности России». «Теперь единственный воздушный путь в Сирию, который у нас остается – это Иран. Нашей авиации придется делать определенный крюк, тратить больше топлива и больше времени. Это усложняет решение задач в регионе», – пояснил Сивков.

    В то же время генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов не ожидает каких-либо серьезных последствий в результате решений Анкары, хотя такой шаг нельзя назвать дружественным. «У России и Турции есть ряд принципиальных разногласий по Сирии. Речь идет и о будущем Идлиба, и о ситуации в курдских районах. Все это может обострить противоречия между нами», – пояснил собеседник.

    Кортунов также обратил внимание на тот факт, что Турция все же придерживается Конвенции Монтре, не пропуская корабли других стран в Черное море. «Турция пытается проводить свою собственную политику. Очевидно, что эти решения не столь сильно затрагивают Россию, но в то же время напрямую на ней сказываются», – добавил Кортунов.

    В свою очередь востоковед Кирилл Семенов считает, что Турция пошла на такой шаг, «за который Россия ее даже упрекнуть не сможет». «Страна НАТО обеспечивала военные поставки для враждебного НАТО государства и не разорвала договор, а исполнила его до конца, но просто не продлила», – отмечает эксперт.

    Зато такой шаг Турция может использовать как аргумент в ответ на претензии США и других союзников по НАТО, которые обвиняют Анкару в недостаточных усилиях по изоляции России.

    «Вот [она это] как бы сделала, при том, что к событиям на Украине это отношения даже не имеет», – добавил он. Семенов также считает, что решение Турции «не является большой проблемой» для России, «так как основная часть необходимых для российской группировки грузов доставляется гражданскими морскими судами, для которых Черноморские проливы по-прежнему открыты».

    «Личный состав и даже целые подразделения с вооружениями могут по-прежнему прибывать в Сирию через воздушное пространство Ирана и Ирака. А в случае военной угрозы туда могут быть переброшены таким же образом и крупные контингенты войск по примеру того, как в январе была развернута российская группировка в рамках ОДКБ в Казахстане», – заключил Семенов.

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