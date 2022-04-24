Турция ввела скрытые санкции против России из-за Украины

Турция закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов, летящих в Сирию. Это решение касается не только военной, но и гражданской авиации. Что побудило Анкару пойти на такой шаг, каким образом он связан с событиями на Украине и как подобное решение отразится на снабжении российской группировки в Сирии?

Турецкое воздушное пространство для российских самолетов, летящих в Сирию, закрыто. Об этом накануне объявил глава МИД Мевлют Чавушоглу. По его словам, президент Тайип Эрдоган предупредил об этом российского коллегу Владимира Путина. Дипломат также отметил, что Анкара «ведет переговоры с РФ путем диалога, имплементации Конвенции Монтре, а также через другие вопросы».

Вместе с тем Турция по-прежнему отказывается вводить санкции в отношении Москвы на фоне специальной военной операции на Украине. Чавушоглу утверждает, что в связи с этим российские компании могут продолжать вести бизнес на территории Турции, соблюдая при этом местное законодательство и нормы международного права.

О готовности следовать Конвенции Монтре Турция заявляла и ранее. При этом Чавушоглу отмечал, что страна не сможет проигнорировать санкции, если такое решение будет принято ООН. Помимо этого, Турция уже неоднократно подтверждала свое желание принимать непосредственное участие в урегулировании кризиса на Украине.

Среди прочего, Анкара предложила Стамбул в качестве площадки для проведения переговоров по мирному урегулированию ситуации. Вместе с тем после двух раундов переговоров президент России Владимир Путин заявил, что в качестве основной переговорной площадки стоит рассматривать Минск.

На этом фоне Эрдоган анонсировал переговоры с президентами России и Украины. В воскресенье уже состоялся телефонный разговор с Владимиром Зеленским. В беседе Эрдоган заявил о готовности выступить в качестве гаранта безопасности Украины. Он также подчеркнул необходимость эвакуации раненых и мирных жителей из Мариуполя. Заметим, что на фоне миротворческих инициатив Эрдогана, Турция продолжает активные поставки вооружений на Украину, в том числе беспилотников «Байрактар».

По мнению экспертов, решение Турции не окажет критического влияния на снабжение российской группировки в Сирии. Однако такой шаг имеет очевидный политический смысл и может трактоваться как недовольство Эрдогана тем, что Москва де-факто отказалась от проведения переговоров с представителями Украины в Стамбуле, выбрав для этого Минск.

«Турция пытается противодействовать России, но так, чтобы Москва не обиделась. Анкаре, например, не нравится улучшение ситуации в Сирии, а также усиление позиций Дамаска в регионе. Это попытка сковать действия России на разных театрах военно-политических действий и поддержать Зеленского», – заявил газете ВЗГЛЯД доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

«С другой стороны, Анкара пытается действовать как самостоятельный игрок и повышает собственную геополитическую роль.

Турция преследует свои собственные интересы на Украине. Причем, судя по всему, они идут вразрез с интересами США и НАТО. Для нас же Турция никогда не была надежным партнером, баланс в наших отношениях противоречив, и только в вопросах экономики Эрдоган действует с выгодой для всех», – уверен Перенджиев.

Доктор военных наук Константин Сивков допускает, что действия Турции отразятся на взаимодействии Москвы и Дамаска. «Фактически это скрытая форма введения санкций в отношении Москвы, хотя официально Анкара заявляет, что не намерена прибегать к рестрикциям», – сказал Сивков газете ВЗГЛЯД.

Собеседник также уверен, что эти ограничения являются «серьезной угрозой безопасности России». «Теперь единственный воздушный путь в Сирию, который у нас остается – это Иран. Нашей авиации придется делать определенный крюк, тратить больше топлива и больше времени. Это усложняет решение задач в регионе», – пояснил Сивков.

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В то же время генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов не ожидает каких-либо серьезных последствий в результате решений Анкары, хотя такой шаг нельзя назвать дружественным. «У России и Турции есть ряд принципиальных разногласий по Сирии. Речь идет и о будущем Идлиба, и о ситуации в курдских районах. Все это может обострить противоречия между нами», – пояснил собеседник.

Кортунов также обратил внимание на тот факт, что Турция все же придерживается Конвенции Монтре, не пропуская корабли других стран в Черное море. «Турция пытается проводить свою собственную политику. Очевидно, что эти решения не столь сильно затрагивают Россию, но в то же время напрямую на ней сказываются», – добавил Кортунов.

В свою очередь востоковед Кирилл Семенов считает, что Турция пошла на такой шаг, «за который Россия ее даже упрекнуть не сможет». «Страна НАТО обеспечивала военные поставки для враждебного НАТО государства и не разорвала договор, а исполнила его до конца, но просто не продлила», – отмечает эксперт.

Зато такой шаг Турция может использовать как аргумент в ответ на претензии США и других союзников по НАТО, которые обвиняют Анкару в недостаточных усилиях по изоляции России.

«Вот [она это] как бы сделала, при том, что к событиям на Украине это отношения даже не имеет», – добавил он. Семенов также считает, что решение Турции «не является большой проблемой» для России, «так как основная часть необходимых для российской группировки грузов доставляется гражданскими морскими судами, для которых Черноморские проливы по-прежнему открыты».

«Личный состав и даже целые подразделения с вооружениями могут по-прежнему прибывать в Сирию через воздушное пространство Ирана и Ирака. А в случае военной угрозы туда могут быть переброшены таким же образом и крупные контингенты войск по примеру того, как в январе была развернута российская группировка в рамках ОДКБ в Казахстане», – заключил Семенов.

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