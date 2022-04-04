Посол описал реакцию россиян на поставки «Байрактаров» Украине

Поставки турецких боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Байрактар» (Bayraktar) на Украину болезненно воспринимаются в российском обществе, сообщил посол России в Турции Алексей Ерхов.

«Не могу не затронуть один вопрос, который мне очень часто здесь задают: как мы относимся к поставкам на Украину турецких «байрактаров»? Что ж, скажу предельно честно: вы даже не представляете себе, насколько болезненно эти поставки воспринимаются в российском обществе», – сказал дипломат в интервью газете Aydinlik.

«Объяснения типа «бизнес есть бизнес» понимания не находят, ведь ваши дроны убивают наших солдат, для этого их и покупают. Я, кстати, припоминаю, что одна страна, претендующая на роль союзника Турции, имеет обыкновение передавать крупные партии оружия тем, с кем воюют «мехметчики», и это очень не нравится в Анкаре. Почему нам должно нравиться?» – приводит его слова ТАСС.

«Кстати, сразу же хочу пресечь попытки недобросовестных комментариев перевести стрелки на Россию. Мы этим людям, с которыми борется турецкая армия, оружия не даем, и в Турции это хорошо знают. Нет в Москве и их офиса, о чем нам так любят напоминать иные собеседники, не утруждая себя конкретными доказательствами», – добавил Ерхов.

В 2021 году Турция поставила Украине ударные БЛА «Байрактар», которые позднее были задействованы в Донбассе, что запрещено Минскими соглашениями. В конце марта в Минобороны России сообщили, что у украинских военных остался только один турецкий беспилотник «Байрактар».

Байрактар ТБ2 – турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с двигателем внутреннего сгорания и воздушным винтом толкающего типа. Bayraktar TB2 с 4 управляемыми боеприпасами на подвеске может находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Максимальная дальность управления – до 150 км. Это позволяет вести постоянное дежурство в воздухе и после выявления цели быстро выдвигаться к передовой для пуска ракет.

Кроме того, Ерхов заявил, что Россия высоко ценит усилия Турции по содействию переговорному процессу по Украине. «Что будет дальше? Россия будет продолжать добиваться того, чтобы Украина стала дружественной и демилитаризованной, стала государством, в котором не будет угрозы создания очередного нацистского государства, не будет запрета на русский язык, культуру, православную церковь. С тем чтобы Украина не стала в очередной раз территорией западного «Натиска на Восток» (Drang nach Osten), сегодня воплощающегося в виде образа действий НАТО и ее маниакальной одержимости к расширению и экспансии», – подчеркнул дипломат.

По словам Ерхова, «во имя этих целей вперед идут наши солдаты, идут и переговоры, очередной раунд которых состоялся в эти дни в Стамбуле». «Хочу подчеркнуть: мы высоко ценим усилия Турции по содействию выходу на переговорное урегулирование, именно поэтому мы и согласились на проведение очередного раунда здесь, на турецкой земле», – отметил он.

При этом посол пояснил, что было бы неправильным ждать, что «все остающиеся не согласованными вопросы будут решены в одночасье по мановению волшебной палочки». «Объективно говоря, потребуется еще немало кропотливой работы по согласованию позиций и формулировок. Российская сторона к такой работе готова – не поступаясь принципами и при том, разумеется, понимании, что будет встречное движение. Рассчитываем и на заинтересованное позитивное содействие со стороны друзей, в том числе Турции», – сказал Ерхов.

В конце марта в Стамбуле состоялись очные переговоры делегаций Москвы и Киева. По итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Россия получила от Украины письменные предложения по договору между сторонами. По его словам, Украина стала реалистичнее подходить к теме своего нейтрального и безъядерного статуса, но проект договора между Россией и Украиной еще не готов «для вынесения на встречу в верхах».

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