Минобороны: Французские жандармы пытаются скрыть преступления ВСУ в Донбассе

На Украину прибыла группа французских военных и жандармов, которые попытаются скрыть военные преступления со стороны Киева и сфабриковать обвинения против Вооруженных сил России, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

По его словам, военнослужащие французских сил специальных операций вместе с техническими экспертами жандармерии и МВД Франции прибыли на Украину 11 апреля через Германию и Польшу по так называемому дипломатическому коридору, передает ТАСС.

«Принимая во внимание ангажированность французских «специалистов», рассчитывать на беспристрастное расследование не приходится. По всей видимости, основными направлениями их деятельности станет сокрытие многочисленных военных преступлений в отношении населения Украины, Донецкой и Луганской народных республик, совершаемых украинскими властями в течение последних восьми лет, а также фабрикация обвинений в адрес Вооруженных сил России», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине.

Он также добавил, что на территории Украины в настоящее время действует целая сеть иностранных специалистов по информационно-психологическому воздействию на население, которые занимаются на профессиональной основе производством «грязных постановок». «Уверен, что мы еще не раз увидим плоды их антироссийской деятельности», – уточнил Мизинцев.

В начале марта Общественная палата заявила о создании международного общественного трибунала. Как ожидается, в рамках его работы будут рассматриваться преступления украинских националистов. На данный момент в организации насчитывается порядка 20 стран.

Украина обвинила Россию в ракетном обстреле Краматорска, российское Министерство обороны опровергло эту информацию, заявив, что у ВС РФ не планировалось огневых задач на 8 апреля. Ведомство отметило, что украинские власти планировали сорвать выезд жителей Краматорска из города, чтобы продолжать использовать их в качестве «живого щита».

Ранее Минобороны привело доказательства запуска «Точки-У» с территории ВСУ.

Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский заявил газете ВЗГЛЯД, что «Точки-У» нет на вооружении ни у ДНР, ни у армии России. Поэтому очевидно, что это провокация, аналогичная произошедшему в Буче, и имеет конкретные политические цели». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «Точки-У» нет на вооружении у российской армии.

Между тем на Украине заявили, что число жертв удара превысило 50 человек.

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