Турция имплементировала Конвенцию Монтре из-за ситуации с Украиной

Анкара полностью имплементировала Конвенцию Монтре из-за ситуации на Украине, однако Турция не может закрыть воздушное пространство для гражданской авиации, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу NTV.

«Мы в полной мере имплементировали Конвенцию Монтре, но она не дает нам возможность закрыть воздушное пространство для гражданских самолетов», – передает его слова ТАСС.

Глава турецкого МИД добавил, что Анкара будет вынуждена следовать санкциям в отношении России, если их одобрит ООН.

«Турция следует международному праву, мы будем проводить взвешенную политику. В случае одобрения ООН санкций в отношении России Турция будет вынуждена им следовать», – сказал Чавушоглу.

Он также подтвердил, что 18 мая он встретится в США с госсекретарем Энтони Блинкеном.

«Мы встретимся с Блинкеном 18 мая в Вашингтоне. Если Соединенные Штаты будут искренними [в ходе переговоров], то и мы сделаем необходимые шаги», – сказал он.

Напомним, Турция пообещала не допустить ввод военных кораблей в Черное море.