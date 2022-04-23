Турция закрыла воздушное пространство для направляющихся в Сирию российских самолетов

Воздушное пространство для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию, Турция временно закрыла. Президент России Владимир Путин об этом уведомлен, заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу турецким журналистам в ходе турне в страны Латинской Америки.

«Мы закрыли воздушное пространство для российских военных и даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Мы выдавали [каждый раз] разрешение на три месяца. Разрешение закончилось в апреле. Наш президент [Турции Тайип Эрдоган] это также сообщил [президенту России Владимиру] Путину. После полеты были приостановлены», – приводит слова Чавушоглу газета «Сабах», передает ТАСС.

Глава турецкого МИДа подчеркнул, что таким образом Турция «ведет переговоры с РФ путем диалога, [имплементацию] Конвенции Монтре, а также через другие вопросы».

Чавушоглу отметил, российские компании могут вести бизнес в Турции, поскольку Анкара не присоединилась к санкциям против Москвы.

«Мы являемся страной, которая не участвует в санкциях. Если компания [из РФ] хочет вести бизнес, она должна соблюдать наши законы и нормы международного права», – заявил министр иностранных дел Турции

Напомним, в начале февраля посол России в Сирии обвинил Турцию в невыполнении части договоренностей по Идлибу. Кроме того, в начале января артиллерия Турции обстреляла сирийскую провинцию Хасеке. Отметим, Москва подчеркивала, что установление долгосрочной стабильности в районе сирийско-турецкой границы возможно только на основе суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.