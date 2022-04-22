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Какой отдых ждет россиян в этом году

Крым может недосчитаться половины рекордного турпотока Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Вылететь на отдых за границу для россиян снова стало непростым и недешевым удовольствием. Российские регионы должны бы этому радоваться и готовиться к новым рекордам по посещаемости. Однако ситуация и у них оказалась неоднозначной. На туристическом рынке правят два прямо противоположных фактора. Один помогает внутреннему туризму, а другой – нет.  Подробности...
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    Какой отдых ждет россиян в этом году

    Крым может недосчитаться половины рекордного турпотока
    		   22 апреля 2022, 12:52
    Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Вылететь на отдых за границу для россиян снова стало непростым и недешевым удовольствием. Российские регионы должны бы этому радоваться и готовиться к новым рекордам по посещаемости. Однако ситуация и у них оказалась неоднозначной. На туристическом рынке правят два прямо противоположных фактора. Один помогает внутреннему туризму, а другой – нет.

    Закрытие зарубежных направлений для поездок из России приблизило ситуацию на рынке туризма к той, которая была во время пандемии. Только на этот раз сработали другие факторы. Геополитическое противостояние с Западом привело к закрытию неба над Европой и рядом других стран, но главное – создало транспортные проблемы для полетов по другим направлениям. Из-за санкций иностранные самолеты российских авиакомпаний начали арестовывать в зарубежных аэропортах, поэтому пока наши перевозчики никуда не летают, а решают проблемы с авиапарком.

    Прорабатывается два пути возобновления полетов наших перевозчиков за границу. Первое – это власти России договариваются, например, с властями Турции, чтобы турки гарантировали безопасность самолетам российских авиакомпаний. То есть чтобы даже по требованию западных лизингодателей турки не могли арестовать прилетевший из России иностранный лайнер. То есть дальнемагистральные «Боинги» и «Аэрбасы», которые могут быть арестованы, будут летать только в те страны, с кем будут достигнуты такие договоренности. Многие самолеты останутся только на внутренних рейсах.

    Второй озвученный вариант – это обеспечить полеты за границу на региональных самолетах Sukhoi SuperJet-100, которые никто не может арестовать. Но так как дальность полетов у них не такая большая, как у дальнемагистральных лайнеров, то будет обязательная посадка для дозаправки в сочинском аэропорту.  

    Кажется, что российские туристические направления должны радоваться и ждать новых рекордных цифр по посещаемости. Однако столь радужные прогнозы не у всех регионов.

    «Год назад мы имели примерно такую же картину: была открыта Турция с конца июня, плюс еще несколько стран, только не было Египта. Параметры спроса на внутренний туризм близки к 2021 году. Но есть дополнительная особенность в этом году. Это закрытие части аэропортов юга, которые были совершенно нелишними. Через эти аэропорты в год могло прибывать порядка 10 млн человек», – говорит Сергей Ромашкин, гендиректор туроператора «Дельфин», специализирующегося на внутреннем туризме.

    Если аэропорты юга – в частности, Анапы, Геленджика и Симферополя – так и будут закрыты, то вместо роста турпотока они покажут падение. Альянс туристических агентств (АТА) уже обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой субсидировать размещение в отелях, которые находятся в регионах с закрытыми аэропортами, а также поддержать спрос за счет программы кешбэка.

    «Если Крым не «оживит» свой аэропорт, то число туристов может сократиться от 30 до 50%, по разным оценкам»,

    – говорит Ромашкин. В прошлом году власти республики отчитались о рекордной цифре – девять миллионов туристов посетило полуостров. Такого еще не было. В 2022 году худший сценарий предполагает падение потока вдвое – до 4,5 млн туристов. Спасти ситуацию может усиление железнодорожного маршрута, где работает пока только один перевозчик, увеличение числа поездов (нужны десятки новых и быстрых машин) и разумные цены (не дороже, чем были билеты на самолет).

    Таким образом, на рынке действует два разнонаправленные фактора. С одной стороны, закрытие границ стимулирует рост спроса на внутренний туризм, а с другой – экономические проблемы его тормозят. Поэтому прогнозировать, какой турпоток будет по итогам года, сейчас непросто.

    У туроператоров есть надежда, что если Анапа, Геленджик и Симферополь потеряют туристов, то другие города, наоборот, их приобретут и закроют собой «брешь». «Сочи, куда самолеты продолжают летать, пока показывает небольшой прирост спроса на 3-4%. Но он небольшой потому, что сработал еще один фактор – напряженный экономический прогноз, ожидания увольнения или падения доходов. В любой кризис люди склонны сокращать в первую очередь затраты на отдых», – говорит собеседник.

    Поток в Санкт-Петербург показывает рост на 8-10%, но может оказаться выше, так как в этом году для туристов есть хорошие новости. В июне, когда в городе белые ночи, не будут проводить Международный экономический форум. «Мы всегда были злы на этот форум, потому что он был помехой для туризма. Каждый год он страшно деформировал рынок обычных поездок, так как отели повышали цены в два-три раза на эти даты, перекрывались улицы для проезда, трудно было посещать музеи. На этот раз в июне туристов точно будет больше», – считает Сергей Ромашкин.

    Дополнительных туристов получат также Калининград и Минеральные Воды, куда турпоток уже вырос на 40% и 30% соответственно. Возможно, эти два направления прикроют падение Крыма,

    надеется глава «Дельфина». 

    Новых туристических «звезд» в России ожидать не стоит. Во-первых, туристы крайне консервативные клиенты. «Согласно опросам за последние 50 лет, и наши, и европейские туристы выбирают в основном пляжный отдых. Отдыхать на море хотят 60% туристов. В европейской части у нас есть «два с половиной» моря – Черное, Азовское и Балтийское. На востоке – это Тихий океан», – говорит Ромашкин.

    Экскурсионные поездки интересуют куда меньшую часть туристов. Из непляжного отдыха можно выделить развитие туристических маршрутов по Северному Кавказу. «Например, Дагестан – интересный регион, вырос в прошлом году на 50%, и в этом году может удвоить турпоток. Но все равно это миллион-полтора туристов за год, тогда как Краснодарский край планирует в этом году принять 18 млн туристов. Пропорции очевидны», – отмечает собеседник.

    Москва, Санкт-Петербург и Казань могут в этом году восстановить поток туристов и вернуться на уровень 2019 года, то есть допандемийного уровня.

    Любопытно, что 60% туристов приехало в Крым в прошлом году на личном транспорте (железная дорога и аэропорт доставила только 40% туристов). Для таких туристов личный автомобиль – это не только экономия средств, но и комфорт для активного путешествия по полуострову, в том числе с экскурсионной целью.

    Месяц назад Ассоциация туроператоров сообщила, что вместо «вакционных» туров на рынке появились туры за банковскими картами платежных систем Visa и Mastercard в Узбекистан, и скоро могут появиться и другие направления – в Армению, Казахстан и другие страны. Оформленная карта в этих странах позволяет расплачиваться ею за границей. В России эта проблема решается пока только эмиссией карт с китайской международной системой Union Pay. Однако она работает только с теми банками, которые не попали под санкции. А это чаще всего некрупные банки, которые не в состоянии выпустить всем карты с китайской системой.

    Однако Ромашкин уверяет, что «карточный» туризм – это очень дорогая затея, поэтому не является массовым явлением. Как правило, туристы, которые изначально планировали поехать в Ереван или Ташкент, на месте могли воспользоваться такой опцией получения карты. «Для нас, как для туроператора, сложность в том, что мы не финансовые аналитики, и мы не можем рекомендовать какой-то банк в Ташкенте или Ереване, так как ничего не знаем об его финансовой устойчивости», – говорит Ромашкин.

    Еще один важный момент – это удорожание как внутреннего, так и зарубежного отдыха. Что касается майских праздников, то цены на авиабилеты и отели дорожают каждый год, это обычная история, не связанная с событиями 2022 года.

    «На самом деле, майские праздники – это прерогатива людей, которые не считают деньги. Средняя поездка в Сочи с дорогим перелетом стоит 30-35 тысяч. Два человека плюс ребенок – это 100 тыс. рублей.

    Вопреки расхожему мнению, на майские праздники уезжают отдыхать всего 4-5% от годового потока туристов. Дома будут отдыхать 50%, на даче – 46%, показал последний опрос ВЦИОМ», – замечает Ромашкин. Если летом в Сочи одновременно отдыхает 500 тыс. человек, то на майские – всего 70-80 тысяч.

    «Два месяца назад мы сильно испугались, потому что отели начали говорить, что они не смогут кормить туристов, потому что не могут закупить продукты по тем ценам, которые мы согласовали на 1 января. Сахар и гречка вообще исчезли. Но затем ценовой прыжок валют ушел, продукты вернулись на прилавки, и цены изменились не катастрофически», – рассказывает гендиректор российского туроператора.

    На высокий сезон цены в отдельных регионах выросли, но опять же пока даже ниже инфляции. «Сочи, у которого все в порядке с доставкой туристов, поднял цены в среднем на 13-14%. При этом в сегменте дорогих отелей рост цен на 15-17%, а в более массовом сегменте трехзвездочных гостиниц цены выросли лишь на 7-8%. В регионах с закрытыми аэропортами – в частности, в Анапе и Крыму – отели повысили цены на символические 5-6%», – говорит Ромашкин.

    По его мнению, Анапе и Крыму бессмысленно «дергаться» с ценами, потому что это никак не оживит спрос. Причина здесь не экономическая, остается только ждать открытия аэропортов и улучшить другие транспортные пути.

    Надо понимать, что цены в Турцию и Египет тоже выросли. Во-первых, сказалась девальвация рубля. Контракты в Египте привязаны к доллару, а в Турции – в основном к евро. Курс нашей валюты после сильного падения уже окреп, и этот фактор пока сошел на нет. Но остается второй фактор – это ограниченная возможность по полетам за рубеж российских авиакомпаний. В Турцию летают, например, пока только турецкие авиакомпании, которые осуществляют изначально более дорогие регулярные, а не чартерные рейсы.

    «Безвыходное положение заставляет авиакомпании поднимать цены на 30-40%, а то и выше. Например, в Сербию летает только одна авиакомпания – Air Serbia, которая стесняться не стала. А Белград – это не столько туристическое направление, сколько точка входа на европейский рынок», – говорит Ромашкин. Так же как Стамбул – это хаб, через который можно вылететь в другие страны мира. А Дубай – пересадочный пункт, чтобы попасть в Индию, Таиланд и другие азиатские страны.
     
     
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