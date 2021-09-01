Туристический сезон оказался лучшим для России

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1 сентября, среда  |  Последнее обновление — 08:53  |  vz.ru
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Водородные планы Украины зависят от российского газа

У Украины нет возможностей для производства и экспорта водорода Fabian Sommer/DPA/Picture alliance/ТАСС
Украина всерьез решила заняться производством нового топлива. Президент страны требует проработать вопрос создания трубопровода для экспорта водорода в Европу, а «Нафтогаз» подписал с немецким трейдером меморандум о развитии водородных проектов. Киев пытается найти замену доходам от транзита российского газа по ее территории. Получится ли у него это? Подробности...
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Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

Программы 90% партий, в случае их реализации, приведут либо к гражданской войне, либо к развалу экономики Владимир Смирнов/ТАСС
Партии-участницы выборов в Госдуму опубликовали свои программы. Несмотря на множество принципиальных отличий, за редкими исключениями большинство из них имеют общий недостаток – невозможность реализовать обещанное. С какими идеями партии вышли на сентябрьские выборы и что в них общего с западной политической повесткой?  Подробности...
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Россия опробовала пожизненное наказание для русофобов

Комик Мирзализаде теперь сможет шутить про Россию только из-за рубежа Stand-Up Club #1/YouTube
Скандал вокруг белорусского стендап-комика Идрака Мирзализаде завершен – отныне ему пожизненно запрещен въезд в Россию. Виной всему – оскорбительная «шутка» про русских, за которую комик так и не покаялся. Эксперты называют данное решение правильным, однако указывают, что данная норма должна быть более четко регламентирована и распространяться на всех позволяющих русофобские высказывания иностранцев. Подробности...
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США сделали «Талибану» крайне опасный подарок

Это оружие теперь принадлежит не США, а «Талибану» EPA/ТАСС
Соединенные Штаты завершили одно из своих самых позорных военных вторжений – последний американский военный на последнем военно-транспортном самолете покинул Афганистан. И внезапно выяснилось, что благодаря Америке террористическая организация «Талибан» оказалась снабжена более современным оружием, чем британская армия. Как такое произошло и какие последствия это вызовет? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Самочувствие русских – это вопрос национальной безопасности

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Если наше государство наконец-то заинтересовалось тем, как себя чувствуют русские в Киргизии и Казахстане, то тем более негоже нам терпеть обиды на собственной земле. Подробности...
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Что Америке делать с Байденом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Последние скандалы вокруг американского президента Джозефа Байдена показывают, что с ним нужно что-то делать. Вопрос только в том, что именно. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Семья – это и есть национальная идея

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Семья находится под ударом как стихийных, так и совершенно сознательных сил, которые ее разрушают. И нам – как отдельным людям, так и обществу в целом – необходимо решать, по какую сторону линии фронта мы хотим встать. Подробности...
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Афганистан: что будет дальше

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Олимпиада в Токио и честь России

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За что Зеленский любит Крым

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В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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Какая оценка личности Сталина преобладает в последнее время?
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    Туристический сезон оказался лучшим для России

    Российский юг оказался вне конкуренции    1 сентября 2021, 08:40
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Летний отдых россияне провели в этом году в основном в России. Лидерами пляжного сезона стали Краснодарский край, даже несмотря на жесткие ковидные ограничения, и Крым. Они побьют прошлые рекорды по турпотоку. Для Крыма это вообще лучший сезон со времен развала Советского Союза.

    Предварительные итоги летнего сезона крайне позитивные для российских регионов. Около 95% россиян провели летний отпуск в стране, путешествуя по регионам, или отдыхая на российском юге, следует из исследования сервисов поездок и путешествий и «Сберстрахования» по итогам анализа страховок и заказа билетов.

    Турпоток из России за границу по понятным причинам продолжает падать – в первом полугодии 2021 года он упал вдвое до 1,8 млн человек, тогда как российские курорты ставят новые рекорды. передает Ассоциация туроператоров России.

    Летний сезон в России в этом году будет лучше, чем в 2020 году примерно на 20%, полагает глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, передают РИА «Новости». В лидерах, конечно, традиционно Краснодарский край и Крым. Причем, Краснодарский край впереди, даже несмотря на все ограничения местных властей, которые свалились на туристов в разгар летнего сезона. Ограничения оказались даже жестче, чем для въезда в зарубежные страны. Это, конечно, привело падению объема бронирования гостиниц в регионе на 20-30% в августе, отметила глава Ростуризма Зарина Догузова. На сентябрь продажи просели на 10-20%, отмечают в АТОР.

    Но даже несмотря на эти сложности, турпоток в Краснодраский край по итогам 2021 года не только выйдет на доковидные показатели, но и превзойдет их 10-15%, заявила Догузова.

    Не отстает и солнечный Крым, который также примет в этом году, судя по всему, самое рекордное за всю постсоветскую историю количество туристов (что, конечно, выше допандемийного уровня).

    «Спрос на отдых в Крыму в этом году был волнообразным. Туристы начали активно ехать в Крым довольно рано. Весна оказалась по загрузке очень хорошей. Во-первых, зарубежные курорты были закрыты. Во-вторых, работала программа кешбэка. В итоге в апреле-мае все неплохие по соотношению цена-качество отели были заполнены.

    С 20-х чисел июня спрос на отдых в Крыму начал замедляться. Одних напугало наводнение в Ялте, других останавливало большое число заболевших. Наконец, к этому моменту уже открыли Турцию»,

    - рассказывает глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский.

    По данным АТОР, за счет кешбэка многие региона получили по 20-25% дополнительного турпотока. Четвертый этап программы должен был завершиться 31 августа, однако его решили продлить до 15 сентября, сообщил Ростуризм. Из-за ситуации с коронавирусом туристы перестали планировать отдых заранее, глубина продаж турпродукта резко уменьшилась.

    Что касается южных курортов, то в июле неожиданно вводятся довольно жесткие ограничения для посещения Краснодарского края, и туристы снова обратили свои взгляды на Крым, где серьезных мер из-за распространения коронавируса предпринято не было. Наплыв туристов оказался таким высоким, что в итоге загруженными оказались не только официальные отели, но и частный сектор. «Думаю, что и у частного сектора сезон будет неплохой», - говорит Зелинский.

    По его оценке, средний чек в отелях вырос на 15%, что связано и с объективными причинам в виде инфляции, удорожания строительных, коммунальных услуг и продуктов питания. Таким образом, крымским отельерам в этом году удастся неплохо заработать, и было бы неплохо инвестировать часть доходов в реконструкцию хотя бы части номерного фонда, который зачастую имеет отголоски «советского» прошлого.

    Еще одна проблема, с которой столкнулись туристы в Крыму – это предоставление некачественных услуг из-за нехватки рабочего персонала в отелях. «Сотрудники не всегда справлялись с наплывом отдыхающих из-за нехватки персонала, особенно «низшего» звена – горничных и официантов», - констатирует собеседник.

    Во-первых, сезон начался рано и сразу с высокого спроса, а не как обычно, когда наблюдается плавный рост туристов, отмечает Зелинский. Во-вторых, до конца не было понятно, будут крымские власти вводить ограничения как соседний курорт или нет, поэтому работодатели не спешили набирать больше персонала, чтобы потом не пришлось увольнять, добавляет собеседник.

    Однако все сложилось наилучшим образом – уже к середине июля на полуострове была 100%-ая загрузка отелей. По данным АТОР, только за семь месяцев этого года полуостров принял 5,7 млн туристов. Это почти на треть выше аналогичного периода 2019 года.

    В этом году Крым может поставить новый рекорд по потоку туристов за весь постсоветский период: если так пойдет и дальше, то его посетят около 8 млн туристов, ожидает Зелинский. Даже в доковидном 2019 году Крым посетило меньше туристов – 7,4 млн человек, а в 2020 году из-за более позднего начала сезона на курорте побывало 6,3 млн туристов. «Однако посмотрим, как пройдет осень. Потому что многое будет зависеть от того, какая будет погода. Во-вторых, после Турции осенью открывается уже Египет и другие направления», - говорит эксперт.

    Однако туристов прибавилось не только на нашем юге, но и в других уголках страны. После двух лидеров на третьем месте по турпотоку оказался Калининград, который в этом году посетят целых 2 млн туристов против 1,3 млн туристов в прошлом году. В числе популярных российских направлений, конечно, Санкт-Петербург. И в этот список попали также Алтай и Тюмень.

    По словам Ломидзе, пока общий поток туристов на 10% ниже, чем в доковидный период (в 2019 году), однако по итогам сентября этот показатель уже может дотянуть до результатов 2019 года. Это значит, что в этом сезоне российские курорты с большей долей вероятности смогут выйти на доковидный уровень турпотока.

    Что касается массового отдыха за рубежом, то здесь на первое место вышла Турция, несмотря на вводимый временный запрет на полеты для россиян. На конец июля турецкие курорты посетили 1,5 млн россиян, причем, 800 тыс. прилетели за один июль, а в августе ожидается еще больше наших туристов.

    Неожиданно радостной новостью стало открытие Египта для массового туризма из России, чего рынок ждал не первый год. Однако цена для египетского отдыха оказалась выше, чем ожидал рынок, отмечает Ломидзе. Так, тур на неделю на одного человека начинается от 50-60 тыс., рублей.

    На осень Турция остается лидером продаж у туроператоров, Египет – лишь на втором месте. Потому что стоимость недельных туров в Турцию начинается от 12,5 тыс. рублей на человека, включая перелет и двухместное размещение в трехзвездочном отеле по системе «все включено». Тогда как за отдых в Египте при таких же условиях придется заплатить от 40 тыс. рублей.  Между тем, все самолеты в Египет все равно загружены. Это связано с тем, что число рейсов возрастает не сразу. Снижение цен вероятно только после открытия чартерных полетов в страну.

    Из востребованных на осень направлений отдыха – это Кипр и Абхазия. Многие россияне летят чартерами в Адлер, но 80% едут отдыхать не на курорты Краснодарского края, а в Абхазию. Раньше соотношение было прямо противоположным. Кипр это тоже недорогой курорт, где цены начинаются от 28 тыс. рублей на человека в двухзвездочном отеле с завтраками при двуместном размещении. Среди иностранных направлений спросом пользуется также ОАЭ, Греция и Куба. 

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