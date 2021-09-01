Туристический сезон оказался лучшим для России

Летний отдых россияне провели в этом году в основном в России. Лидерами пляжного сезона стали Краснодарский край, даже несмотря на жесткие ковидные ограничения, и Крым. Они побьют прошлые рекорды по турпотоку. Для Крыма это вообще лучший сезон со времен развала Советского Союза.

Предварительные итоги летнего сезона крайне позитивные для российских регионов. Около 95% россиян провели летний отпуск в стране, путешествуя по регионам, или отдыхая на российском юге, следует из исследования сервисов поездок и путешествий и «Сберстрахования» по итогам анализа страховок и заказа билетов.

Турпоток из России за границу по понятным причинам продолжает падать – в первом полугодии 2021 года он упал вдвое до 1,8 млн человек, тогда как российские курорты ставят новые рекорды. передает Ассоциация туроператоров России.

Летний сезон в России в этом году будет лучше, чем в 2020 году примерно на 20%, полагает глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, передают РИА «Новости». В лидерах, конечно, традиционно Краснодарский край и Крым. Причем, Краснодарский край впереди, даже несмотря на все ограничения местных властей, которые свалились на туристов в разгар летнего сезона. Ограничения оказались даже жестче, чем для въезда в зарубежные страны. Это, конечно, привело падению объема бронирования гостиниц в регионе на 20-30% в августе, отметила глава Ростуризма Зарина Догузова. На сентябрь продажи просели на 10-20%, отмечают в АТОР.

Но даже несмотря на эти сложности, турпоток в Краснодраский край по итогам 2021 года не только выйдет на доковидные показатели, но и превзойдет их 10-15%, заявила Догузова.

Не отстает и солнечный Крым, который также примет в этом году, судя по всему, самое рекордное за всю постсоветскую историю количество туристов (что, конечно, выше допандемийного уровня).

«Спрос на отдых в Крыму в этом году был волнообразным. Туристы начали активно ехать в Крым довольно рано. Весна оказалась по загрузке очень хорошей. Во-первых, зарубежные курорты были закрыты. Во-вторых, работала программа кешбэка. В итоге в апреле-мае все неплохие по соотношению цена-качество отели были заполнены.

С 20-х чисел июня спрос на отдых в Крыму начал замедляться. Одних напугало наводнение в Ялте, других останавливало большое число заболевших. Наконец, к этому моменту уже открыли Турцию»,

- рассказывает глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский.

По данным АТОР, за счет кешбэка многие региона получили по 20-25% дополнительного турпотока. Четвертый этап программы должен был завершиться 31 августа, однако его решили продлить до 15 сентября, сообщил Ростуризм. Из-за ситуации с коронавирусом туристы перестали планировать отдых заранее, глубина продаж турпродукта резко уменьшилась.

Что касается южных курортов, то в июле неожиданно вводятся довольно жесткие ограничения для посещения Краснодарского края, и туристы снова обратили свои взгляды на Крым, где серьезных мер из-за распространения коронавируса предпринято не было. Наплыв туристов оказался таким высоким, что в итоге загруженными оказались не только официальные отели, но и частный сектор. «Думаю, что и у частного сектора сезон будет неплохой», - говорит Зелинский.

По его оценке, средний чек в отелях вырос на 15%, что связано и с объективными причинам в виде инфляции, удорожания строительных, коммунальных услуг и продуктов питания. Таким образом, крымским отельерам в этом году удастся неплохо заработать, и было бы неплохо инвестировать часть доходов в реконструкцию хотя бы части номерного фонда, который зачастую имеет отголоски «советского» прошлого.

Еще одна проблема, с которой столкнулись туристы в Крыму – это предоставление некачественных услуг из-за нехватки рабочего персонала в отелях. «Сотрудники не всегда справлялись с наплывом отдыхающих из-за нехватки персонала, особенно «низшего» звена – горничных и официантов», - констатирует собеседник.

Во-первых, сезон начался рано и сразу с высокого спроса, а не как обычно, когда наблюдается плавный рост туристов, отмечает Зелинский. Во-вторых, до конца не было понятно, будут крымские власти вводить ограничения как соседний курорт или нет, поэтому работодатели не спешили набирать больше персонала, чтобы потом не пришлось увольнять, добавляет собеседник.

Однако все сложилось наилучшим образом – уже к середине июля на полуострове была 100%-ая загрузка отелей. По данным АТОР, только за семь месяцев этого года полуостров принял 5,7 млн туристов. Это почти на треть выше аналогичного периода 2019 года.

В этом году Крым может поставить новый рекорд по потоку туристов за весь постсоветский период: если так пойдет и дальше, то его посетят около 8 млн туристов, ожидает Зелинский. Даже в доковидном 2019 году Крым посетило меньше туристов – 7,4 млн человек, а в 2020 году из-за более позднего начала сезона на курорте побывало 6,3 млн туристов. «Однако посмотрим, как пройдет осень. Потому что многое будет зависеть от того, какая будет погода. Во-вторых, после Турции осенью открывается уже Египет и другие направления», - говорит эксперт.

Однако туристов прибавилось не только на нашем юге, но и в других уголках страны. После двух лидеров на третьем месте по турпотоку оказался Калининград, который в этом году посетят целых 2 млн туристов против 1,3 млн туристов в прошлом году. В числе популярных российских направлений, конечно, Санкт-Петербург. И в этот список попали также Алтай и Тюмень.

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По словам Ломидзе, пока общий поток туристов на 10% ниже, чем в доковидный период (в 2019 году), однако по итогам сентября этот показатель уже может дотянуть до результатов 2019 года. Это значит, что в этом сезоне российские курорты с большей долей вероятности смогут выйти на доковидный уровень турпотока.

Что касается массового отдыха за рубежом, то здесь на первое место вышла Турция, несмотря на вводимый временный запрет на полеты для россиян. На конец июля турецкие курорты посетили 1,5 млн россиян, причем, 800 тыс. прилетели за один июль, а в августе ожидается еще больше наших туристов.

Неожиданно радостной новостью стало открытие Египта для массового туризма из России, чего рынок ждал не первый год. Однако цена для египетского отдыха оказалась выше, чем ожидал рынок, отмечает Ломидзе. Так, тур на неделю на одного человека начинается от 50-60 тыс., рублей.

На осень Турция остается лидером продаж у туроператоров, Египет – лишь на втором месте. Потому что стоимость недельных туров в Турцию начинается от 12,5 тыс. рублей на человека, включая перелет и двухместное размещение в трехзвездочном отеле по системе «все включено». Тогда как за отдых в Египте при таких же условиях придется заплатить от 40 тыс. рублей. Между тем, все самолеты в Египет все равно загружены. Это связано с тем, что число рейсов возрастает не сразу. Снижение цен вероятно только после открытия чартерных полетов в страну.

Из востребованных на осень направлений отдыха – это Кипр и Абхазия. Многие россияне летят чартерами в Адлер, но 80% едут отдыхать не на курорты Краснодарского края, а в Абхазию. Раньше соотношение было прямо противоположным. Кипр это тоже недорогой курорт, где цены начинаются от 28 тыс. рублей на человека в двухзвездочном отеле с завтраками при двуместном размещении. Среди иностранных направлений спросом пользуется также ОАЭ, Греция и Куба.

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