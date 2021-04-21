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Американский дрон-разведчик выполнил полет над закрытой зоной у побережья Крыма

21 апреля, среда  |  Последнее обновление — 11:33  |  vz.ru
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Россия променяла Турцию на Египет со скидкой

Египет рискует получить толпы российских туристов Веленгурин Владимир/ТАСС
После закрытия Турции Россия готовится открыть другой бюджетный морской курорт – Египет. На этот раз, судя по всему, египтянам удалось доказать свою безопасность не только в связи с угрозой «короны», но и с точки зрения террористической угрозы. Красного моря ждут как спасения все участники рынка, а российские туристы надеются на приличные скидки. Подробности...
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    Россия променяла Турцию на Египет со скидкой

    Египет рискует получить толпы российских туристов    21 апреля 2021, 11:20
    Фото: Веленгурин Владимир/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    После закрытия Турции Россия готовится открыть другой бюджетный морской курорт – Египет. На этот раз, судя по всему, египтянам удалось доказать свою безопасность не только в связи с угрозой «короны», но и с точки зрения террористической угрозы. Красного моря ждут как спасения все участники рынка, а российские туристы надеются на приличные скидки.

    После закрытия Турции – одного массового туристического направления, Россия открывает для россиян другой бюджетный морской курорт – Египет. О том, что обе страны достигли договоренности о возобновлении чартерных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, заявил сначала замглавы МИД РФ Михаил Богданов, потом это подтвердили и в Египте. 

    Чартерные рейсы на курорты Красного моря Хургада и Шарм-эш-Шейх были запрещены в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета, которым туристы возвращались с отдыха в Шарм-эш-Шейхе в Санкт-Петербург. Поэтому Египет был закрыт для наших туристов задолго до пандемии, и совершенно по другой причине. Москва требовала обеспечить безопасность россиян и российских бортов в египетских аэропортах. Поэтому для разрешения полетов Египет должен был предоставить России не только гарантии по обеспечению коронавирусной безопасности, но и безопасности совсем другого уровня.

    Ситуация с коронавирусной инфекцией в Турции объективно хуже, чем в Египте. Согласно официальной статистике, в Турции за последние сутки, 20 апреля 2021 года, число зараженных выросло более чем на 61 тыс. человек – до 4,4 млн человек. Тогда как в Египте – лишь на 852 человека, более чем до 217 тыс. случаев заражения. 

    Что касается другой безопасности, то аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха прошли глубокую модернизацию и теперь оснащены современными системами контроля и безопасности, персонал аэропортов прошел дополнительную подготовку, уверяет источник «Интерфакса». Более того, российские рейсы будут осуществляться в специальные терминалы, где наравне с египетскими коллегами за безопасностью будут следить специалисты службы авиационной безопасности одного из российских аэропортов. Между этими службами двух стран будет подписан договор.

    Российские специалисты будут контролировать процесс регистрации и посадки на рейс в Египте, а также наблюдать за процессом погрузки грузов и почты, техническим обслуживанием и проверять салон перед полетом. Подобный механизм уже действует в аэропорту Каира, где работают российские инспекторы.

    Стоит сказать, что за прошедшие пять лет информация о том, что чартеры скоро пустят в Египет, появлялась неоднократно. Но каждый раз она оказывалась уткой. Точной даты не назвали и сейчас. На туристическом рынке говорят, что Египет не успеют открыть на майские праздники, и называют дату первых чартерных рейсов – после 10 мая. Такие полеты якобы уже разрабатывают как минимум две авиакомпании – одна из Шереметьево, другая из Внуково, сказал источник «Интерфакса». Более того, на сайтах туроператоров уже появились туры в Египет.

    Несмотря на отсутствие массового туриста из России, египетская экономика не обрушилась, приноровилась и даже неплохо справилась и без россиян. Самостоятельные российские туристы, конечно, по-прежнему приезжали на курорты (регулярные рейсы в Каир возобновили ранее). Но это уже были совсем другие цифры, ведь и авиабилеты стали дороже, и полет серьезно удлинился из-за пересадок (в основном через Стамбул), и из Каира еще надо самостоятельно добираться до морских курортов. В итоге Египет стал для россиян уже не таким бюджетным и не таким простым с точки зрения логистики отдыхом, как раньше.

    Между тем туристы со всего мира по-прежнему продолжали приезжать за красотами Красного моря, в котором можно купаться круглогодично. В итоге в 2019 году доходы Египта от туризма выросли более чем до 12 млрд долларов. Это стало самым высоким показателем в истории страны (данные местного ЦБ). Доходы выросли на 67% по сравнению с 2017 годом. Число туристов составило в тот год 13,1 млн, а вклад индустрии путешествий в экономику Египта – более 15% ВВП. 

    Однако 2020 год по понятным причинам оказался провальным, как и во многих туристических странах мира. Власти оказывали отрасли поддержку – выдали деньги отелям, чтобы можно было поддерживать их в достойном состоянии, пока нет туристов, дали льготные кредиты, облегчили налоговое бремя.

    Однако карантин и остановка авиасообщения обходились стране в потерю 1 млрд долларов ежемесячно. Так что все доходы от туризма 2019 года Египет мог проесть в «голодный» на туристов 2020 год.

    За 2020 год Египет принял всего 23% от своего обычного турпотока, и то в основном благодаря первым двум месяцам этого года, отмечал замминистра туризма Египта Гада Шалаби. По его словам, пандемия привела к резкому снижению объемов туризма в мире в целом, но так как египетская экономика зависима от туризма на целых 10%, потери для страны оказались катастрофическими.

    «По предварительным данным,

    доходы Египта от туризма в 2020 году сократились более чем на 75% – до рекордных 3,5 млрд египетских фунтов с 12,5 млрд египетских фунтов в 2019 году»,

    – отмечает Наталия Зайцева, профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Плеханова. Поэтому Египту сейчас важны любые туристы. В обычное время в основном два этих египетских курорта принимали около 3 млн российских туристов в год. На них приходилось 20–25% общего числа туристов, посещавших Египет. Власти страны надеются восстановить турпоток в 3–4 млн российских туристов.

    Как только египетские курорты откроют официально, туроператорам потребуется одна–две недели, чтобы развернуть полетные программы. В АТОР считают, что на египетском направлении могут возобновить работу семь федеральных туроператоров, в частности TEZ Tour и Coral Travel. Они традиционно занимали значительную долю на египетском рынке и сейчас вряд ли упустят эту золотую жилу. Эти семь туркомпаний способны открыть чартеры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх более чем из 20 городов России, из которых разрешено международное авиасообщение.

    По расчетам 2019 года (когда также ожидалось открытие курортов), всего на чартерах в Египет семь туроператоров суммарно смогли бы предложить российским туристам минимум 66,6 тыс. кресел в неделю. В этом случае туроператоры смогут отправлять на курорты Египта свыше 266 тыс. туристов в месяц, или 1,8 млн туристов за оставшиеся восемь месяцев. В этом году, с учетом наличия свободных провозных емкостей у всех игроков, объемы могут быть как минимум такими же, если не больше, считают в АТОР. 

    Для туроператоров открытие Египта, особенно на фоне закрытия Турции, станет подарком судьбы. «Открытие Египта позволит нам вдохнуть полной грудью, так как это круглогодичное направление, у них обширная гостиничная база, и это доступный отдых, о котором мечтают наши туристы и за которым они ехали в Турцию», – говорит гендиректор туроператора TEZ Tour Воскан Арзуманов.

    Однако, по его мнению, Египет не заменит Турцию полностью. «Качество египетского сервиса и отелей отличается от турецкого. Не в обиду египтянам и туркам будет сказано. Но это очень сильно нам поможет, по крайней мере туроператорам и туристам точно», – добавил участник отрасли.

    Любопытно, что в условиях пандемии и закрытия многих стран россияне стали чаще летать в Египет через Каир, особенно дайверы и виндсерферы, для которых Красное море – настоящая мекка.

    Если в 2019 году туры в Египет занимали 2% в объеме продаж TEZ Tour, то сейчас – 45%. По словам Арзуманова, благотворно на стоимости перелета в страну сказалось то, что «Аэрофлот» увеличил число рейсов в Каир. Стоимость тура в Египет на майские праздники с размещением в отеле «четыре звезды» на базе завтраков и регулярным перелетом через Каир сейчас начинается от 82 тыс. рублей. Однако открытие чартерных рейсов в курортные города должно снизить стоимость путевок. Кроме того, эксперты ждут хороших скидок от египетских отелей, которые хотят снова завоевать любовь россиян.

    «Туроператоры уже привлекают российских туристов в Египет огромными скидками. Например, тур Москва – Шарм-эш-Шейх вместо 131 тыс. рублей до конца апреля продается за 83 тыс. рублей, то есть на треть дешевле первоначальной цены», – отмечает Наталия Зайцева. Речь идет о туре на семь дней (с 6 по 13 мая) в гостиницу «пять звезд» с услугой all inclusive.

    Однако эксперт не исключает, что в условиях закрытия Турции и резкого роста цен на российских курортах спрос на туры в Египет будет настолько большим, что цены на туры могут не только вернуться к первоначальным уровням, но и вырасти.

    Российским морским курортам опять же переживать не приходится. Турция закрыта до 1 июня, но не факт, что летом это направление заработает. Египет в летние месяцы менее популярное направление отдыха из-за невыносимо сильной для российского туриста жары. Поэтому летний сезон в Крыму и Краснодарском крае по-прежнему обещает побить все предыдущие рекорды по численности туристов.

    Открывающиеся европейские направления – Греция, Италия, Черногория и другие – никогда не были массовыми направлениями для россиян. А с учетом роста курса евро они могут в этом году не вернуть тот поток туристов из России, который был раньше. 


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