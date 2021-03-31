Российские туристы застолбили две курортные монополии

Год назад мало кто предполагал, что авиасообщение с внешним миром будет закрыто так долго. Заграница, за редким исключением, по сути, недоступна массовому туристу. Выбор у россиян по-прежнему невелик. Какой отдых ждет российского массового туриста в этом сезоне?

Из массовых направлений для туристов открыта фактически одна Турция. Кипр обещает открыть двери для туристов с 1 апреля, но как это все заработает, пока не ясно. Следующие на очереди Греция (возможно, в мае), Испания и Италия. Эти страны могут открыться для российских туристов в июле или августе, считает гендиректор российского туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Конечно, есть Занзибар, Мальдивы, ОАЭ и некоторые другие направления, однако их сложно назвать массовыми.

Полностью международное авиасообщение и туризм в этом году вряд ли откроются. Более того, есть ожидание, что это произойдет вообще только через три-четыре года. Полное восстановление авиации и туристических поездок стоит ждать лишь к 2024 году, заявил председатель правления компании Hong Kong China Tourism Group, исполнительный директор Гонконгской ассоциации китайских предприятий, глава комитета по туризму Лу Жуйань.

Поэтому у россиян для отдыха выбор невелик. Второй год придется довольствоваться российскими курортами. Для Крыма и Краснодарского края этот год обещает стать самым лучшим за всю историю.

«У меня ощущение, что психологически не все туристы готовы ехать за границу, даже открытую. Потому что та же Турция открыта, но с ограничениями. По прилете нужно иметь тест ПЦР на отсутствие коронавируса, надо соблюдать комендатский час, частично закрыты бассейны. Пока Турция не выглядит привычной. В итоге поток туристов туда за первые два месяца 2021 года в два раза ниже, чем за тот же период 2019 года», – рассказывает Ромашкин.

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Не исключено, что туристы боятся заболеть, или опасаются, что перед поездкой или во время отдыха их настигнут пандемийные ограничения. Планировать отпуск в таких условиях по-прежнему непросто.

«Россия на этом фоне выглядит более привычной и более спокойной. Сезон 2020 года показал, что на российские морские курорты можно ехать. Здесь ограничения были сняты уже 1 июля, и проблем для туристов не было», – считает собеседник.

Отсутствие выбора привело ко всплеску спроса на отдых в Крыму и Краснодарском крае, даже несмотря на увеличение цен на 5–15%. «Бронирование летнего сезона по России идет очень активно. Еще в феврале этот показатель превышал на 25% показатели 2019 года. С марта удачно запустилась программа кешбэка, которая добавила энергии рынку. Теперь бронирование идет с 40-процентным превышением показателя первого квартала 2019 года», – рассказывает глава туроператора «Дельфин».

Сравнение идет именно с 2019 годом, а не 2020-м, потому что прошлогодняя статистика из-за карантина искажена.

В лидерах спроса два морских курорта России – это Крым и Краснодарский край. По оценке Ромашкина, оба курорта могут прибавить в этом году по 10–15% туристов. Крым может принять вместо 6,5 млн гостей (в 2019 году) все 7,5 млн человек, а Краснодарский край вместо 16 млн туристов все 17–18 млн.

«Безусловно, для Крыма и Краснодарского края этот сезон 2021 года будет лучшим в истории. Заграница по-прежнему закрыта. И даже если Турция восстановит турпоток из России до 7 млн человек, как было в 2019 году, это все равно не помешает российским курортам превысить турпоток 2019 года»,

– уверен Сергей Ромашкин.

Возможности российских курортов ограничены лишь номерным фондом и инфраструктурой. «Однако каков предел загрузки этих курортов, мы не знаем. Это можно проверить только эмпирически», – говорит эксперт.

В любом случае именно эти два курорта практически монополизируют внутренний туризм в России. Если в 2019 году на Крым и Краснодарский край приходилось 50% всех турпоездок по России, то в этом году туроператор ожидает занятия доли в 70–75% от всех поездок.

И рост цен такому ажиотажу совершенно не помеха. Цены на авиабилеты подросли по сравнению с 2020 годом, что видно невооруженным глазом, если зайти на поисковик билетов или сайт авиакомпаний. С другой стороны, в прошлом году положение авиакомпаний было настолько катастрофичным, что они реально стали предлагать демпинговые цены. «Это был крик отчаяния. Конечно, больше таких цен мы никогда в жизни не увидим. Авиакомпании не могут постоянно летать себе в убыток, они должны что-то зарабатывать. Сейчас цены на авиабилеты вернулись в рыночный коридор. Например, на майские праздники перелет из Москвы в Симферополь и обратно стоит 10 тыс. рублей. Это дороже, чем даже прошлым летом, когда россияне могли улететь в Крым за 7–8 тыс. рублей туда-обратно. Но 10 тыс. на майские – это все равно дешевле, чем в 2019 году, когда перелет стоил 12–13 тыс. рублей», – говорит собеседник.

А вот заграничные авиаперелеты подорожали намного серьезней, что понятно в силу ограниченного предложения. Так, по данным Aviasales, цена билета в ОАЭ выросла почти вдвое и достигла 23,7 тыс. рублей, в Грузию – в два с половиной раза, до 15,7 тыс., на Мальдивы билет подорожал на 36% (до 40,1 тыс. рублей), а в Египет – на 29% (до 16,4 тыс.).

Причина в отсутствии конкуренции. К перелетам за границу допускают ограниченное число авиакомпаний по открытым маршрутам. Зачастую еще и пускают лишь два–три рейса в неделю. «Не поверите: когда открылось авиасообщение с Белоруссией, то «Аэрофлот» выставил первые рейсы в феврале за 26 тыс. рублей туда-обратно. Год назад обычная цена перелета из Москвы в Минск и обратно была всего 4 тыс. рублей туда-обратно», – приводит в пример Ромашкин.

Данные о бронированиях авиабилетов на весну 2021 года, собранные интернет-сервисом для путешественников Biletix, говорят вообще о снижении стоимости авиабилетов как по России, так и за ее пределы. Средний чек на авиабилеты туда-обратно по России снизился на 3% по сравнению с прошлой весной – с 7055 до 6871 рубля, за границу – на 11,5%, с 15 638 до 13 833 рублей. Средняя продолжительность отдыха составила девять дней, как и год назад.

Гостиницы в массовом сегменте в Крыму и Краснодарском крае дорожают на уровне инфляции, отмечает Ромашкин. «Дорогие популярные отели пять звезд могли повысить цены и на 50% за два года, и они все равно успешно продаются. Но таких отелей немного. Массовый же сегмент отдыха на российских морских курортах – это гостиницы три звезды. Средняя цена за сутки в них – от 2,5 до 3,5 тыс. рублей на одного человека с двухразовым питанием. Разброс зависит в том числе от курорта: Ялта дороже Феодосии, а Сочи дороже Анапы. Это цена сезона 2021 года, которая почти не отличается от прошлогоднего сезона. Удорожание в сегменте трех звезд – в пределах инфляции, 5%, в сегменте четыре–пять звезд – 15–17%», – рассказывает Ромашкин.

Получается, что

при средней продолжительности поездки в десять дней отдых на российском морском курорте на одного человека обойдется в 25–35 тыс. рублей плюс 10 тыс. рублей перелет. Семья из трех человек заплатит за десять дней отдыха 105–135 тыс. рублей.

По данным Ostrovok.ru, отели в Крыму подорожали сильней: в Алуште в среднем 5,5 тыс. рублей в сутки, что на 25% выше, чем в 2020 году. В Севастополе жилье подорожало на 20% – до 3,6 тыс. рублей, а в Ялте – на 15%, до 5,7 тыс. рублей. Тогда как в Сочи и Анапе цены за сутки не изменились по сравнению с прошлым годом и составляют 3,8 тыс. и 3,5 тыс. рублей.

Пандемия внесла еще некоторые коррективы в отдых россиян. В частности, если раньше люди ездили в отпуск два–три раза в год – к примеру, в Прагу пива попить и в Испанию искупаться, то теперь россияне концентрируют все деньги на одну поездку всей семьей на Черное море летом. То есть рынок вторых и третьих поездок сокращается, замечает Ромашкин. В целом доля пассажиров, путешествующих с детьми, этой весной выросла до 12,7%. Тогда как весной 2020 года она составляла 10,2%, отмечает Biletix.

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