Российские регионы начали сражение за туристов

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Вертолет МЧС упал в акваторию Куршского залива в Калининградской области

25 марта, четверг  |  Последнее обновление — 23:42  |  vz.ru
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У граждан России впервые появилась возможность не только покупать, но и продавать электроэнергию. Это в первую очередь касается владельцев частных домов, где можно установить, например, ветряки или солнечные панели. Какую выгоду можно будет таким образом получить и как технически обеспечить подобную операцию? Подробности...
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Зачем Россия перевооружает подводный флот

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Атомные подводные лодки проектов 971 и 949А благодаря модернизации получат универсальные пусковые установки для ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Также «Цирконами» дооснастят и новейшие подлодки проекта 885 «Ясень», сообщает источник в военно-промышленном комплексе. В чем заключаются особенности данной модернизации и каким образом она усилит мощь подводного флота России?  Подробности...
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Зеленский подставил Украину под удар Китая

Зеленский оставил Китай без жемчужины мирового двигателестроения REUTERS/Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский национализировал завод по производству авиационных двигателей «Мотор Сич». В последние годы предприятие испытывало серьезные трудности со сбытом продукции, но все равно оставалось жемчужиной мирового двигателестроения. Акциями компании завладели китайцы, но теперь ценный актив отобран под нажимом США. Как на это может отреагировать Пекин?  Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Немцы устали от некомпетентной власти

Игорь Мальцев
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В принципе, ничего страшного в пятидневном локдауне нет. Просто все события минувшего года нависли уже таким огромным ледяным навесом над «бандой Меркель», что хватило снежка, чтобы он рухнул. Подробности...

Европа начинает платить за надменность

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Именно мы приучили европейцев говорить и делать глупости, не испытывая страха по поводу возможных последствий. Так уж повелось исторически: за исключением прямой агрессии европейцы всегда могли позволить по отношению к России любое хамство – все сходило с рук. Подробности...
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Зачем Трамп создает свою соцсеть

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В ближайшие месяцы бывший президент США запустит свою собственную соцсеть. С ее помощью Трамп надеется сохранить влияние на Республиканскую партию и вернуться в большую политику. Однако последствия этой соцсети для общества будут куда больше, нежели просто реклама Трампа. Подробности...
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    Российские регионы начали сражение за туристов

    Внутренний туризм с каждым годом становится все более востребованным    25 марта 2021, 22:45
    Фото: Егор Комаров/РИА «Новости»
    Текст: Андрей Резчиков,
    Александр Рыбин

    Закрытые из-за пандемии границы и программа кешбэка дали толчок развитию внутреннего туризма в России. Почувствовав возможность заработка, регионы начали активно завлекать к себе отдыхающих. В Бурятию, например, туристов привозили специально организованными чартерными рейсами. Чем же привлекает внутренний туризм россиян и можно ли говорить о полном выходе этой отрасли из кризиса?

    Пандемия коронавируса изменила привычки российских туристов. После закрытия внешних границ многие начали открывать для себя свою страну. В марте президент России Владимир Путин заявил, что программы по развитию туризма будут продолжены и должны развиваться. В четверг Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел круглый стол на тему «Внутренний туризм: на новой волне возможностей». Губернаторы новой волны, пришедшие к власти за последние несколько лет, подробно рассказали о своих успехах в этой перспективной отрасли.

    Модератор дискуссии, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына поделилась свежими данными Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), из которых следует, что для 30% россиян самым важным в жизни является возможность путешествовать. Причем среди молодых людей в возрасте 18–24 лет такого мнения придерживаются 42%. И если 22% респондентов планируют в этом году отдохнуть в каком-нибудь из регионов страны, то в прошлом году таких было только 13%. Причем с открытием границ внутренний туризм остается в приоритете для 58% опрошенных, и только 33% высказались за внешний туризм.

    Руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова, в свою очередь, привела свежие цифры стартовавшей неделю назад очередной программы «Туристический кешбэк». Объем продаж составил почти 2,5 млрд рублей. «Программой воспользовались уже более 100 тыс. наших граждан. В виде кешбэка туристам вернулись почти 500 млн рублей. Мы видим кратный рост интереса к программе, практически в три раза», – рассказала Догузова.

    Такая активность связана с ослаблением пандемии и узнаваемостью «Туристического кешбэка», в том числе благодаря «сарафанному радио», пояснила глава Ростуризма. Среди самых популярных регионов она назвала Крым, Краснодарский край, Московскую область, Ставропольский край, Москву, Санкт-Петербург, Алтайский край, Татарстан, Калининградскую область, Пермский край и Тюменскую область.

    Догузова посоветовала туристам обратить внимание на круизы по Волге. Они стартуют из Москвы и Нижнего Новгорода. А за черноморские круизы есть возможность получить кешбэк. Из весенних направлений наиболее привлекателен отдых на Алтае и Кавказе, где можно посетить водопады, каньоны, древние родовые башни, отведать вкуснейшие блюда местной кухни.

    «Рекомендую обратить внимание на автомобильные поездки по историческим городам. В рамках кешбэка предусмотрена возможность отдельно покупать гостиничное размещение.

    То есть можно приобрести не только тур, но и отдельно размещение в гостинице или в санатории», – пояснила она.

    Дискуссию активно поддержали губернаторы, используя возможность рассказать о туристической привлекательности своих регионов. Так, глава Камчатского края Владимир Солодов выразил уверенность, «что туризм будет меняться в глобальном масштабе». В прошлом году в регионе поток отдыхающих сократился вдовое из-за пандемии, но зато в августе он был «превышен в два раза по сравнению с 2019 годом». В прошедшем сезоне Камчатку посетили представители 76 регионов России, а в этом году «всплеск будет подкреплен» программами Ростуризма, уверен Солодов. Губернатор уверен, что туризм меняет мышление людей, и в XXI веке именно Камчатка станет тем местом, которое заставит задуматься об экологии и важности сохранять природу. «Это главная миссия туризма будущего», – подчеркнул Солодов, добавив, что к 2025 году в регионе должно быть создано 10 тыс. новых легальных рабочих мест в этом сегменте экономики.

    В то же время губернатор Новгородской области Андрей Никитин назвал главной проблемой местного туризма короткое пребывание людей в регионе. Лишь 22% проводят здесь три–пять дней, а большинство осматривает только Кремль, и на этом визит завершается. Но в области есть и другие достопримечательности, например усадьба писателя Федора Достоевского в городе Старая Русса. Кроме того, 37 исторических памятников Великого Новгорода и окрестностей включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

    С целью развития отрасли местное правительство написало для муниципалитетов правила по привлечению туристов: у памятников должны быть таблички не только на русском, но и английском языке, а также должны появиться страницы в соцсетях. В этом году планируется строить набережные и открывать территории для прогулок. «Для нас сегодня главный вызов – создать вокруг каждой туристической точки историю этого места, чтобы можно было увидеть «кусочек той жизни», – сказал Никитин, добавив, что для привлечения молодежи строятся хостелы и дешевые гостиницы.

    Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал об успехе программы чартерного туризма. Минувшей зимой в республику прилетали отдыхающие из Москвы и Екатеринбурга, причем 72% остались очень довольны отдыхом. На лето запланированы дополнительные чартеры из Санкт-Петербурга и Казани. «Желающих больше, чем возможностей. Развитие чартерной программы показало, что места посещений, точки активности получили толчок развития и показали свою востребованность», – отметил губернатор.

    По его словам, чартерная программа, которая была организована совместно с Ростуризмом, «дает гарантию и плановость». Заранее нанимается персонал, изготавливается сувенирная продукция. «Чартерная программа подтолкнула инвестиционную программу. Строятся гостиницы, сервисные точки», – добавил Цыденов.

    Зампредседателя союза «Объединение организаций профсоюзов Республики Марий Эл» Александр Майоров согласен, что развитие туризма для региона – это инвестиции в его экономику. «Чем больше туристов, чем они дольше знакомятся с достопримечательностями, тем больше поступит средств в экономику.

    Чем больше доходная часть, тем больше средств можно направить на социалку и увеличение рабочих мест», – уверен Майоров.

    Присутствие в десятке самых привлекательных для туристов регионов Тюмени тоже закономерно. Как напомнил местный губернатор Александр Моор, Тюмень – это первый российский город за Уралом, именно отсюда началось освоение Сибири. Туристов привлекает Тобольск – город с богатым историческим наследием. «В Тобольске единственный за Уралом каменный кремль», – напомнил Моор.

    Кроме того, в Тюменской области родился Валентин Распутин, а в местном музее хранится его деревянный стул. Как рассказал губернатор, «на нем можно посидеть» и благодаря этому «повышается возможность карьерного роста». Впрочем, наибольший интерес для туристов представляет подземное минеральное горячее море. Путевки в тюменский санаторий «Сибирь» раскуплены до лета.

    А зампредседателя правительства Пермского края Алексей Черников отметил, что территория возглавляемого им региона активно используется в качестве съемочной площадки для различных фильмов. В частности, в картине «Последний богатырь: Корень зла» действия частично происходят на пермской горе Крестовой. «Это достаточно известное среди туристов место, так как там создана инфраструктура для горнолыжного спорта», – пояснил Черников.

    По его словам, местный малый и средний бизнес активно участвует в развитии туриндустрии. «Пермь выиграла право на проведение Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» в этом году. Причем из тысячи заявок на конкурс 200 были направлены представителями Пермского края. Проведение конкурса позволит местным предпринимателям получить новый важный опыт и знания», – добавил чиновник.

    Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о переменах на традиционных курортах Кавказских Минеральных Вод. «У нас 21 раз приезжать в один и тот же санаторий в одно и то же время на протяжении десятков лет – нормально. Конечно, для нас основным туристом является человек, который постоянно приезжает на Кавказские Минеральные Воды, чтобы поправить свое здоровье. Но мы меняем ситуацию, приглашаем и семейных людей. Чтобы приезжали семьи, нужны развлечения для детей, условия внутри санаториев, детские площадки в городской среде. Этим направлением мы сегодня занимаемся, уделяем этому огромное внимание при обустройстве городов», – рассказал губернатор.

    Руководитель инвестиционных проектов, сопредседатель североосетинского регионального штаба ОНФ Руслан Цагараев добавляет, что туристический потенциал России на самом деле огромен. «Спрос на пляжный отдых в период осень – весна мы самостоятельно не закроем, а все остальные виды отдыха – с лихвой.

    В этом вопросе очень важен комплексный подход с помощью государства, который мы видели в Сочи. Сейчас там хорошая загрузка круглый год», – отметил Цагараев.

    Резюмируя, замгендиректора Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова рассказала, что по отдельным туристическим направлениям на лето уже забронированы все гостиницы. Этот показатель свидетельствует, что туризм в России выходит из кризиса. В то же время масса перспективных направлений лишены туристической инфраструктуры. На Камчатке отсутствует организованная возможность попробовать свежевыловленного и приготовленного местного краба. Другой пример – нет никакой инфраструктуры для сплава на льдине из Байкала по Ангаре, хотя вариант такого отдыха существует.

    В числе новых возможностей для туриндустрии Захарова назвала организацию театрализованных представлений в рамках посещения различных объектов. Подобное уже можно увидеть в Ярославской области, где реализуется проект «Радио «Фабрика». Это экскурсия-спектакль, местом действия которого становится комбинат технических тканей «Красный Перекоп». Участники спектакля проходят маршрут в наушниках, в процессе «дирижируют» ткацкими станками, следуют по конвейеру вместе с ровницей, открывают для себя не только производство фабрики, «но и что-то важное про самих себя». «Это новый формат впечатлений, это новый туристический продукт, к которому нам надо стремиться. Это то, чего у нас пока весьма не хватает», – заключила Захарова.


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