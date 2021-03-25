Российские регионы начали сражение за туристов

Закрытые из-за пандемии границы и программа кешбэка дали толчок развитию внутреннего туризма в России. Почувствовав возможность заработка, регионы начали активно завлекать к себе отдыхающих. В Бурятию, например, туристов привозили специально организованными чартерными рейсами. Чем же привлекает внутренний туризм россиян и можно ли говорить о полном выходе этой отрасли из кризиса?

Пандемия коронавируса изменила привычки российских туристов. После закрытия внешних границ многие начали открывать для себя свою страну. В марте президент России Владимир Путин заявил, что программы по развитию туризма будут продолжены и должны развиваться. В четверг Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел круглый стол на тему «Внутренний туризм: на новой волне возможностей». Губернаторы новой волны, пришедшие к власти за последние несколько лет, подробно рассказали о своих успехах в этой перспективной отрасли.

Модератор дискуссии, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына поделилась свежими данными Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), из которых следует, что для 30% россиян самым важным в жизни является возможность путешествовать. Причем среди молодых людей в возрасте 18–24 лет такого мнения придерживаются 42%. И если 22% респондентов планируют в этом году отдохнуть в каком-нибудь из регионов страны, то в прошлом году таких было только 13%. Причем с открытием границ внутренний туризм остается в приоритете для 58% опрошенных, и только 33% высказались за внешний туризм.

Руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова, в свою очередь, привела свежие цифры стартовавшей неделю назад очередной программы «Туристический кешбэк». Объем продаж составил почти 2,5 млрд рублей. «Программой воспользовались уже более 100 тыс. наших граждан. В виде кешбэка туристам вернулись почти 500 млн рублей. Мы видим кратный рост интереса к программе, практически в три раза», – рассказала Догузова.

Такая активность связана с ослаблением пандемии и узнаваемостью «Туристического кешбэка», в том числе благодаря «сарафанному радио», пояснила глава Ростуризма. Среди самых популярных регионов она назвала Крым, Краснодарский край, Московскую область, Ставропольский край, Москву, Санкт-Петербург, Алтайский край, Татарстан, Калининградскую область, Пермский край и Тюменскую область.

Догузова посоветовала туристам обратить внимание на круизы по Волге. Они стартуют из Москвы и Нижнего Новгорода. А за черноморские круизы есть возможность получить кешбэк. Из весенних направлений наиболее привлекателен отдых на Алтае и Кавказе, где можно посетить водопады, каньоны, древние родовые башни, отведать вкуснейшие блюда местной кухни.

«Рекомендую обратить внимание на автомобильные поездки по историческим городам. В рамках кешбэка предусмотрена возможность отдельно покупать гостиничное размещение.

То есть можно приобрести не только тур, но и отдельно размещение в гостинице или в санатории», – пояснила она.

Дискуссию активно поддержали губернаторы, используя возможность рассказать о туристической привлекательности своих регионов. Так, глава Камчатского края Владимир Солодов выразил уверенность, «что туризм будет меняться в глобальном масштабе». В прошлом году в регионе поток отдыхающих сократился вдовое из-за пандемии, но зато в августе он был «превышен в два раза по сравнению с 2019 годом». В прошедшем сезоне Камчатку посетили представители 76 регионов России, а в этом году «всплеск будет подкреплен» программами Ростуризма, уверен Солодов. Губернатор уверен, что туризм меняет мышление людей, и в XXI веке именно Камчатка станет тем местом, которое заставит задуматься об экологии и важности сохранять природу. «Это главная миссия туризма будущего», – подчеркнул Солодов, добавив, что к 2025 году в регионе должно быть создано 10 тыс. новых легальных рабочих мест в этом сегменте экономики.

В то же время губернатор Новгородской области Андрей Никитин назвал главной проблемой местного туризма короткое пребывание людей в регионе. Лишь 22% проводят здесь три–пять дней, а большинство осматривает только Кремль, и на этом визит завершается. Но в области есть и другие достопримечательности, например усадьба писателя Федора Достоевского в городе Старая Русса. Кроме того, 37 исторических памятников Великого Новгорода и окрестностей включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

С целью развития отрасли местное правительство написало для муниципалитетов правила по привлечению туристов: у памятников должны быть таблички не только на русском, но и английском языке, а также должны появиться страницы в соцсетях. В этом году планируется строить набережные и открывать территории для прогулок. «Для нас сегодня главный вызов – создать вокруг каждой туристической точки историю этого места, чтобы можно было увидеть «кусочек той жизни», – сказал Никитин, добавив, что для привлечения молодежи строятся хостелы и дешевые гостиницы.

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Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал об успехе программы чартерного туризма. Минувшей зимой в республику прилетали отдыхающие из Москвы и Екатеринбурга, причем 72% остались очень довольны отдыхом. На лето запланированы дополнительные чартеры из Санкт-Петербурга и Казани. «Желающих больше, чем возможностей. Развитие чартерной программы показало, что места посещений, точки активности получили толчок развития и показали свою востребованность», – отметил губернатор.

По его словам, чартерная программа, которая была организована совместно с Ростуризмом, «дает гарантию и плановость». Заранее нанимается персонал, изготавливается сувенирная продукция. «Чартерная программа подтолкнула инвестиционную программу. Строятся гостиницы, сервисные точки», – добавил Цыденов.

Зампредседателя союза «Объединение организаций профсоюзов Республики Марий Эл» Александр Майоров согласен, что развитие туризма для региона – это инвестиции в его экономику. «Чем больше туристов, чем они дольше знакомятся с достопримечательностями, тем больше поступит средств в экономику.

Чем больше доходная часть, тем больше средств можно направить на социалку и увеличение рабочих мест», – уверен Майоров.

Присутствие в десятке самых привлекательных для туристов регионов Тюмени тоже закономерно. Как напомнил местный губернатор Александр Моор, Тюмень – это первый российский город за Уралом, именно отсюда началось освоение Сибири. Туристов привлекает Тобольск – город с богатым историческим наследием. «В Тобольске единственный за Уралом каменный кремль», – напомнил Моор.

Кроме того, в Тюменской области родился Валентин Распутин, а в местном музее хранится его деревянный стул. Как рассказал губернатор, «на нем можно посидеть» и благодаря этому «повышается возможность карьерного роста». Впрочем, наибольший интерес для туристов представляет подземное минеральное горячее море. Путевки в тюменский санаторий «Сибирь» раскуплены до лета.

А зампредседателя правительства Пермского края Алексей Черников отметил, что территория возглавляемого им региона активно используется в качестве съемочной площадки для различных фильмов. В частности, в картине «Последний богатырь: Корень зла» действия частично происходят на пермской горе Крестовой. «Это достаточно известное среди туристов место, так как там создана инфраструктура для горнолыжного спорта», – пояснил Черников.

По его словам, местный малый и средний бизнес активно участвует в развитии туриндустрии. «Пермь выиграла право на проведение Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» в этом году. Причем из тысячи заявок на конкурс 200 были направлены представителями Пермского края. Проведение конкурса позволит местным предпринимателям получить новый важный опыт и знания», – добавил чиновник.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о переменах на традиционных курортах Кавказских Минеральных Вод. «У нас 21 раз приезжать в один и тот же санаторий в одно и то же время на протяжении десятков лет – нормально. Конечно, для нас основным туристом является человек, который постоянно приезжает на Кавказские Минеральные Воды, чтобы поправить свое здоровье. Но мы меняем ситуацию, приглашаем и семейных людей. Чтобы приезжали семьи, нужны развлечения для детей, условия внутри санаториев, детские площадки в городской среде. Этим направлением мы сегодня занимаемся, уделяем этому огромное внимание при обустройстве городов», – рассказал губернатор.

Руководитель инвестиционных проектов, сопредседатель североосетинского регионального штаба ОНФ Руслан Цагараев добавляет, что туристический потенциал России на самом деле огромен. «Спрос на пляжный отдых в период осень – весна мы самостоятельно не закроем, а все остальные виды отдыха – с лихвой.

В этом вопросе очень важен комплексный подход с помощью государства, который мы видели в Сочи. Сейчас там хорошая загрузка круглый год», – отметил Цагараев.

Резюмируя, замгендиректора Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова рассказала, что по отдельным туристическим направлениям на лето уже забронированы все гостиницы. Этот показатель свидетельствует, что туризм в России выходит из кризиса. В то же время масса перспективных направлений лишены туристической инфраструктуры. На Камчатке отсутствует организованная возможность попробовать свежевыловленного и приготовленного местного краба. Другой пример – нет никакой инфраструктуры для сплава на льдине из Байкала по Ангаре, хотя вариант такого отдыха существует.

В числе новых возможностей для туриндустрии Захарова назвала организацию театрализованных представлений в рамках посещения различных объектов. Подобное уже можно увидеть в Ярославской области, где реализуется проект «Радио «Фабрика». Это экскурсия-спектакль, местом действия которого становится комбинат технических тканей «Красный Перекоп». Участники спектакля проходят маршрут в наушниках, в процессе «дирижируют» ткацкими станками, следуют по конвейеру вместе с ровницей, открывают для себя не только производство фабрики, «но и что-то важное про самих себя». «Это новый формат впечатлений, это новый туристический продукт, к которому нам надо стремиться. Это то, чего у нас пока весьма не хватает», – заключила Захарова.