Как можно обойти коронавирусные запреты на путешествия

Принято считать, что пандемия коронавируса практически прекратила поездки людей между странами мира. Это в том числе касается и России – авиаперелеты в еще недавно наиболее популярные туристические места прекращены. Однако даже в таких условиях наши сограждане находят законные способы улететь за границу. Каким образом это можно сделать и за какие деньги?

До пришествия коронавируса российские путешественники были весьма консервативны при выборе маршрутов авиарейсов. Стыковочные маршруты часто рассматривались только в крайнем случае, а за прямые перелеты люди были готовы серьезно переплачивать.

Теперь, когда прямое регулярное авиасообщение из России поддерживается лишь со считанными странами, «кривые» маршруты оказались неизбежностью для многих из тех, кто прежде считал, что это вариант путешествия для «нищебродов». Необходимость личных контактов с партнерами по бизнесу, желание увидеть родственников и просто охота к перемене мест заставляют искать любые возможности.

Сезон «кривых» перелетов

Однако стопроцентная гарантия, что даже при наличии всех необходимых документов вы попадете, например, в Евросоюз с пересадкой в Стамбуле (самый простой на сегодняшний день вариант стыковок), отсутствует. «Мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда туристы покупают себе стыковочные рейсы, чтобы попасть в условно открытую страну. А затем оказывается, что промежуточные рейсы снимают – деньги застревают, и чтобы хоть куда-то съездить, люди приходят уже за гарантированным отдыхом в открытых странах», – говорит Екатерина Буряк, директор по развитию петербургской компании «Онлайнтурс».

Чтобы продумать время стыковок, купить билеты на каждый отдельный перелет и не запутаться в рейсах, самостоятельному путешественнику придется приложить немало сил, добавляет Инна Пик, пресс-секретарь агентства Kupibilet.ru. По ее словам, предложения о перелетах ежедневно размещают в Сети более 700 авиакомпаний, и очень немногие онлайн-агентства путешествий имеют алгоритмы, позволяющие собирать разные рейсы в один маршрут таким образом, чтобы это было удобно и выгодно для пассажира. Хотя по сравнению с прямыми рейсами экономия на билетах действительно может быть существенной: маршрут со стыковкой в том же Стамбуле может иногда обойтись на 30% дешевле.

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Бывают и совершенно экзотические варианты «кривых» рейсов. Армен Калинин, директор по экспорту компании Frisquet, французского производителя отопительного оборудования, говорит, что коммерческих рейсов из России во Францию сейчас нет, и просто так туда не попасть, не имея весомого повода. Время от времени организуются рейсы из Москвы, которыми пользуются, например, сами французы, возвращающиеся домой, россияне, работающие во Франции или имеющие там родственников, или чиновники.

А вот путешественники, которые не подпадают ни под одну из «разрешенных» категорий, продолжает Калинин, чаще всего «пробираются огородами». А именно: ищут страны, у которых открыты границы и с Россией, и с Францией, пытаясь, например, сначала улететь из России в Руанду и уже оттуда вылететь во Францию. «Вот только зачем? Это обойдется гораздо дороже как по деньгам, так и по рискам для здоровья. На мой взгляд, лучше подождать, когда угроза от коронавируса станет минимальной, и спокойно путешествовать», – считает представитель французской компании.

Для тех же, кто не ограничен в средствах, в период пандемии резко выросло предложение услуг частной авиации – небольших самолетов на несколько пассажирских мест. Одной из новых услуг, по словам основателя сервиса «Купибилет» Сергея Пирожникова, стал так называемый флайтшеринг: владельцы частных самолетов начали продавать места в них всем желающим, как в маршрутном такси. Стоимость таких авиаперелетов, отмечает эксперт, была выше, чем в бизнес-классе, но всё же доступной для тех, кто привык им летать: например, перелет из России в Дубай стоил около 5000 евро.

Сейчас у авиакомпаний, которые предоставляют частные самолеты, есть возможность организовывать въезд для россиян в некоторые европейские аэропорты, например, Ниццу, Женеву и Шамбери (Французские Альпы) по обычной шенгенской визе, добавляет основатель студии путешествий Wanderlust Ольга Смышляева. Цена вопроса в данном случае – в среднем от 5500 евро за одно кресло.

Такие разовые перелеты согласовываются с авиационными и санитарными властями закрытых для регулярного авиасообщения стран в индивидуальном порядке.

Железных гарантий, опять же, нет – либо в процессе могут возникнуть различные накладки. «В прошлом году нам приходилось фрахтовать самолеты, которые в формате авиатакси доставляли сразу нескольких деловых путешественников в их точки назначения в Европе. Каждый из таких бортов со множеством остановок, например, в Варшаве, Праге, Барселоне, должен был получить разрешение российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. В некоторых случаях разрешения приходилось ждать долго – например, один из таких рейсов мы переносили трижды из-за отсутствия ответа», – рассказывает Юлия Липатова, генеральный директор агентства делового туризма «Аэроклуб».

Но в целом, по ее словам, сейчас ситуация с доступностью перелетов изменилась в сравнении с весной или началом лета прошлого года в лучшую сторону. Если тогда приходилось искать нетривиальные способы путешествий, то теперь с пересадкой в Стамбуле или Минске можно улететь практически в любую точку земного шара, констатирует Липатова. Безусловно, напоминает она, перед поездкой необходимо уточнять правила въезда в ту или иную страну. Последняя новость из этой серии: с 27 января Россия планирует возобновить прямое авиасообщение с Финляндией, а из аэропорта Хельсинки также можно улететь во многие страны.

Не все визы одинаково полезны

Право попасть в формально закрытые для россиян страны дают и отдельные типы виз, на получение которых в период пандемии резко взлетел спрос. В список стран, куда граждан России впускают по бизнес-визе, входят Индонезия (включая остров Бали), Япония, Таиланд, Китай и европейские государства. При наличии основания для получения такой визы помочь ее оформить способно обычное туристическое агентство, а стоимость бизнес-визы может составлять около 600-800 долларов на человека.

Самый быстрый и бюджетный вариант оформления нетуристической визы – получение рабочих виз (так называемая виза D) в Польшу, Эстонию или Литву,

отмечает Яна Лучезарова, владелица франшизы паспортно-визового центра «Евро-Азия». Этот вариант, по ее словам, подходит тем, кто не может похвастаться насыщенной «визовой историей», то есть совершает одну-две поездки в страны Шенгенского соглашения в год или вообще не имеет виз в паспорте. Для тех же, у кого хорошая визовая история и презентабельная внешность, советует Лучезарова, лучше всего оформлять бизнес-визы в Италию. При наличии туристической шенгенской визы можно попробовать попасть в Евросоюз через Грецию или через также открытую для россиян Сербию – у многих это получалось. За пределами Евросоюза одной из стран, предлагавших достаточно быстрое и нетрудоемкое оформление бизнес-виз, была Индонезия, куда россияне добирались через Турцию или ОАЭ, добавляет Сергей Пирожников.

К этой же опции примыкает такая лазейка, как въезд с целью лечения, что сразу же повысило спрос на медицинский туризм. «Некоторые страны, в частности, Швейцария, Израиль, Франция, Италия, допускают возможность въезда иностранцев для получения медицинских услуг, – комментирует Ольга Смышляева. – Для этого требуется приглашение от клиники и подтверждение оплаты в ней медицинских услуг, после чего можно подавать документы в консульство выбранной страны, с обоснованием, почему именно сейчас вам это необходимо». Понятно, что возможностей попасть в закрытые страны без отсутствия объективных показаний тоже было немало. На Кипре, приводит пример Пирожников, некоторые отели принимали людей якобы для санаторного лечения и брали всю работу по оформлению справок и других документов на себя.

Граждан, имеющих подтвержденные медицинские цели (наряду с дипломатическими работниками и дальнобойщиками), не ограничивали во въезде в Европу практически весь период пандемии – они имеют особый режим пересечения границ и сейчас, подтверждает Александр Поляков из словенской компании 2TM d.o.o., оказывающей международные образовательные услуги. Кроме того, по его словам, такие же возможности существуют для студентов с наличием документа, подтверждающего зачисление в учебное заведение.

Однако и в этом сценарии существует немало подводных камней. По словам Ольги Смышляевой, когда было открыто авиасообщение между Россией и Великобританией, при наличии британской визы можно было через Лондон попытаться въехать в любую страну Евросоюза, поскольку паспорта не проверялись. Однако сейчас, после появления нашумевшего британского штамма коронавируса, это практически невозможно.

«Посмотрите, что сейчас происходит на Бали, – говорит Екатерина Буряк. – Многие россияне сделали себе бизнес-визы на этот остров, но в итоге въезд туда закрыли – и все застряли. Хотя можно было просто поехать в уже открытую страну, например, в Танзанию, на Кубу или на Мальдивы. Так что я бы однозначно не рекомендовала сейчас экспериментировать и «мутить» с документами. Если у вас экстренная необходимость попасть к родственникам или по бизнесу, то вам и так откроют въезд».

В поисках второй родины

Наконец наиболее гарантированным вариантом передвижения по миру в условиях коронавирусных барьеров является получение вида на жительство или гражданства тех стран, где ограничения невысоки или минимальны. На эти услуги сегодня также существует высокий спрос.

Как утверждает управляющий директор лондонской компании GLS Private Office Виктория Вэлла, в большинстве случаев все страны соблюдают универсальное правило: если у вас есть гражданство того или иного государства, то вас туда обязаны впустить, а вид на жительство (ВнЖ) обеспечивает большую вероятность этого.

Таким образом, самый надежный способ попасть в страны, с которыми прервано авиасообщение из-за коронавируса – оформление ВнЖ или гражданства за инвестиции.

В качестве примера Вэлла приводит страны Карибского бассейна (Сент-Китс и Невис, Доминика, Гренада, Антигуа и Барбуда, Сент-Люсия), а также государство Вануату в Океании – их паспорт дает возможность прилететь в Великобританию и не находиться на карантине, а далее оттуда можно лететь в те страны, с которыми открыто авиасообщение у Великобритании. Цена вопроса начинается от 100 тысяч долларов, а паспорт можно получить за два-три месяца, причем дистанционно. В Евросоюзе нечто подобное обойдется существенно дороже. Скажем, в обмен на инвестиции в недвижимость от 280 тысяч евро можно получить вид на жительство («золотую визу») в Португалии.

Кроме того, добавляет Яна Лучезарова, сейчас очень популярно оформление ВнЖ по недвижимости в Испании, для чего достаточно иметь договор аренды жилья в этой стране, причем даже без счета в испанском банке. Но самым бюджетным, быстрым и комфортным вариантом в этом сценарии, по словам Лучезаровой, является получение гражданства Болгарии. Тем более в этой стране многие россияне уже имеют недвижимость, а попасть туда без гражданства или ВнЖ не могут.