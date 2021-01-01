В турсекторе предсказали появление нового вида путешествий

В наступившем 2021 году самым популярным направлением в туризме станут «коронавирусные» путешествия, в которых переболевшие инфекцией люди смогут восстановить иммунитет и укрепить организм, заявили гендиректор турфирмы «Розовый слон» Алексан Мкртчян и глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

«Люди едут на курорты, которые находятся вблизи места жительства. Многие курорты вводят так называемые постковидные восстанавливающие программы. Они начинаются от 10 дней, но рекомендуется брать две недели. Проходят восстанавливающие курсы, курсы по укреплению иммунитета и сердечно-сосудистой системы для тех, кто перенес заболевание», – рассказал Мкртчян Ura.ru.

По его словам, цена на такие туры начинается от 6 тыс. рублей в сутки на одного человека. Эксперт убежден, что это будет «долгая тема», ее актуальность сохранится до тех пор, пока коронавирус не будет побежден окончательно.

Мальцев отметил, что тренд на «коронавирусные» путешествия пришел в Россию из Европы. «Когда к нам вернется нормальное авиационное сообщение, такие путешествия примут массовый характер. Тема пока новая, но соответствующие программы уже готовятся в Болгарии, Словакии, Германии», – сказал глава ассоциации.

Туры также будут интересны тем, кто хочет провести профилактику против заболеваний. «Программы ориентированы на оздоровление дыхательной системы, восстановление иммунитета, общее укрепление организма. Сейчас эта тема только набирает обороты, но можно сказать, что такие путешествия станут фишкой наступившего года», – подвел итог Мальцев.

Ранее глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова сообщила, что спрос на популярные зимние курорты на новогодние праздники в России повысился на 10-20% по сравнению с прошлым годом.