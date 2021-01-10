2021 год закрепит новые потребительские тенденции

Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году?

2020 год показал несколько значимых тенденций с точки зрения изменения потребительских предпочтений.

Во-первых, люди стали откладывать на черный день, перешли на сберегательную модель поведения, прекратив покупать то, что не является самым необходимым. Это случилось после настоящего потребительского бума по всему миру. «В период пандемии россияне проявляли бережливость: стали чаще приобретать товары первой необходимости и экономить средства на предметах роскоши и дорогостоящих товарах. В первые дни после введения карантина мы столкнулись с некоторым снижением спроса, что, на наш взгляд, во многом было связано с ситуацией неопределенности», – отмечают в интернет-магазине Wildberries.

Тенденция экономии прослеживается во всех секторах. «Отмечается снижение среднего чека на продукты питания: люди стараются покупать продукты более дешевого ценового сегмента, что отражает падение доходов», – говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По данным интернет-магазина, в конце марта – начале апреля 2020 года покупатели сначала делали большое количество «стрессовых» покупок: закупались продуктами питания, масками и антисептиками, а также хозяйственными товарами. Потом люди успокоились, привыкли к новым обстоятельствам, и поняли, что жизнь во время пандемии не заканчивается. Россияне снизили траты на нарядную одежду, обувь и развлечения, а кинулись скупать товары для поддержания физического и морального здоровья.

«На 35-40% сократились покупки одежды и обуви делового стиля и аксессуаров. Что понятно – гражданам в связи с переходом на удаленный режим работы требуется меньше офисной одежды. При этом увеличились продажи домашней и спортивной одежды», – отмечает Артем Деев. «Чтобы провести с пользой время в период самоизоляции, наши покупатели приобретали книги, товары для рукоделия, спортивный инвентарь для домашних тренировок и так далее», – указывают в Wildberries.

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Постепенно россияне по-новому взглянули на родные стены и стали улучшать условия домашнего быта. Уже к концу апреля, когда все постепенно адаптировались к новым условиям жизни, отмечают в Wildberries, в покупках выросла доля товаров, которая помогала наладить быт: товары для дома и дачи, инструменты. В основном потому, что у людей на это появилось время. Кроме того, далеко не все в этом году смогли выбраться в отпуск на море, и появились сэкономленные на турпоездках средства. В «М.Видео» и «Эльдорадо» отмечают, что с марта возрос спрос на ноутбуки, компьютерную технику и аксессуары, необходимые для удаленной работы и обучения.

Значительно увеличились траты на различные развлекательные и образовательные сервисы в Сети. Многие занимаются самообразованием, получением дополнительных навыков или тратят средства на игры и просмотры фильмов, говорит Деев.

«Вторая тенденция 2020 года – это переход на потребление по принципу «сделай сам». Вместо покупок готового кофе навынос, готовых блюд и т.д. люди приобретают базовые продукты и нужную бытовую технику. Выросли продажи хлебопечек, кофемашин, самогонных аппаратов, а также продуктов для выпечки и приготовления ресторанных блюд дома», – говорит Деев.

Также россияне стали активно покупать товары для детей и животных. Вместо кафе, ресторанов и других развлечений, которые стали малодоступны, россияне теперь больше времени проводят с детьми и домашними питомцами.

Кроме того, россияне стали чаще приобретать мелкую технику для приготовления пищи и бытовую технику для дома, которая решать повседневные бытовые задачи и делает жизнь комфортнее – холодильники, стиральные машины, пылесосы, отмечают в группе «М.Видео – Эльдорадо».

«В сентябре-октябре мы отмечали рост спроса на товары для здоровья, а также технику для обеззараживания воздуха»,

– отмечает в Wildberries.

Еще одна тенденция 2020 года – массовый уход потребителей в онлайн. «В России увеличилась даже та категория потребителей интернет-магазинов, которая была самой малочисленной и консервативной – людей старшего возраста, которые стали активно осваивать интернет. Пандемия привела к тому, что для многих покупателей мир сконцентрировался вокруг компьютера и смартфона. Стало незачем выходить из дома, чтобы получить все необходимое – от продуктов и лекарств до подарков на Новый год», –говорит Артем Деев.

В большом минусе, конечно, оказались производители люксовых брендов одежды и обуви, а также туроператоры. И они очень надеются, что в 2021 году люди в конце концов вернутся на рабочие места, хотя бы на несколько дней в неделю, благодаря вакцинации. И им потребуется обновить гардероб для похода в офис. Хотя плохая новость для Hugo Boss в том, что мужичины вряд ли уже будут покупать так много костюмов, как раньше, ровно как и женщины могут отдать предпочтение более комфортной офисной одежде, что печально для Gucci, Chanel и Louis Vuitton.

Однако футуролог Фейт Попкорн, который предсказывает потребительское поведение, считает, что ответной реакцией на скучную повседневную одежду в 2020 году может стать как раз бурный рост спроса на одежду с декором, высокие каблуки и много косметики.

Существует огромный отложенный спрос на гламур, говорит глава отдела одежды и роскоши McKinsey в Европе Анита Балчандани. По данным платформы для поиска модной одежды Lyst, люди продолжали искать обувь на каблуках и платья даже тогда, когда им некуда было выйти. Такой поворот, конечно, будет выгоден продавцам премиальных товаров. Однако оправдается ли этот прогноз?

Потребление не изменится, несмотря на проведение массовой вакцинации, считает Артем Деев. «Вакцина даст возможность со временем больше посещать торговые центры и кинотеатры, но к росту трат в офлайне это не приведет, так как доходы населения будут восстанавливаться долгое время. Стремление к экономии останется», – считает аналитик.

Стремление к экономики и сбережению, переход на потребление по принципу «сделай сам» и рост доли онлайн-продаж – все эти тенденции сохранятся и в 2021 году. Так быстро они не исчезнут. Эти тенденции долговременны и навсегда изменят стандарты потребления не только в нашей стране, считает собеседник.

Кроме того, удаленный формат работы теперь останется с нами навсегда, уверены авторы исследования SuperJob. Этот формат работы оценили и специалисты, и сами компании. «Компании также оценили, кому удается работать эффективно, а кто может трудиться только на территории работодателя. В кратчайшие сроки под удаленку были перестроены бизнес-процессы, и в 2021 году компаниям предстоит продолжить с этим разбираться: переписывать кадровую документацию, вводить новые регламенты, системы оценки эффективности», – отмечают эксперты.

А вот туристический бум после открытия границ, скорее всего, будет неизбежен. «В туризме, ресторанном бизнесе, сфере развлечений останутся буквально единицы, и в основном это крупные игроки, которые в настоящий момент сумели переориентироваться и сохранить хотя бы минимальную активность. Опросы показывают, что россияне соскучились по отдыху, культурным и развлекательным мероприятиям, а поведение населения после отмены режима самоизоляции летом свидетельствует, что россияне вернутся к активному образу жизни сразу же, как только жесткие ограничения будут сняты», – считают авторы исследования SuperJob.

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