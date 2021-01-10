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2021 год закрепит новые потребительские тенденции

2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей Антон Новодережкин/ТАСС
Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году? Подробности...
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2021-й создаст новые кризисы прямо у российских границ

Протесты в Белоруссии все еще продолжаются Стрингер/ТАСС
2020 год запомнится россиянам не только пандемией коронавируса, но и началом новой волны дестабилизации на постсоветском пространстве. Именно началом, ведь процессы, которые начались в 2020-м, продолжатся в 2021-м. Как именно это будет происходить? Подробности...
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Как будут выглядеть войны будущего

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» – одно из важнейших событий в военной области в 2020 году Минобороны России/YouTube
Появление у России возможности мгновенно обезоружить США – принципиально новый этап в развитии боевых беспилотников и победа систем связи в битве с системами РЭБ. Все это – только часть ключевых событий в военном деле, произошедших в 2020 году. Какие важнейшие нововведения на наших глазах показывают картину того, как будут разворачиваться войны будущего? Подробности...
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Изгнание Трампа из соцсетей будет иметь для США большие последствия

Дональд Трамп потерял трибуну в социальных сетях Revierfoto/Reuters
Пользователи интернета приходят в себя от серьезного потрясения. Аккаунты президента США в Facebook и Twitter заблокированы, а значит Дональд Трамп лишен трибуны, с которой много лет вещал сотням миллионов людей во всем мире. Какими последствиями аукнется это решение и социальным сетям, и внутренней политике США?  Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Какими будут отношения России и Европы в 2021 году

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
2020 год показал, что точек соприкосновения между Россией и странами Европы осталось крайне мало. И в 2021 году картина едва ли изменится к лучшему. Слишком глубоки наши разногласия, и слишком невелик в Евросоюзе запрос на улучшение отношений с Россией. Подробности...
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Жертва подо Ржевом была принесена не зря

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Стартовавшую 8 января 1942 года Ржевскую битву трудно назвать однозначной победой – потери огромные, задачи не выполнены. Частично это отражено в мрачной возвышенности установленного в апреле 2020-го Ржевского мемориала Советскому солдату. Но принесла ли эта грандиозная битва одну лишь боль, утрату и обширные раны? Подробности...
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Сможем ли мы жить без Америки?

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Принято считать, что мир нуждается в США, как в универсальном балансире. Но то, что сейчас мы все в той или иной мере используем Америку, совершенно не означает, что страны мира, за редкими исключениями, в ней действительно нуждаются с точки зрения собственного выживания. Подробности...
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

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Что изменит уход Меркель

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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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    2021 год закрепит новые потребительские тенденции

    2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей    10 января 2021, 09:15
    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году?

    2020 год показал несколько значимых тенденций с точки зрения изменения потребительских предпочтений.

    Во-первых, люди стали откладывать на черный день, перешли на сберегательную модель поведения, прекратив покупать то, что не является самым необходимым. Это случилось после настоящего потребительского бума по всему миру. «В период пандемии россияне проявляли бережливость: стали чаще приобретать товары первой необходимости и экономить средства на предметах роскоши и дорогостоящих товарах. В первые дни после введения карантина мы столкнулись с некоторым снижением спроса, что, на наш взгляд, во многом было связано с ситуацией неопределенности», – отмечают в интернет-магазине Wildberries. 

    Тенденция экономии прослеживается во всех секторах. «Отмечается снижение среднего чека на продукты питания: люди стараются покупать продукты более дешевого ценового сегмента, что отражает падение доходов», – говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

    По данным интернет-магазина, в конце марта – начале апреля 2020 года покупатели сначала делали большое количество «стрессовых» покупок: закупались продуктами питания, масками и антисептиками, а также хозяйственными товарами. Потом люди успокоились, привыкли к новым обстоятельствам, и поняли, что жизнь во время пандемии не заканчивается. Россияне снизили траты на нарядную одежду, обувь и развлечения, а кинулись скупать товары для поддержания физического и морального здоровья.

    «На 35-40% сократились покупки одежды и обуви делового стиля и аксессуаров. Что понятно – гражданам в связи с переходом на удаленный режим работы требуется меньше офисной одежды. При этом увеличились продажи домашней и спортивной одежды», – отмечает Артем Деев. «Чтобы провести с пользой время в период самоизоляции, наши покупатели приобретали книги, товары для рукоделия, спортивный инвентарь для домашних тренировок и так далее», – указывают в Wildberries.

    Постепенно россияне по-новому взглянули на родные стены и стали улучшать условия домашнего быта. Уже к концу апреля, когда все постепенно адаптировались к новым условиям жизни, отмечают в Wildberries, в покупках выросла доля товаров, которая помогала наладить быт: товары для дома и дачи, инструменты. В основном потому, что у людей на это появилось время. Кроме того, далеко не все в этом году смогли выбраться в отпуск на море, и появились сэкономленные на турпоездках средства. В «М.Видео» и «Эльдорадо» отмечают, что с марта возрос спрос на ноутбуки, компьютерную технику и аксессуары, необходимые для удаленной работы и обучения.

    Значительно увеличились траты на различные развлекательные и образовательные сервисы в Сети. Многие занимаются самообразованием, получением дополнительных навыков или тратят средства на игры и просмотры фильмов, говорит Деев.

    «Вторая тенденция 2020 года – это переход на потребление по принципу «сделай сам». Вместо покупок готового кофе навынос, готовых блюд и т.д. люди приобретают базовые продукты и нужную бытовую технику. Выросли продажи хлебопечек, кофемашин, самогонных аппаратов, а также продуктов для выпечки и приготовления ресторанных блюд дома», – говорит Деев. 

    Также россияне стали активно покупать товары для детей и животных. Вместо кафе, ресторанов и других развлечений, которые стали малодоступны, россияне теперь больше времени проводят с детьми и домашними питомцами.

    Кроме того, россияне стали чаще приобретать мелкую технику для приготовления пищи и бытовую технику для дома, которая решать повседневные бытовые задачи и делает жизнь комфортнее – холодильники, стиральные машины, пылесосы, отмечают в группе «М.Видео – Эльдорадо».

    «В сентябре-октябре мы отмечали рост спроса на товары для здоровья, а также технику для обеззараживания воздуха»,

    – отмечает в Wildberries.

    Еще одна тенденция 2020 года – массовый уход потребителей в онлайн. «В России увеличилась даже та категория потребителей интернет-магазинов, которая была самой малочисленной и консервативной – людей старшего возраста, которые стали активно осваивать интернет. Пандемия привела к тому, что для многих покупателей мир сконцентрировался вокруг компьютера и смартфона. Стало незачем выходить из дома, чтобы получить все необходимое – от продуктов и лекарств до подарков на Новый год», –говорит Артем Деев. 

    В большом минусе, конечно, оказались производители люксовых брендов одежды и обуви, а также туроператоры. И они очень надеются, что в 2021 году люди в конце концов вернутся на рабочие места, хотя бы на несколько дней в неделю, благодаря вакцинации. И им потребуется обновить гардероб для похода в офис. Хотя плохая новость для Hugo Boss в том, что мужичины вряд ли уже будут покупать так много костюмов, как раньше, ровно как и женщины могут отдать предпочтение более комфортной офисной одежде, что печально для Gucci, Chanel и Louis Vuitton.

    Однако футуролог Фейт Попкорн, который предсказывает потребительское поведение, считает, что ответной реакцией на скучную повседневную одежду в 2020 году может стать как раз бурный рост спроса на одежду с декором, высокие каблуки и много косметики. 

    Существует огромный отложенный спрос на гламур, говорит глава отдела одежды и роскоши McKinsey в Европе Анита Балчандани. По данным платформы для поиска модной одежды Lyst, люди продолжали искать обувь на каблуках и платья даже тогда, когда им некуда было выйти. Такой поворот, конечно, будет выгоден продавцам премиальных товаров. Однако оправдается ли этот прогноз?

    Потребление не изменится, несмотря на проведение массовой вакцинации, считает Артем Деев. «Вакцина даст возможность со временем больше посещать торговые центры и кинотеатры, но к росту трат в офлайне это не приведет, так как доходы населения будут восстанавливаться долгое время. Стремление к экономии останется», – считает аналитик.

    Стремление к экономики и сбережению, переход на потребление по принципу «сделай сам» и рост доли онлайн-продаж – все эти тенденции сохранятся и в 2021 году. Так быстро они не исчезнут. Эти тенденции долговременны и навсегда изменят стандарты потребления не только в нашей стране, считает собеседник.

    Кроме того, удаленный формат работы теперь останется с нами навсегда, уверены авторы исследования SuperJob. Этот формат работы оценили и специалисты, и сами компании. «Компании также оценили, кому удается работать эффективно, а кто может трудиться только на территории работодателя. В кратчайшие сроки под удаленку были перестроены бизнес-процессы, и в 2021 году компаниям предстоит продолжить с этим разбираться: переписывать кадровую документацию, вводить новые регламенты, системы оценки эффективности», – отмечают эксперты.

    А вот туристический бум после открытия границ, скорее всего, будет неизбежен. «В туризме, ресторанном бизнесе, сфере развлечений останутся буквально единицы, и в основном это крупные игроки, которые в настоящий момент сумели переориентироваться и сохранить хотя бы минимальную активность. Опросы показывают, что россияне соскучились по отдыху, культурным и развлекательным мероприятиям, а поведение населения после отмены режима самоизоляции летом свидетельствует, что россияне вернутся к активному образу жизни сразу же, как только жесткие ограничения будут сняты», – считают авторы исследования SuperJob. 

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