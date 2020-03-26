Вирус заставляет товары и услуги дешеветь

Коронавирус скорректировал жизнь и быт многих россиян. Однако вся эта ситуация с самоизоляцией и дезинфекцией не только подняла цены на гречку и сделала самым дефицитным продуктом марлевую повязку. В других случаях пандемия привела к падению цен на услуги и открытию новых возможностей в онлайне. На что снизились цены?

Удаленная работа, самоизоляция и карантин в условиях роста числа инфицированных изменила потребительские предпочтения. Бизнес в надежде выжить в это непростое время пытается подстроиться под эти изменения. С одной стороны, это приводит к продаже гречке по цене минимум вдвое выше, чем до вируса, и отсутствию в продаже таких товаров как маски и санитайзеры. С другой стороны, некоторые товары и услуги начинают падать в цене.

Причина в падении спроса, который ведет за собой полет фантазии у маркетологов. Лучше предоставить скидку или вообще сделать бесплатной доставку от минимальной суммы заказа, чем проиграть конкуренцию на рынке, которая разворачивается теперь онлайн. Бесплатную доставку в Москве стали предоставлять многие, не только онлайн-продавцы типа «Озона», но и офлайн-магазины типа «М.видео».

В числе плюшек - снижение цен на ряд услуг. Москвичи и жители Подмосковья уже заметили не только пустующие улицы и парки, но и снижение цен на поездки в такси.

«Структура поездок сильно изменилась. Мы наблюдаем их значительное снижение в утренние и вечерние часы пик. Это характерно для большинства крупных городов и, полагаем, связано с переходом организаций на удаленную работу или свободный график. Из деловых районов, где сосредоточено большинство офисов и бизнес-центров, а также из аэропортов и вокзалов, спрос сместился в спальные районы и зоны торговых центров», - заявил генеральный директор компании «Яндекс.Такси» Даниила Шулейко.

«Яндекс.Такси» обещают в течение месяца направить более 0,5 млрд рублей на поддержание спроса на такси и водителей по всей России. В частности, компания за свой счет предоставит скидки пользователям,

говорит Шулейко. По его словам, это не только сделает такси доступней тем, кто вынужден передвигаться по городу, но и позволит перевозчикам увеличить заработок.

Еще одна особенность, ставшая следствием влияния коронавируса на жизнь, это рост спроса на доставку разных посылок с помощью такси. «Ее все чаще заказывают и частные пользователи, и самые разные организации – от аптек до сетей продуктовых магазинов. Мы полагаем, что такая услуга станет одним из драйверов роста заказов такси», - говорит Шулейко.

«Яндекс» потратит еще 1,5 млрд рублей на проект «Помощь рядом». Компания готова организовать перевозку врачей, доставку продуктов, лекарств и тестов на коронавирус, для чего формируется отдельный парк из тысячи машин. Уже выделено на помощь людям в условиях пандемии более 1,5 млрд рублей, и другим компаниям сделано предложение присоединиться к проекту.

Спрос на каршеринг тоже снизился, хотя об его остановке, как, например, во Франции и Италии, речи пока не идет, считают в автомобильном холдинге «Автоспеццентр».

В Delivery Club отмечают рост спроса на доставку, а также некоторое перераспределение спроса между офисами и спальными районами. Однако количество тех, кто соблюдает режим изоляции, пока не настолько велико, чтобы оказывать ощутимое влияние на рынок доставки, считают в Delivery Club.

А вот запрос на подключение ресторанов к сервису доставки продолжает расти. «На прошлой неделе, по сравнению с предшествующей, было подключено в три раза больше заведений. Подразделения, которые отвечают за подключение, работают в усиленном режиме», - говорит представитель службы доставки.

Заведения общепита, рестораны и кафе терпят колоссальные убытки – говорят о падении выручки на 70-80% в Москве, поэтому они хватаются за соломинку в виде доставки подешевешей еды на дом.

Рестораны предлагают скидки и на сам заказ, и, как правило, готовы привезти еду бесплатно. Правда, не все рестораны так оптимистично смотрят на эти попытки. Все-таки люди приходят в кафе или ресторан не только за едой, но и за атмосферой и для общения с друзьями. А этого доставка не обеспечит.

Но есть положительный момент и здесь. Во-первых, вы можете заказать на дом высокую кухню со скидкой. Во-вторых, огромное количество поставщиком тех или иных продуктов окажутся без заказов от ресторанов и кафе. А это значит, что им придется просить увеличить объемы поставок в торговые сети, и, скорее всего, по более низкой цене. Это к вопросу о преувеличенном страхе дефицита продуктов питания в стране.

Рынок общественного питания, например, является вторым по объему каналом продажи молока. И спрос на молоко уже упал. Значит дефицита молока у населения точно не будет. А вот кофе из кофейни вы вряд ли закажете на дом. После того, как ситуация придет в норму, любимой кофейни можно будет уже не найти.

Еще один «пир во время чумы» можно устроить, купив со скидкой авиабилет. Закрытия теперь уже почти всех полетов за рубеж российские авиакомпании переживут только при поддержке государства, которое обещает такую помощь оказать. «Отмена международных рейсов привела к падению спроса и на российские рейсы. Потому что они зачастую являются частью международных перелетов», - говорит директор отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

В Biletix фиксируют спад объема бронирований авиабилетов в марте как по внутренним, так и по международным направлениям более чем на 40%.

Чтобы привлечь пассажиров, авиакомпании снижают цены. Например, «Аэрофлот» недавно заявил о снижении вдвое цен на российские направления с вылетом в марте, апреле и мае. Например, самые доступные билеты «Аэрофлота» на весну в Санкт-Петербург, Краснодар, Волгоград, Самару, Красноярск, Сочи, Омск, Екатеринбург, Иркутск, Пермь и Тюмень стоят на 40–60% дешевле, чем в эти же города в октябре – ноябре. Билеты в Ростов-на-Дону, Новосибирск и Казань на 15–20% дешевле, чем осенью 2020 года, посчитали «Ведомости».

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В Biletix изучили бронирования билетов в марте туда-обратно по России: средний чек снизился с 8 768 до 6 902 рублей (-22%). Больше всего в марте цена на билет снизилась, например, из Москвы в Мурманск и обратно до 4122 рублей против почти 15 тыс. рублей в прошлогоднем марте. Улететь из Москвы в Екатеринбург и обратно в марте можно было примерно за столько же – чуть больше 4 тыс. рублей против почти 10 тыс. годом ране. За границу (на лето) отмечается снижение цен на билеты с 20 556 рублей до 15 466 рублей (-25%).

На общем падении спроса доля бронирований авиабилетов по внутренним перелетам все-таки выросла (с 63% до 78%). Самыми популярными направлениями для полетов на весну-лето стал российский юг - Сочи, Крым, Минводы, Анапа, а также Калининград, отмечает представитель Biletix.

Гусаров считает, что сейчас самое время покупать подешевевшие авиабилеты у российских авиакомпаний, только с вылетом не за границу, а по территории России.

«Учитывая трехмесячный цикл распространения эпидемии, то, возможно, что к концу мая-началу июня, то есть к лету, ситуация нормализуется. Это значит, что полеты возобновятся. И тогда начнется резкий спрос именно на российские перелеты, в первую очередь, на юг», - считает Роман Гусаров.

Российские курорты имеют хороший потенциал получить новых туристов. «Люди все еще будут опасаться выезжать за границу, а многие не смогут себе это позволить по целому ряду причин. И это не только девальвация рубля, кто-то не получит зарплату, кто-то будет сидеть в неоплачиваемом отпуске», - добавляет собеседник.

Это приведет не только к взрывному спросу на российские южные курорты, но и к резкому росту цен на авиабилеты и туры. «Цена, конечно же, взлетит. Поэтому если покупать авиабилеты, то сейчас. Тем более, что рисков почти нет. Потому что если эпидемия вдруг не закончится к тому времени, то можно будет вернуть деньги даже за невозвратные билеты. А если запреты снимут, то сможете дешевое улететь на юг», - считает Роман Гусаров.

По крайней мере, накануне спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила направить обращение о возврате денег за авиабилеты независимо от вида билета, ведь пассажиры отказывают от полетов не по своей вине. Но такого закона пока нет.

В число плюсов новых реалий жизни вне офисов россияне могут, наконец, пересмотреть все фильмы и перечитать все книги, для которых до сих пор не хватало времени, или подтянуть иностранный язык. Так, в пресс-службе «Озона» отмечают, что пользователи активно добавляют в корзину товары для домашнего досуга, дистанционной работы и учебы: средненедельные продажи подписок на игры и онлайн кинотеатры на 200% выше стандартного показателя, товаров для ремонта - на 296%, аксессуаров для домашних тренировок и товаров для взрослых - на 300% (кстати, бестселлер этой категории в марте – костюм медсестры).

На фоне активного обсуждения вирусных заболеваний россияне стали гораздо чаще выбирать новый для российского e-commerce способ получения заказов - бесконтактную доставку. Так, в «Озоне» за последние 7 дней среднедневное число доставок до двери выросло более чем в два раза, а с конца января - почти в 3,5 раза.

«В США такой способ доставки работает уже много лет, а в России до недавнего времени к нему относились скептически. Возможно, текущая ситуация разрушит такой барьер восприятия и больше людей оценят удобство бесконтактного получения заказов»,

- говорит представитель компании «Озон».

В Wildberries отметили, что за неделю с 16 по 22 марта клиенты стали чаще покупать ручные инструмент (рост продаж на 81%), а также детское питание (+69%). Отмечается явный рост продаж одежды для медиков: медицинских костюмов, медицинских халатов, специальных рубашек и брюк для врачей (на 100-200%).

Среди модниц и модников стали популярны заказы многоразовых дизайнерских масок, а спортсмены, лишившиеся доступа к фитнес-центрам, проявили тягу к покупке спортивного инвентаря. Так, по данным Wildberries, продажи дизайнерских масок на прошлой неделе выросли более чем в 12 раз с серединой февраля. А с выходных вырос спрос на массажные ролики, спортивные скамьи (+200%), гири (+141%), ролики для пресса (+98%), гантели (+82%) и бодибары (+74%).

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