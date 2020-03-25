Сколько риса и гречки осталось в России

Одной из примет пандемии коронавируса стали пустые полки магазинов – по крайней мере, в отделах гречки и других круп. Жители России и других стран стали в ажиотаже сметать продукты длительного хранения – и это заставило государство даже ограничить экспорт всех видов крупяных изделий. Сколько гречки и риса производится в России и хватит ли этих продуктов на всех?

По данным исследования российского подразделения международной маркетинговой компании Nielsen, которые приводит ТАСС, гречка и рис оказались самыми востребованными товарами повседневного спроса, которые россияне скупали в последние дни. Особо «отличился» Северо-Западный федеральный округ. Там продажи гречки с 9 по 15 марта подскочили на 98% в сравнении с тем же периодом прошлого года, а продажи риса – на 90%, при том, что в целом спрос на товары повседневного спроса вырос на 18,6%.

Паническая скупка гречки и риса незамедлительно привела к росту оптовых цен на эти товары. Как отмечается в мониторинге аналитической компании «ПроЗерно», цитируемом «Интерфаксом», гречка на минувшей неделе подорожала в среднем на 9575 рублей (до 50 140 рублей за тонну), хотя в марте прошлого года она стоила всего 22 380 рублей. Рис вырос в цене на 5450 рублей, до 36 653 рублей за тонну, при этом за последний год его цена практически не менялась.

Цены на гречку начали резко повышаться еще осенью прошлого года, что было связано с минимальным за последние пять лет урожаем этой культуры (786 тысяч тонн) и значительным сокращением посевных площадей под нее. Уже тогда эксперты, впрочем, прогнозировали, что дефицита гречки в стране не предвидится, и теперь даже в условиях ажиотажного спроса придерживаются схожих оценок.

Наталья Шагайда, директор Научно-исследовательского центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, ссылается на исследования, которые показывают, что в среднем одна российская семья потребляет около двух килограммов различной крупы на человека в год. Так что даже при низком прошлогоднем урожае гречку в России вырастили на душу населения с избытком.

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«Запасаться крупами впрок нецелесообразно. Хранить крупу без потери качества сложно: со временем она теряет вкус, в ней могут завестись вредители, после чего, скорее всего, ее просто выбросят», – считает Шагайда. В то же время, добавляет она, скупка круп «про запас» под действием общего ажиотажа в количествах, значительно превышавших реальные потребности семей, действительно может вызвать недостаток этой продукции. Однако это преодолимо за счет мер для ускорения перевозки продуктов из мест производства к местам потребления и, конечно же, за счет роста цен для снижения спроса. К чему «потребительский экстремизм» уже привел.

Схожей точки зрения придерживается Дмитрий Гелемурзин, исполнительный директор агрохолдинга Goldman Group. Он приводит позицию представителей Ассоциации компаний розничной торговли: запасов круп в стране достаточно, их хватит до будущего урожая. Производство риса и гречки в России находится на стабильных уровнях в течение последних нескольких лет: посевные площади риса остаются на одинаковом уровне с 2013 года, а площади под гречиху сокращались потому, что в 2017 году произошло ее перепроизводство.

«Все регионы России обеспечены запасами продовольствия на сроки от двух месяцев до года, а власти предпринимают вполне адекватные меры в связи с ажиотажным спросом,

– констатирует Гелемурзин. – Уже дано указание правительства регионам проверить и пополнить при необходимости запасы, что и делается. Торговые сети заполняют складские площади и распределительные центры необходимой продукцией. В дальнейшем дефицита не прогнозируется, в небольших объемах возможны поставки круп из-за границы, но это касается продукции именно специфических, не традиционных для России товарных групп – крупы типа риса и гречки в списке не фигурируют.

Нормально, что люди хотят запастись продуктами в ситуации большой неопределенности, но ни о каком дефиците речь не идет. Урожай этого года даст возможность создать в России новые запасы».

Решение властей приостановить экспорт круп сформирует некий стратегический запас, поэтому говорит о дефиците не приходится, считает Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей. По его мнению, никаких дополнительных мер в этом сегменте больше не потребуется, так как необходимый урожай круп, а также зерна у России есть. Более того, начиная с 23 марта спрос на гречку и другие «апокалиптические товары» начал падать, и к концу недели можно ожидать его возвращение к прежним показателям.

В целом же, напоминает Манкевич, нигде в мире гречка не пользуется такой популярностью, как в России, хотя многие соседние страны (Литва, Япония, Китай, Польша) выращивают ее для экспорта, а Россия поставляла гречку в Белоруссию и страны Центральной Азии. Общий принцип ценообразования для этого сегмента такой же, как и для многих других аграрных рынков – в зависимости от урожайности. В 2018 году в России собрали 932 тысячи тонн гречки, цены на этот вид крупы упали на рекордные 30%.

Еще более уверенно чувствует себя рынок риса. 20 марта некоммерческое партнерство «Южный рисовый союз», объединяющее ведущих производителей Краснодарского края – основного рисопроизводящего региона страны, сообщило, что запасов рисовой крупы достаточно для обеспечения повышенного потребительского спроса. Совокупные остатки риса-сырца (а также риса-крупы в пересчете на сырец) на март, по данным ассоциации, составляли 309,2 тыс. тонн – на 22% больше аналогичного периода прошлого года. Тем не менее для обеспечения бесперебойных поставок крупы в торговые сети кубанские рисовые заводы перешли на круглосуточный режим работы. Это делается с целью избежать дефицита продукции в рознице и спекулятивного взвинчивания цен.

В отличие от гречки, для рисовой крупы не характерны «ценовые качели», ее стоимость меняется предсказуемо. Однако для нынешнего повышения цен на рис, утверждают представители Южного рисового союза, есть объективные причины. В этом сезоне на рынок влияет необходимость дополнительного финансирования посевной кампании из-за падения курса рубля. Кроме того, увеличивает нагрузку на себестоимость производства риса рост тарифа на подачу и отвод воды в рисовые чеки сразу на 52%.

«Оснований для прямой трансляции курса на российские сырьевые цены нет, однако доля валютной составляющей в структуре затрат сельхозпроизводителей может достигать 30–40%. Это в первую очередь импортные расходные материалы для проведения посевной кампании и работ по уходу: удобрения, средства защиты растений, комплектующие к сельхозтехнике и т. д. Чтобы обеспечить проведение посевной, сельхозпроизводители вынуждены пойти на экономически обоснованное повышение цен на сырье. Вероятно, этот рост будет в пределах одной-двух третей от изменения курса.

Это необходимо, чтобы не допустить снижения посевных площадей и объемов производства риса, что в свою очередь гарантирует наличие достаточных запасов риса и в следующем году, а в конечном итоге – продовольственную безопасность и независимость страны по самой популярной и востребованной россиянами крупе», – комментирует исполнительный директор Южного рисового союза Михаил Радченко.

Данные Росстата подтверждают, что рис действительно более популярен среди россиян, чем гречка: в прошлом году урожай риса составил 1,1 млн тонн, увеличившись на 5,9% к уровню 2018 года.

Причем внутренние потребности в рисе также обеспечены с избытком. На протяжении последних лет Россия, напоминает Дмитрий Гелемурзин, стабильно поставляла рис за границу (главным образом в Турцию и страны СНГ) – в 2020 году экспорт прогнозировался на уровне 115 тысяч тонн, а экспортные продажи гречки планировались на уровне 50 тысяч тонн.

«Россия производит крупы и сырье для них в количестве, достаточном не только для внутреннего потребления, но и для экспорта, – соглашается Наталья Шагайда. – При этом импорта круп практически нет – ввиду отсутствия объективной потребности. Любой вид крупы представлен в магазинах сразу несколькими производителями, товар дешевый и всегда в наличии. Кроме того, движение товаров через государственные границы продолжается, в страну, как и прежде, ввозят разнообразные продукты. Так что в текущих обстоятельствах о количестве круп или других продуктов питания в России беспокоиться не стоит».

В подтверждение своей точки зрения Шагайда приводит информацию Росстата. По состоянию на февраль 2020 года запасы зерновых в сельскохозяйственных организациях в основном превышали показатели прошлого года – в частности, запасы проса, риса, кукурузы и ячменя увеличились на 10-60%, хотя запасы сырья для производства овса и гречихи оценивались незначительно ниже прошлогодних. Эти данные, считает эксперт, выглядят достоверными, в том числе и потому, что были подготовлены до начала роста спроса на крупы. А значит, сегодня можно рассчитывать на хороший урожай и в 2020 году.