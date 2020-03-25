Диетолог рассказал, как стоит питаться во время самоизоляции

При домашнем режиме стоит отказаться от жирной пищи и составить рацион из сытных и низкокалорийных продуктов, заявил газете ВЗГЛЯД врач-диетолог, автор книг по похудению Михаил Гинзбург.

В некоторых европейских странах из-за китайского коронавируса ввели общенациональный карантин, гражданам запрещено покидать дом без необходимости. При этом российские власти также рекомендуют перейти на удаленную работу или просто оставаться дома, а людей, прибывших из-за границы, обязуют соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.

«При домашнем режиме есть нужно почаще и небольшими порциями. В рацион должны входить больше круп, овощей и фруктов, морской рыбы. Также хорошо употреблять ягоды, орехи. Кисломолочные продукты тоже приветствуются. Мясо тоже можно кушать, но не жирное, например, индейку», – говорит Гинзбург.

На самоизоляции человек менее подвижен, поэтому важно, чтобы в рационе было побольше сытных и низкокалорийных продуктов, Говорит Гинзбург. В связи с этим нужно обращать внимание не только на то, что стоит включить в свой рацион питания, но также и на то, что нужно уменьшить. Это такие продукты как сахар, подсолнечное масло, кондитерские и мучные изделия, манка, рис и картошка.

Ранее диетолог Елена Соломатина в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказала, что сбалансированное питание укрепляет иммунную систему человека и способно помочь в борьбе с вирусными инфекциями.