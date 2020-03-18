Диетолог назвала продукты для укрепления иммунитета и защиты от вирусов

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18 марта, среда  |  Последнее обновление — 15:37  |  vz.ru
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Российской экономике добавили защиты от китайского вируса

Государство поддержит пострадавших от вируса Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Банк России и правительство рассказали о мерах для поддержки бизнеса и граждан в условиях негативного влияния коронавируса на экономику. Если в 2008 году господдержка была оказана в первую очередь банковской системе, то на этот раз объектом помощи стали малый и средний бизнес. Компаниям этого сектора обещаны налоговые, кредитные и другие поблажки. Подробности...
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Как создать новую теорию успеха России

Поправки в Конституцию активно обсуждаются экспертным сообществомФото: Николай Хижняк/РИА «Новости»
Новые положения Конституции России отражают изменения, произошедшие в обществе, и вызовы, которые стоят перед страной. Не менее важно и то, что поправки помогут сформулировать новую российскую государственную идеологию. Все это обсуждалось накануне в Калининграде на семинаре «Государственный суверенитет как конституционная ценность России», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Подробности...
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Русский офицер отменил «смертный приговор» пионерам авиации

Константин Арцеулов застал и самые ранние самолеты, и начало космической эрыФото: Фотохроника ТАСС
Ровно сорок лет назад, 18 марта 1980 года, завершилась земная жизнь легендарного человека, одного из пионеров русской авиации – Константина Арцеулова. В отведенные ему восемьдесят восемь лет уместилась целая эпоха. Но самое главное – он впервые в мире создал методику предотвращения едва ли не самых частых авиакатастроф того времени. Как это произошло? Подробности...
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Черногория взяла в заложники тысячу россиян

Около тысячи российских туристов не могут покинуть Черногорию Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»
Около тысячи российских туристов застряли в Черногории из-за местных властей, которые не дают лоукостеру «Победа» завершить эвакуацию россиян на родину. При этом туристы фактически остались на улице: их отказываются заселять в отели, а у некоторых из них заканчиваются жизненно важные лекарства. Для вылета российских туристов на родину местные власти выдвинули одно встречное условие. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Нам повезло. Мы жили в одно время с гением

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Эдуард Вениаминович жил красиво и помер красиво. В смысле, в подходящее время – когда рушится и глобализм, и капитализм, и общество потребления – все, что он ненавидел и с чем боролся. Подробности...

Нам всем стоит повариться в собственных котелках

Герман Садулаев, писатель, публицист
Борьба с пандемией – не повод, а скорее знак, что нам всем следует пересмотреть отношение к миграции. Не к мигрантам как к людям: люди всегда достойны человеческого отношения, а попавшие в беду – помощи и сочувствия. А к массовой миграции как социальному явлению. К ее причинам и последствиям. Подробности...

Чем для Европы закончится «чрезвычайка»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Вопрос стоит не об убытках, а о выживании целых секторов экономики, которые далеко не сводятся к «туризму». Проблемы ЕС, а вместе с ним и России – в физическом выживании людей, которые в условиях экономического краха останутся без средств к существованию. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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    Как защититься от коронавируса

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      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
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      Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

      В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
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      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
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          • Буду держаться от него подальше

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              Диетолог назвала продукты для укрепления иммунитета и защиты от вирусов

                 18 марта 2020, 14:40
              Фото: Егор Алеев/ТАСС
              Текст: Татьяна Косолапова

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              Защитные функции иммунитета сконцентрированы в кишечнике, поэтому правильное питание действительно способно помочь в борьбе с вирусными инфекциями, заявила газете ВЗГЛЯД диетолог Елена Соломатина.

              Испанские специалисты заявили, что некоторые продукты питания способны укрепить иммунитет человека, что в последствии помогает организму бороться с инфекцией, включая и коронавирусную. По их словам, питание должно быть сбалансированным и разнообразным, включать в себя продукты с высоким содержанием омега-3 кислот и пребиотиков.

              «Иммунитет укрепляется не по щелчку пальцев, разово. На него оказывает влияние здоровый образ жизни, в частности, правильное питание на протяжении долгого времени. Вообще, защитные функции иммунитета сконцентрированы в кишечнике. Поэтому здесь очень подходит аналог средиземноморской диеты. Конечно, у нас нет такого количества свежих овощей, фруктов, морепродуктов, тем не менее их необходимо регулярно употреблять», – говорит Соломатина.

              Диетолог объясняет, что в свежих овощах и фруктах содержится большое количество антиоксидантов, витамин С (преобладает в цитрусовых), клетчатка, которая нормализует функцию кишечника.

              Она также отмечает, что по приходу домой врачи рекомендуют промывать нос и полоскать горло, чтобы смыть вирус, который осел на слизистой. Для того, чтобы она хорошо обновлялась, ее необходимо укреплять, а за это как раз отвечает витамин А, который содержится в красных и желтых овощах и фруктах, зелени, молочных продуктах, желтке яйца.

              «В сезоны обострения инфекции очень хорошо также употреблять жирную рыбу либо печень трески – нужен рыбий жир, желательно рыб холодных морей, потому что в нем содержится омега-3, который укрепляет мембрану клеток, не давая вирусу в них проникнуть. Не стоит забывать и про белок, который преобладает в бобовых и мясных продуктах», – рассказывает Соломатина.

              Необходимо помнить и про витамин D, который можно получить, находясь минимум 30 минут на солнце, либо также из продуктов питания (им богаты растительные масла и яичный желток).

              «Обязательно стоит включить в рацион чеснок, лук, хрен, имбирь. Перец, согревающие специи улучшают кровообращение, что также помогает белкам иммунной системы проникнуть к месту проникновения вируса, например, к горлу. Замороженные ягоды можно есть, они также богаты витаминами и не теряют свои полезные свойства при заморозке», – советует Соломатина.

              От вредной пищи, фаст-фуда и алкоголя диетолог настоятельно рекомендует отказаться, так как все это негативно сказывается на иммунитете.

              По данным на 18 марта, число заразившихся китайским коронавирусом превышает 200 тысяч человек. При этом в России зафиксировано 147 больных.


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