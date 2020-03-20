Власти назвали причину появления сообщений о «пустых» полках

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Рубль пережил двойной удар

Нефть и вирус нанесли сильный удар по российской валютеФото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Утреннее снижение курса к 79 рублям за доллар удалось нивелировать благодаря поддержке Центробанка РФ. Однако к концу торгов доллар вновь подрос. Таков итог двойного удара – вирусного и нефтяного. Но в 100 рублей за доллар эксперты не верят: этот вариант Банк России намерен не допустить. История показывает – когда турбулентность и паника на рынках закончатся, рубль укрепится. Подробности...
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Зачем Украина лжет о своих планах по «возвращению Крыма»

Жители Крыма смеются над утверждениями, что они оккупированыФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Очередная годовщина воссоединения Крыма с Россией вновь вызвала на Украине бурные заявления об «оккупации» и «планах реинтеграции» полуострова. Однако легко убедиться, что и на Западе, и среди украинских элит никто не верит в реальность подобных сценариев. Почему же, зная, что Крым вернулся на Родину навсегда и полностью для Украины потерян, в Киеве продолжают провозглашать обратное? Подробности...
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В России коронавирусу готовят суровое испытание

Изготовление вакцины занимает не меньше года, но поиски лекарства против Covid-19 максимально ускореныФото: Zuma/ТАСС
Отечественным вирусологам удалось расшифровать геном коронавируса. Это позволит ученым определить мутацию Covid-19, что важно при изучении вируса и разработки вакцины от него. Но ученые предупреждают, что хотя работа над препаратом и ведется несколькими странами, она займет от одного года до трех лет. Почему создание вакцины занимает так много времени? Подробности...
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В Сирии подрывают соглашение Турции и России

Турция использует свои конвои в Сирии вовсе не для того, о чем гласит Московское соглашениеФото: Ghaith Alsayed/АР/ТАСС
Турецкий конвой попал в джихадистскую засаду в Идлибе. Это не рядовое событие затяжной войны – подобное означает, что поставлено под вопрос одно из ключевых соглашений России и Турции. С кем столкнулись турецкие силы и почему это стало для них сюрпризом? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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У европейцев отнимают деньги и свободу

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Под разговоры о вирусе, который, типа, косит народы пачками, правительства стран Европы приступили к тому, что они больше всего всегда хотели делать, но им мешали всякие дурацкие «демократические процедуры». Подробности...
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«Либеральный мировой порядок» доживает свои последние дни

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сейчас мы наблюдаем шокирующие подробности того, как европейские страны закрываются даже друг от друга. Возникает вопрос, а не является ли пандемия коронавируса той самой «последней игрой», наносящей европейской интеграции удар, которого она уже не сможет выдержать? Подробности...
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Кого стоит поддержать на выборах президента США

Андрей Черваков, политолог
Оценивать претендентов США надо не через призму их отношения к России. Ибо любой американский президент будет занимать антироссийскую позицию. Лучше для России тот, кто настроен на продолжение борьбы по всему миру с несогласными признавать американское господство. Подробности...
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    Зачем люди скупают туалетную бумагу

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      Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
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          Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?
          • Евросоюз

          • Китай

          • Россия

          • США

          Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса?
          • Сообщу властям

          • Поговорю с ним лично

          • Буду держаться от него подальше

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              Власти назвали причину появления сообщений о «пустых» полках

              20 марта 2020, 08:45

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Появление сообщений о «пустых» полках в российских магазинах связано с недостаточно оперативной выкладкой товаров, ситуация на потребительском рынке страны стабильна, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

              Абрамченко заявила, что «ситуация на потребительском рынке стабильна», и «для удовлетворения повышенного спроса образован ежедневный мониторинг поставок продовольственных и непродовольственных товаров», передает РИА «Новости».

              Причина появления сообщений связана «с недостаточно оперативной выкладкой товаров в торговых сетях».

              По ее словам, производства и запасов продуктов в России хватит даже для повышенного спроса. В частности, остатки зерна гречихи только в Алтайском крае составили 365 тыс. тонн, еще 22 тыс. тонн имеется в Орловской области. Запасы гречки есть и еще более чем в 20 регионах страны. Остаток риса-сырца на перерабатывающих предприятиях в Краснодарском крае составляет более 180 тыс. тонн.

              «Еще 148 тыс. тонн риса-сырца имеется на складах сельскохозяйственных товаропроизводителей. В России собрано около 200 тыс. тонн овощей в зимних теплицах, что на 33,6% выше рекордных показателей 2019 года», – отметили в пресс-службе заместителя председателя правительства.

              Абрамченко также указала, что Россия входит в пятерку крупнейших производителей мяса птицы и свинины в мире: «Только в 2019 году было произведено более 5 млн тонн мяса птицы и более 3,9 млн тонн свинины. За последние 15 лет потребление мяса и мясопродуктов выросло на 38%, до 76 кг на человека в год, в то время как мировое потребление мяса в мире не превышает 43 кг. И производители удовлетворяют спрос россиян на мясную категорию».

              Она сообщила также, что Минсельхоз и Минпромторг формируют дополнительный пул поставщиков продуктов питания на случай срывов поставок. Ритейлеры перестраивают логистические схемы, чтобы в оперативном режиме доставлять и выкладывать товары, вызвавшие повышенный спрос.

              «В самих магазинах, по общемировой практике, отсутствуют большие складские площади, поэтому товар подвозится с распределительных центров и складов поставщиков и производителей», – отметили в пресс-службе Абрамченко.

              Кроме того, российские власти начали работу с регионами для реагирования на случай повышенного спроса граждан на товары – пока он наблюдается в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге: «Органы власти в субъектах страны ориентированы на создание необходимых условий, чтобы все форматы торговли непрерывно имели возможность оперативно поставлять и выкладывать продукцию».

              Ранее президент России Владимир Путин обратился к россиянам с просьбой не покупать продукты впрок, так как ситуация с поставками в магазины надежная, а на заседании коллегии Генпрокуратуры потребовал активно бороться с необоснованным повышением цен на продукты питания.

              Между тем в правительстве потребовали сформировать продуктовые запасы в торговых сетях.

              Газета ВЗГЛЯД разбиралась, спасет ли «набор для выживания» от коронавируса.


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