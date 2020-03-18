В правительстве потребовали сформировать продуктовые запасы в торговых сетях

Зампред правительства Виктория Абрамченко на совещании с представителями министерств и поставщиками продуктов питания и ритейла поручила обеспечить бесперебойную поставку продуктов для населения и сформировать продуктовые запасы в торговых сетях.

В штабном режиме Абрамченко провела рабочее совещание с представителями профильных министерств и ведомств, курирующих продовольственный рынок страны, а также отраслевых бизнес-объединений производителей и поставщиков продуктов питания и ритейла. Совещание проходило в рамках исполнения поручения премьера Михаила Мишустина по обеспечению продовольствия, сообщили газете ВЗГЛЯД в аппарате Абрамченко.

Вице-премьер поручила обеспечить бесперебойную поставку продуктов для населения, а также сформировать продуктовые запасы в торговых сетях. Виктория Абрамченко отметила, что сегодня нет дефицита продовольствия, и региональные поставщики смогут обеспечить магазины даже теми продуктами, на которые необоснованно вызван ажиотаж.

«Например, гречка – любимый продукт россиян последние несколько дней. Ее хватит на всех. Алтайский край сможет обеспечить страну гречневой крупой, сейчас запасы – более 350 тыс. тонн», – сказала Абрамченко.

Вице-премьер поручила Минсельхозу России совместно с Минпромторгом России и бизнес-объединениями проработать механизмы восполнения поставок тех групп товаров, где был отмечен выраженный спрос, а также механизмы работы ритейла и производителей для планирования и обеспечения поставок продовольствия в целом.

«Нельзя провоцировать и пугать граждан «пустыми» полками, когда у нас полные склады. Отдельно прошу проработать вопрос мгновенного наполнения и выкладки, чтобы успокоить население. Товары потребительской корзины в стране – в избытке, так покажите их на полках», – сказала вице-премьер.

Участники совещания обсудили ситуацию по основным группам продовольствия: крупам, консервам, масложировой, мясной, рыбной и молочной продукции, а также соли и сахара. Вице-премьер особо отметила, что в стране сформированы запасы продовольственных товаров, и ни по одной из групп нет дефицита. Вице-премьер также отметила, что Минсельхоз России сможет при необходимости перераспределить поставки продовольствия с учетом регионализации.

Как отметили представители бизнеса, якобы опустевшие полки, сообщения о которых появились в социальных сетях в последние несколько дней, вызваны проблемами с оперативной выкладкой товара в торговом зале и не обусловлены падением объемов производства.

Также прорабатываются дополнительные меры поддержки, в том числе, субсидирование процентной ставки по кредитам для производителей и ритейла, а также снижение давления со стороны контрольно-надзорных органов. Отдельно Виктория Абрамченко отметила ответственную позицию ряда предприятий, которые заморозили цены в условиях массового спроса.

В совещании приняли участие представители Минсельхоза, Минпромторга, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, ФТС, а также представители бизнес-ассоциаций (Акорт, Союзмолоко, Национальной мясной ассоциации, Рыбного союза и других).

Накануне президент России Владимир Путин обратился к россиянам с просьбой не покупать продукты впрок, так как ситуация с поставками в магазины надежная, а на заседании коллегии Генпрокуратуры потребовал активно бороться с необоснованным повышением цен на продукты питания.