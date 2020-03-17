Путин потребовал от Генпрокуратуры бороться с необоснованным ростом цен на продукты

Президент Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры потребовал активно бороться с необоснованным повышением цен на продукты питания.

«Очень важно продолжить работу вместе с ФАС по противодействию правонарушениям в области формирования цен на продукты питания. Нужно работать над этим, причем повсеместно – и в центре, и на местах», – передает слова Путина ТАСС.

Он добавил, что все проблемы из-за коронавируса и ситуации на рынке энергоносителей так или иначе отражаются на экономике России, передает РИА «Новости».

«Мы все с вами видим все проблемы, которые возникают и с коронавирусом, и с ценами на энергоносители, видим последствия для мировых биржевых площадок, для курса валют и так далее. Все это так или иначе отражается и на нашей экономике, на ее функционировании», – сказал Путин.

Накануне Минсельхоз России поручил регионам обеспечить на два месяца запасы основных продуктов.

До этого эксперт рассказал газете ВЗГЛЯД, что дефицита продуктов из-за коронавируса в России не будет.