Ритейлеры: Дефицита продуктов из-за коронавируса не будет

Спрос на продукты с большим сроком годности действительно вырос, но дефицита товаров на полках в магазинах не будет, так как в России достаточно запасов, заявил газете ВЗГЛЯД глава Ассоциации компаний розничной торговли (объединяет крупнейшие торговые сети России) Сергей Беляков.

Сети супермаркетов и сервисы доставки продуктов зафиксировали рост спроса на продукты с наибольшим сроком годности (крупы, консервы, макароны, бытовую химию и так далее). Повышение интереса к данным категориям товаров связывают с распространением коронавирусной инфекции и риском попасть под режим домашнего карантина.

«Дефицита продуктов на полках в магазинах ждать точно не стоит. Мы сейчас в ежедневном режиме мониторим ситуацию с состоянием полок во всех торговых сетях. Естественно, это так же делают и региональные власти, и Министерство промышленности и торговли. Действительно, повышенный спрос мы видим, но есть запасы этих продуктов как в распорядительных центрах, так и в самих магазинах», – говорит Беляков.

Он объясняет, что если покупатель видит в магазине пустеющую полку, это означает, что товар либо не успели выложить, либо в скором времени ожидается поставка. Глава АКОРТ также уверяет, что запасов в России достаточно.

«Мы регулярно проводим консультации с поставщиками. Если у какого-то одного появляются какие-то сложности с поставкой продукта, то тут же находится другой, который способен эту же товарную группу предоставить на склад. Есть конкуренция поставщиков, и никакого дефицита мы не ожидаем – выбывающий товар оперативно и быстро появляется на полках вновь», – рассказывает Беляков.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подтвердили, что спрос на отдельные категории товаров с большим сроком годности действительно повысился, но дефицита в связи с этим нет и не будет.

Распространение нового коронавируса в некоторых странах спровоцировало покупательскую панику: люди опасаются дефицита товаров и опустошают полки магазинов.

По данным на 16 марта, китайским коронавирусом во всем мире заразились более 81 тысячи человек. При этом 67 872 заболевших выздоровели. Число погибших превышает 3,2 тысячи.

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