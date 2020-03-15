В Подмосковье опровергли сообщения о дефиците продуктов из-за коронавируса

В Московской области не предвидится дефицита продовольствия, хотя спрос на товары вырос из-за распространения информации о коронавирусе, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Жители Московской области озабочены информацией об ажиотажном спросе в последние дни. Действительно, спрос есть, но дефицита нет. И не будет», – цитирует ТАСС главу министерства Андрея Разина.

По его словам, жители Подмосковья могут спокойно и планово посещать торговые точки.

В региональном Минсельхозе добавили, что власти внимательно следят за ситуацией на товарных рынках, а также ведут мониторинг цен и запасов товаров.

«Запасы есть, но оперативно пополнять полки не всегда получается», – отметили в ведомстве.

Также власти региона договорились с торговыми сетями о наращивании запасов товаров, которые наиболее востребованы среди покупателей. Кроме того, в ведомстве отметили, что в торговых предприятиях следят за состоянием сотрудников, к работе не допускаются специалисты с температурой и недомоганием.

«Не поддавайтесь ажиотажу, относитесь здраво к фейковым сообщениям в социальных сетях о дефиците. Запасы в магазинах, распределительно-оптовых центрах и у производителей достаточны, поставки осуществляются на регулярной основе, спрос покупателей удовлетворен в полном объеме, на полках представлен весь традиционный ассортимент», – призвали в министерстве.

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