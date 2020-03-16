Минсельхоз поручил регионам обеспечить запас продуктов на два месяца

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16 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 17:51  |  vz.ru
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Россия подготовилась к кризису лучше, чем шесть лет назад

Мировые центробанки предпринимают беспрецедентные меры по тушению пожараФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Рыночные качели заставляют страны принимать беспрецедентные меры для спасения своей финансовой системы. Американский регулятор впервые с 2008 года вливает на рынок беспрецедентные 1,5 трлн долларов. Как Россия готова к шоковой ситуации и вернется ли рубль к 61 за доллар, как прогнозирует американский банк Goldman Sachs?  Подробности...
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Как создать новую теорию успеха России

Поправки в Конституцию активно обсуждаются экспертным сообществомФото: Николай Хижняк/РИА «Новости»
Новые положения Конституции России отражают изменения, произошедшие в обществе, и вызовы, которые стоят перед страной. Не менее важно и то, что поправки помогут сформулировать новую российскую государственную идеологию. Все это обсуждалось накануне в Калининграде на семинаре «Государственный суверенитет как конституционная ценность России», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Подробности...
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Коронавирус стал испытанием добродетели верующих

Верующим и священникам предписано блюсти гигиену и следить за здоровьем. Храмы пока не закрываютФото: Петр Ковалев/ТАСС
Католическая Пасха в 2020 году в Ватикане пройдет без прихожан, а папа Римский обратится к своей пастве по видео. В Италии, которая стала эпицентром коронавируса, такие вынужденные «реформы» оправданы. Церковные службы отменяют или переводят в видеорежим по всему миру – католики, протестанты и некоторые православные. Останутся церковные двери в России на Пасху открытыми? Подробности...
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Как были придуманы «древние украинцы»

Те, кто в свое время сами называли себя русскими служивыми людьми, внезапно оказались этническими украинцамиФото: Юзеф Брандт
«Если бы жителя Киева первой половины XVII века спросили: «Ты на УкрАине живёшь?», он бы ответил: «Да». «А ты украинец? Нет, я руський». Или «Нет, русин». Историк Федор Гайда рассказал газете ВЗГЛЯД о реальном, а не придуманном современными киевскими политиками, происхождении слов «Украина» и «украинец», и объяснил, как возникла фальшивая концепция «Украины-Руси». Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Наступает эпидемия информационного и духовного вирусов

Заурбек Хугаев, политолог, руководитель регионального представительства Молодежного отделения Российского общества политологов (МолРОП) в Республике Северная Осетия – Алания
Эпидемия отрицания итогов Второй мировой войны пришла и на постсоветское пространство. А что будет через 30 или 50 лет? Это только один из аспектов каждодневной информационной и духовной войны, которая ведется против России. Подробности...
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Россия нанесла контрудар по экономике США

Никита Коваленко, политический обозреватель
Главным проигравшим в ситуации со срывом сделки ОПЕК+ и обвалом нефтяных цен стала Америка. Впервые за многие годы России удалось предпринять реальные встречные меры, нанеся ощутимый урон американской экономике. Подробности...
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Кому выгоден «культ личности» Путина

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Россия – не Восток и не Запад, но может быть у нас тоже есть тяга к культу личности? Либералы-западники убеждены в этом: русские для них – это рабский народ, поклоняющийся своим правителям. Но это абсолютная ложь – русские один из самых вольнолюбивых народов. Подробности...
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      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
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      Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

      В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
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      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
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              Минсельхоз поручил регионам обеспечить запас продуктов на два месяца

              16 марта 2020, 17:08

              Текст: Елизавета Булкина

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              Минсельхоз России поручил регионам обеспечить на два месяца запасы основных продуктов, сообщила пресс-служба ведомства.

              «Субъекты должны обеспечить запасы основных категорий продовольствия не менее чем на двухмесячный период, а также проработать возможность значительного наращивания объемов сельхозпроизводства в сжатые сроки», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

              По итогам заседания, которое провел министр Дмитрий Патрушев, отмечается, что ситуация на российском агропродовольственном рынке на данный момент стабильная.

              «Как отметил министр, в настоящий момент ситуация на агропродовольственном рынке России стабильна, при этом перед Минсельхозом стоит задача по координации усилий на федеральном и региональном уровне для сохранения устойчивости отрасли в условиях волатильности на глобальном финансовом рынке. В этой связи министерством разработан и представлен на рассмотрение в правительство России ряд дополнительных мер господдержки аграриев» - пояснили в Минсельхозе.

              «В ведомстве создан оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации на продовольственных рынках под председательством первого заместителя министра Джамбулата Хатуова и заместителя министра Оксаны Лут. Дмитрий Патрушев поручил регионам в течение двух дней создать аналогичные органы и на постоянной основе анализировать имеющиеся объемы продовольствия и цены в торговых сетях», - уточняется в сообщении.

               

              На ваш взгляд

               
              Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса?



              Обсуждение: 68 комментариев

              Ранее эксперт рассказал  газете ВЗГЛЯД, что дефицита продуктов из-за коронавируса в России не будет.


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