Путин попросил россиян не покупать продукты впрок

Президент Владимир Путин обратился к россиянам с просьбой не покупать продукты впрок, так как ситуация с поставками в магазины надежная.

Во время визита в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом вместе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным глава государства ознакомился с системой мониторинга наличия продуктов и цен в российских магазинах, передает ТАСС.

«Сейчас люди закупают много продуктов. На самом деле, никаких проблем нет. У нас очень стабильная ситуация с поставками», – сказал премьер.

«Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать», – ответил ему президент.

Мэр Москвы Сергей Собянин показал президенту и премьеру камеры видеонаблюдения в магазинах и систему отслеживания цен и продуктов, сообщает РИА «Новости».

«Это аналитика, связанная с наличием продуктов питания, первой необходимости продуктов», – сказал Собянин.

Премьер Мишустин отметил, что информация отслеживается в режиме реального времени, средняя стоимость продуктовой корзины мониторится по каждому региону «вплоть до магазинов».

Во вторник президент посетил АНО «Диалог», которая была создана по его поручению для повышения эффективности обратной связи с гражданами при участии мэрии Москвы и администрации президента.

Также 17 марта президент на заседании коллегии Генпрокуратуры потребовал активно бороться с необоснованным повышением цен на продукты питания.