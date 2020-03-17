Путин посетил информационный центр по мониторингу коронавируса

Президент Владимир Путин приехал в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, где в том числе пообщается с волонтерами.

Центр создан для сбора и проверки всей информации, связанной с коронавирусом, а также для обеспечения координации с органами власти.

C начала работы в понедельник центр фиксирует увеличение числа ложных сообщений о коронавирусе, за понедельник было зафиксировано 55 фейков, раньше фиксировалось по три-четыре, передает РИА «Новости».

Одна из главных задач работы центра – наладить взаимосвязь руководства регионов с населением. Каждое из ложных сообщений опровергается в официальных пабликах регионов. При этом горячая линия по ситуации с коронавирусом находится в другом месте.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за минувшие сутки в мире зафиксировано 13 тыс. 903 новых случая заражения коронавирусом, умерли 862 человека. Общее число случаев заражения достигло 167 тыс. 511, из которых более половины – 86 тыс. 434 – зафиксированы за пределами материкового Китая. Число летальных случаев выросло до 6 тыс. 606 (3 тыс. 388 смертей вне Китая).

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