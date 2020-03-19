Спасет ли «набор для выживания» от коронавируса

Во многих странах резко возросли продажи так называемых наборов для выживания. Их покупатели полагают, что распространение коронавируса вызовет масштабный социальный кризис, и собираются встретить его по-особому. Каким образом такой кризис удалось предотвратить Китаю и помогут ли при необходимости «наборы для выживания»?

Пачка туалетной бумаги на глазах становится неофициальным символом массовой паники, связанной с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19. Пустые полки магазинов, давка в очередях за продуктами, дефицит защитных масок и дезинфицирующих средств – все это создает у некоторых особо нервных персон ощущение «конца света и зомби-апокалипсиса». Кое-где это дополняется и местной спецификой – жители Штатов скупают дополнительно к этому списку еще и огнестрельное оружие, патроны к нему, а также всевозможные «наборы для выживания».

Насколько оправданы такого рода приготовления – и можно ли вообще каким-то образом выжить в подготовленном «гнезде параноика» в современном нам мире?

Как это случилось в Китае

Начнем с того, что уже произошло и как выживали жители Китая. А именно: каким образом Китай справился с пиком эпидемии COVID-19, которая захлестнула территорию КНР еще в рамках «первой волны» пандемии. Каким образом Китай предотвратил социальный кризис, который мог быть спровоцирован вирусом?

Главными мерами китайских властей по сдерживанию вируса были карантинные ограничения. Основой же для организации карантина в условиях КНР стали изолированные жилые комплексы – группы совместно расположенных многоквартирных домов-кондоминиумов и общежития в городах, отдельные деревни в сельской местности. В такие подвергшиеся взаимной изоляции жилые зоны стали пускать только по местной прописке. Обеспечивалось это нехитрым способом – все лишние проходы куда-либо были просто физически закрыты, а немногочисленные оставленные переходы плотно контролировались полицией, волонтерами и санитарными службами. Небольшой санитарный пост включал в себя палатку, охрану, термометры, дезинфицирующие средства, вызов скорой в случае подозрения на вирус. Такие же пункты были установлены в КНР на всех дорогах и проверяли всех водителей машин и их пассажиров.

Такие меры позволили взять на учет практически все движение людей в стране – если кто-либо приезжал в такой изолированный жилой комплекс из других мест, то его брали под полный контроль, а сам человек должен был 14 дней находиться в добровольном карантине на дому. Карантинных приезжих из опасных районов помещали в специальные гостиницы с постоянным контролем и, разумеется, с полным доступом к любым жизненно важным предметам и товарам.

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При этом практически все места массового скопления людей в КНР были полностью закрыты. Были запрещены любые собрания, массовые развлечения, закрыты магазины товаров длительного пользования – мебельные и электроники, прекратили работу большинство ресторанов и сетевых супермаркетов.

Однако одновременно с этим практически все снабжение было переброшено в те самые изолированные жилые зоны – в них продолжили работать все небольшие магазины, рынки и аптеки. Такие точки, работающие обычно в режиме seven-eleven (семь дней в неделю, одиннадцать часов в день), стали залогом выживания на местном уровне. Плюс к этому, очень много смогли перебросить на курьерские службы – минимальное общение с курьерами, когда все платежи осуществляются онлайн, а покупки просто оставляют под дверью, стало разумной альтернативой давке в супермаркетах.

Как следствие, китайский опыт вирусного апокалипсиса оказался отнюдь не столь уж ужасным. Фактически он свелся к некоторым неудобствам в части свободы передвижения и создал относительные трудности для людей, которые не привыкли пользоваться электронными платежными средствами или покупать продукты через онлайн-сервисы.

Ну ладно, до Китая многим далеко...

Хорошо, скажут внимательные читатели. А если, не дай бог, государственная система просто рушится – и власти элементарно сообщают людям по телевизору «спасайся, кто может?». Ну заявил же недавно министр здравоохранения Украины «пенсионеры все умрут». Многие даже не поняли, предостережение ли это – или озвученный заранее план...

Начнем с того, что полное обрушение государства – это отнюдь не проблемы с туалетной бумагой. Это гораздо более неприятные вещи, которые, между прочим, находятся уже практически за пределами возможностей подготовки отдельно взятого человека или даже целой семьи.

Сценарий такого обрушения наглядно показывали все локальные военные конфликты последнего времени. Под первый удар обычно попадают все системы жизнеобеспечения – электроснабжение, водопровод, канализация, вывоз мусора, мобильная связь и интернет. И, кстати, скорая помощь. Причем дело тут не просто в том, что «бомба попала в электростанцию»: в большинстве случаев крах государства создает ситуацию критической неопределенности. В такой ситуации работник здравоохранения или техник станции мобильной связи предпочтут заботится о себе и о своей семье в первую очередь, а исполнять свои служебные обязанности – по мере возможности. И не надо тут о клятве Гиппократа. В реальности врач понимает, что его героическая смерть – это и смерть сотен пациентов, которых он не вылечит завтра или через неделю.

Как следствие, запас таких «инфраструктурных вещей» сделать достаточно трудно.

Да, можно купить дезинфицирующее средство или пачку антибиотика, сделать аварийный запас питьевой воды и бензина для автомобиля, запастись фонариками на батарейках. Однако по определению ваши запасы будут или избыточны, или же недостаточны: вы просто не знаете, какой антибиотик может вам понадобиться завтра, или же сколько продлится отключение электроэнергии или трудности с доступом к автомобильному топливу. И да, обычно ваш запас денег будет тоже не бесконечным – а завтра вам может понадобиться совсем не то, что у вас лежит на «домашнем складе», и какую-то необходимую мелочь вам будут продавать втридорога.

Кроме того, в такой ситуации у обывателя действительно могут возникнуть проблемы с безопасностью. Однако такие проблемы тоже крайне слабо решаются на индивидуальном уровне. Простой обыватель в таком случае будет противостоять скорее всего банде мародеров, насильников и грабителей, которые и организованы, и вооружены, и часто готовы убивать. Как следствие, все «индивидуальные защитные наборы», начиная от газовых баллончиков и заканчивая любыми вариантами холодного или огнестрельного оружия, оказываются в прямой связи с решимостью их применить и с навыками обращения с ними.

«Гнездо параноика»

В ситуации глобальной пандемии для многих привлекательно выглядит много раз обсуждавшееся в качестве превентивной меры в период кризиса «гнездо параноика». Тот самый «схрон в лесу», который призван спасти вас во время острой фазы кризиса.

Но здесь желающих «затариться тушняком» тоже, пожалуй, ждет разочарование. Уединенное местоположение разумно применять только в варианте добровольной самоизоляции, если вы хотите пересидеть наиболее острый период пика эпидемии, когда система здравоохранения будет просто «захлебываться» от новых и новых больных. То есть, условно, ваша личная и семейная задача состоят в том, чтобы просто пересидеть девятый вал COVID-19 где-то вдалеке от скоплений людей, «в лесу». А потом уже приехать в город, когда все системы цивилизации более-менее очухаются от кризиса.

При этом «держать оборону» в таком уединенном месте совершенно не стоит – в условном лесу ваши крики о помощи уж точно никто не услышит.

Да и курьер туда не приедет, ибо далеко и неудобно. Так что, если уж рухнуло государство, а границы закрыты – то лучше переживать кризис в большом городе. Там многое восстановят быстрее, чем в деревне, о которой могут просто забыть по причине ее малости и удаленности.

Вернувшись домой, кстати, вы получите лишь только вероятность лучшего исхода. Ведь у вас по-прежнему не будет иммунитета от вируса – и вы вполне можете заболеть им «в последних рядах». Но, по крайней мере, вам смогут оказать всю квалифицированную медицинскую помощь.

И да, туалетная бумага в больнице к этому времени обязательно будет. А с оружием туда нельзя, нет.