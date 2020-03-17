Как гарантированно спастись от ядерной войны и коронавируса

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Попытка США отсрочить новый кризис провалилась

Мировые рынки, нефть и рубль испытали очередной обвал в понедельник Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
США ошеломили мир очередными беспрецедентными мерами спасения экономики от коронавируса. Последний раз такие шаги американский регулятор предпринимал после банкротства Lehman Brothers в 2008 году. Однако рынки не поверили в способность США предотвратить мировую рецессию. Они снова обвалились, рубль вслед за падением нефти девальвировал. Даже оптимистичный сценарий выглядит в такой ситуации плохо.  Подробности...
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Как создать новую теорию успеха России

Поправки в Конституцию активно обсуждаются экспертным сообществомФото: Николай Хижняк/РИА «Новости»
Новые положения Конституции России отражают изменения, произошедшие в обществе, и вызовы, которые стоят перед страной. Не менее важно и то, что поправки помогут сформулировать новую российскую государственную идеологию. Все это обсуждалось накануне в Калининграде на семинаре «Государственный суверенитет как конституционная ценность России», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Подробности...
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Коронавирус стал испытанием добродетели верующих

Верующим и священникам предписано блюсти гигиену и следить за здоровьем. Храмы пока не закрываютФото: Петр Ковалев/ТАСС
Католическая Пасха в 2020 году в Ватикане пройдет без прихожан, а папа Римский обратится к своей пастве по видео. В Италии, которая стала эпицентром коронавируса, такие вынужденные «реформы» оправданы. Церковные службы отменяют или переводят в видеорежим по всему миру – католики, протестанты и некоторые православные. Останутся церковные двери в России на Пасху открытыми? Подробности...
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Над британской нацией поставили коронавирусный эксперимент

Английское правительство решило поставить над своим народом грандиозный медицинский экспериментФото: REUTERS/Henry Nicholls
Пока другие страны Запада самоизолируются, закрывают школы, отменяют матчи и концерты, Лондон демонстрирует свой особый путь в борьбе с вирусом. Британские власти считают, что спасать нужно только стариков, а большинство остальных жителей пусть себе переболеет «на ногах» – и тогда возникнет долгожданный коллективный иммунитет. Все равно ведь зимой вирус вернется. Но насколько верен такой расчет? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Как гарантированно спастись от ядерной войны и коронавируса

Антон Крылов, журналист
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Три первоочередные задачи для будущего президента Абхазии

Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
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Давайте отложим ворчание на потом

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Цена паники и недоверия в таких обстоятельствах оказывается непомерно высокой – и то, что было в другое время безобидным фрондерством, может обернуться чьим-то заражением и смертью. Вот пандемия закончится – тогда и наворчимся всласть. Подробности...
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              Антон Крылов

              Как гарантированно спастись от ядерной войны и коронавируса

              Антон Крылов
              журналист
              		 17 марта 2020, 19:30

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              Если официальная статистика не врет, то подавляющее большинство из нас переживет коронавирус. Надо будет жить дальше, но думать, как это делать, не возбраняется уже сейчас.

              Понятное дело, что всех ждет перемена отношения к гигиене и личному пространству. Уйдут в прошлое массовые рукопожатия, обнимашки и поцелуи – делать это при встрече будут только с действительно близкими людьми.

              Понятное дело, что дистанционная работа и образование будут активно расширяться. Техника позволяет большинству офисных работников трудиться из дома уже давно, не не хватало волшебного пинка. Похоже, что он наконец-то случился, и скоро мы перестанем читать в новостях о том, как отечественные интернет-гиганты снимают огромные офисы в столице. Офисы эти не нужны им, достаточно качественной связи и удобных программ для дистанционного взаимодействия.

              А вот индустрия путешествий вряд ли принципиально изменится. Одни люди очень любят уезжать подальше от дома, а другие – получать деньги от первых. Помнится, в Барселоне и на Майорке местные жители выступали за ограничение числа туристов. Даже интересно, что они скажут, если нынешний авиаколлапс испортит им сезон.

              Но все вышеперечисленное – это так, симптомы, как сухой кашель при коронавирусе. Для того, чтобы вылечить болезнь, надо бороться с причинами, а не со следствиями.

              Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

              Больше всего заболевших в России, как известно, в Москве. Причина ясна и очевидна. Во-первых, тут больше всего людей. Во-вторых, они живут крайне скученно. Плотность населения в столице, если убрать юго-западные пустоши Новой Москвы, очень велика. Можно вводить какие угодно ограничения, но если не закрыть Таганско-Краснопресненскую линию, то тысячи людей так и будут штурмовать переполненные поезда по утрам и вечерам, обильно делясь друг с другом разнообразными вирусами и бактериями. Других веток метро это тоже касается, пусть и в несколько меньшей степени.

              Урбанисты и нормальные люди уже не первый год говорят о том, что, разрешая девелоперам строить тридцатиэтажные человейники, чиновники создают рассадники разнообразных проблем, которые с годами будут только усугубляться. Коронавирус – это лишь один из первых сигналов. 

              Конечно, можно в целях улучшение гигиены встроить ультрафиолетовые лампы и санитайзеры во все лифты, а также наладить голосовое управление (главное, чтобы не было, как в известном ролике про шотландца, пытающегося совладать с подобным девайсом). Но это опять-таки симптоматическое лечение.

              Чтобы проблему не приходилось решать, гораздо проще ее не создавать. России нужна масштабная программа деурбанизации, возрождения сел, деревень и малых городов.

              Премьер-министр Мишустин в конце прошлой недели призвал региональные власти уделять внимание малым городам, а не «концентрироваться только на крупных центрах». Но что могут сделать региональные власти, когда в Москве и Подмосковье строятся все новые и новые жилые мегакомплексы, ставки по ипотеке падают, а квартира в столице или неподалеку от нее остается для многих жителей страны зримым символом успеха и светлого будущего для их детей.

              Поэтому мерами на региональном уровне тут не обойтись. Нужна федеральная программа поддержки переселения людей из больших городов. Дальневосточный гектар вполне можно и нужно распространить на западные регионы страны. Напомню, что население Псковской области за последние 100 лет уменьшилось почти в три раза!

              Условно говоря, если вдруг опять с Запада придут оккупанты, то, во-первых, некому будет уходить в партизаны, а во-вторых, если партизанить станут не успевшие отступить солдаты, то у них не будет никакой материальной базы и они вряд ли переживут первую же зиму.

              Хотя, конечно, маловероятно, что кто-то будет пытаться оккупировать Россию без предварительной попытки померяться ядерными арсеналами.

              И снова нынешняя скученность превращается в элемент риска. Известно, что у США в 50-е годы существовал план ядерной атаки на СССР и союзников. Но американские стратеги посчитали, что даже если сбросить на нашу страну все имеющиеся бомбы, неприемлемого ущерба это не нанесет. Потому что вплоть до 1961 года сельского населения в стране было больше, чем городского.

              Сейчас ситуация выглядит следующим образом. В городах живет две трети граждан России. Из них в городах-миллионерах – еще более трети. Плюс города-спутники и агломерации вокруг региональных столиц. Условно говоря, если сбросить атомные бомбы на все 15 городов-миллионников плюс еще немножко, страна вряд ли это переживет. И от того, что мы, конечно, сразу в  рай, а они от нашего ответного удара просто сдохнут, радостнее на душе не становится.

              Деурбанизация – отличная возможность, во-первых, победить в зародыше будущие эпидемии, а во-вторых, сделать бессмысленной ядерную бомбардировку – на всю огромную территорию России никакого атомного оружия не хватит, в отличие от крупных городских агломераций.

              Понятное дело, что рецепт этот настолько же прост, насколько совет человеку с ожирением есть поменьше, курильщику – завязать с завтрашнего утра, а алкоголику или наркоману – перейти с водки на лимонад или с героина на шоколад. Теоретически ничего сложного, а практически – невыполнимая для большинства людей задача.

              Чиновники – такие же люди, им так же свойственно стремление идти по пути наименьшего сопротивления и надеяться, что «а вдруг пронесет», «а вдруг не сейчас» и так далее.

              Коронавирус уже здесь, и можно только позавидовать жителям небольших городов и сел, где каждый человек на виду, и если Иваныч или Петровна ездили в Италию, то об этом все знают, и без проблем будут приносить им на крыльцо свежий хлеб и сосиски.

              Благодаря современным технологиям, жизнь в деревне уже давно перестала быть синонимом бытового неустройства. Септик, насос, электричество, интернет. До супермаркета, может, подальше, чем в городе, зато без пробок. Да и вполне можно договориться с соседями и заказать доставку недорого.

              Правительство уже заявило о готовности выделить 300 миллиардов на борьбу с коронавирусом, и, если потребуется, выделят больше. Но для того, чтобы следующая эпидемия прошла стороной, куда как важнее выделять деньги на то, чтобы люди уезжали из больших городов.

              Потому что если смертность от коронавируса не превышает 3-4%, то в эпицентре взрыва атомной бомбы она равна 100%. И если, не дай Бог, ситуация в мире накалится до степени готовности к нанесению ядерного удара, больше шансов на выживание будет у стран, где люди равномерно распределены по территории, а не сосредоточены вокруг столицы.


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