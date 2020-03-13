Мишустин призвал региональные власти уделять больше внимания малым городам

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13 марта, пятница  |  Последнее обновление — 13:40  |  vz.ru
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Новая паника на рынках приближает мировой кризис

Вторая волна паники на рынках может стать не последнейФото: Петр Ковалев/ТАСС
Вторая волна паники на российском рынке акций остановилась всего в шаге от рекордного падения за многие годы. Нефть снова просела, доллар и евро подскочили более чем на два рубля – к 75 и 85. Однако злополучное дно так и не было пройдено, считают эксперты. Чего же ждать дальше – полномасштабного кризиса или чудодейственного восстановления экономики? Подробности...
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Путин должен продолжать большую геополитическую игру

Внешняя политика Путина всегда была нацелена на усиление России Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Едва ли не самой важной причиной, по которой наши граждане беспокоятся о возможном уходе Путина с поста президента в 2024 году, является нестабильная международная ситуация. Несомненно, что в ближайшие годы она не станет проще – ставший очень тесным мир вступил в эпоху глобальной трансформации. И опытный руководитель в этих условиях становится серьезнейшим конкурентным преимуществом России. Подробности...
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США отбирают у России господство в воздухе

Су-35 – прекрасные истребители, но США делают все, чтобы зарубежные покупатели не смогли этого оценитьФото: Антон Денисов/РИА Новости
Похоже, США удалось сорвать заключение одного из важнейших для России контрактов на экспорт оружия – продажу эскадрильи Су-35 Индонезии. Это не первый подобный случай, и только отдельные, наиболее смелые страны имеют возможность противостоять огромному давлению Вашингтона. С помощью каких инструментов Соединенные Штаты давят на покупателей российских вооружений? Подробности...
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Итальянцы находят в трагедии повод для оптимизма

Итальянцы стараются сохранять оптимизм. На самодельном плакате написано: Andrá tutto bene! (все будет хорошо)Фото: MASSIMO PINCA/Reuters
Жители Италии стали главными свидетелями и жертвами распространения коронавируса в Европе – на их ежедневную жизнь и болезнь, и борьба с ней повлияли больше всего. Что переживают в данный момент столкнувшиеся с эпидемией итальянцы, как рассказывают о своем опыте, что происходит в больницах – и почему они видят в происходящем повод для оптимизма? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Украина даже не пытается стать суверенным государством

Глеб Простаков, журналист
Отставка правительства и снятие с должности генпрокурора Украины – это бунт команды Владимира Зеленского против своих политических спонсоров: олигарха Игоря Коломойского, с одной стороны, и коллективного Запада – с другой. Подробности...

Евроатлантизм рушится на глазах

Сергей Мардан, публицист
Решение Трампа закрыться от европейских стран бьет не просто по старой Европе или в широком смысле – по ЕС. Это решение – сокрушительный удар вообще по евроатлантизму. Подробности...
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Эрдоган начал аннексию Греции

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Греки оказались в одиночестве перед лицом турецкого султана, разыгрывающего карту мигрантов для шантажа ЕС. И никакой Евросоюз не то что денег не дал, просто даже спасибо никто не говорит, а лишь подвергают «острой критике». Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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              Мишустин призвал региональные власти уделять больше внимания малым городам

              13 марта 2020, 12:45

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Региональные власти должны уделять больше внимания малым городам, а не только концентрироваться на решении проблем крупных населенных пунктов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

              Мишусти заявил, открывая совещание по развитию малых городов, что «правительство принимает меры, чтобы поддержать малые города, сделать их лучше, удобнее для людей, и, конечно, региональные власти должны уделять им внимание, а не концентрироваться только на крупных центрах», передает ТАСС.

              По его словам, необходимо находить для этого новые формы решения проблем, которые подходят для каждого конкретного населенного пункта, а не являются универсальным рецептом для всех.

              Премьер напомнил, что с этой целью под эгидой правительства проводится Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, на котором определяется около 80 победителей.

              Призовой фонд конкурса в настоящий момент составляет 5 млрд рублей, он будет удвоен со следующего года. Кроме того, итоги будут подводить в сентябре.

              «И еще, что очень важно, разрешить тем, кто активно поработал и сделал то, что в проекте было предусмотрено, еще раз и еще раз участвовать, чтобы это не было единично, а чтобы можно было целый комплекс и ансамбль соответствующих изменений в городе развивать», – сказал Мишустин.

              Он отметил, что к конкурсу был большой интерес.

              «Тут уже не вопрос даже в капиталовложениях, а в том, что люди хотят изменить облик своих малых городов, для того чтобы вернуть туда, может быть, и былую историю», – добавил премьер.

              Глава правительства указал также на необходимость организации площадок для спорта и отдыха, а для известных исторических мест и центров туризма, таких как Переславль-Залесский, – еще и новых гостиниц, кемпингов, современной, комфортной инфраструктуры, передает РИА «Новости».

              «Повседневная жизнь людей требует самого насущного, без чего комфорт невозможен – это и новые трубы, и канализация, электросети», – отметил Мишустин, подчеркнув, что благополучие каждого муниципалитета напрямую зависит от того, насколько надежна будет инфраструктура ЖКХ. По его словам, с этим напрямую связано строительство жилья, дорог и других объектов.

              В пятницу Мишустин прибыл в город Переславль-Залесский в Ярославской области. Планировалось, что премьер проведет совещание по развитию малых городов и побеседует с губернатором региона Дмитрием Мироновым, а также ознакомится с областными презентациями, победившими во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

              Среди наиболее важных проблем в Ярославской области выделяется необходимость модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, степень износа которых превышает 60%.

              Минстрой России сформировал проект программы модернизации, направленный на реконструкцию объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, и Ярославская область была отобрана министерством в качестве одного из пилотных регионов для ее реализации. В 2020 году бюджет, выделяемый на модернизацию коммунальной инфраструктуры в Переславле-Залесском, составит 300 млн рублей.

              Также на совещании могут быть затронуты темы развития экологического туризма на территории национального парке «Плещеево озеро» и строительство целлюлозного завода на берегу Рыбинского водохранилища в Вологодской области.

              Отмечается, что сразу по прилету в Переславль-Залесский Мишустин поздравил депутата Госдумы Валентину Терешкову с прошедшим днем рождения. Глава правительства вручил первой женщине-космонавту букет цветов.

              Ранее в поздравительной телеграмме Терешковой, которой 6 марта исполнилось 83 года, премьер отметил ее профессионализм, эрудицию и организаторский талант: «Какие бы сложные задачи перед вами ни стояли, вы решаете их блестяще. А главным для вас всегда являются благополучие и интересы людей».

              Он также назвал Терешкову олицетворением смелости, самоотверженности и целеустремленности.

              Напомним, Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях был организован по поручению президента России Владимира Путина и впервые состоялся в 2018 году.

              Было принято решение проводить конкурс ежегодно в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» с призовым фондом 5 млрд рублей. В конкурсе могут участвовать малые города с численностью до 100 тыс. человек включительно, а также исторические поселения федерального и регионального значения.


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