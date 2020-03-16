Какие главные симптомы коронавируса?

Надо сказать, что инфекция может и никак не проявиться – у многих людей коронавирус проходит бессимптомно. Еще один момент: человек может быть заражен и заразен, но при этом никакими симптомами некоторое время не обладать – они проявятся через несколько дней.

Таков, например, случай петербургского спортсмена Петра Тюшкевича: чемпион мира по кайтсерфингу 2009 года недавно вернулся из Франции, решил провериться – и оказалось, что привез с собой коронавирус. Хотя симптомов не было. Они появились позже.

«Первый – першит в горле. Ощущение сухого горла. Второй – постепенно появляется сухой кашель. Третий – давление в верхней части груди. Четвертый – уже ночью температура поднялась до 39 и плохо снижается какими-либо таблетками», – рассказал Тюшкевич в своем Instagram.

На самом деле случай Тюшкевича довольно типичен – и хотя СМИ сразу же подали слова спортсмена как новость, и Всемирная организация здравоохранения, и их коллеги из других медицинских организаций уже давно сформировали список основных симптомов, проявляющихся у большинства инфицированных.

Основные симптомы

Симптомы могут сильно разниться в зависимости от человека, его возраста и различных уже имевшихся у него хронических заболеваний – в общем, чем слабее организм, тем тяжелее они могут быть. Но главные, характерные для большинства больных – повышенная температура, сухой кашель и общая слабость в теле.

Российский Минздрав добавляет к списку ВОЗ также одышку, утверждая, что она проявляется в 55% случаев болезни. А авторитетный американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) включает в список тревожных знаков сдавленность в груди, сонливость и даже посинение лица и губ.

Главным же документом, на который стоит ориентироваться, можно назвать масштабный совместный отчет специалистов ВОЗ, в том числе российских, и ученых из Китая, опубликованный 24 февраля. Исследователи проанализировали 55 924 случая заражения, и вот статистика по симптомам:

жар (87,9% случаев) сухой кашель (67,7%) слабость в теле (38,1%) образование мокроты в горле (33,4%) одышка (18,6%) сухость в горле (13,9%) миалгия (боли в мышцах) (14,8%) головные боли (13,6%) озноб (11,4%) тошнота или рвота (5%) насморк (4,8%) диарея (3,7%) кровохарканье (0,9%).

Симптомы начинают проявляться на 5-6 день после заражения. Причем температура может возникнуть не первой, а после кашля, например.

Основные отличия от простуды

Ученые обращают внимание на два основных различия: одышку и насморк. Не всегда, конечно, но по ним во многих случаях можно отличить одно от другого. Есть одышка (при наличии других сопутствующих симптомов) – вероятно, коронавирус. Есть насморк – вероятно, простуда.

Осложнения при коронавирусе

И хотя ВОЗ отмечает небольшой процент заболевших, у которых инфекция не сопровождается ярко выраженными симптомами, иногда может возникнуть ситуация, когда человек попросту не заметит первых «звонков». В особенности речь идет о молодых людях, наиболее устойчивых к вирусу. В таких случаях COVID-19 заставит обратить на себя внимание уже на стадии осложнений – часто довольно опасных.

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Среди основных российский Минздрав называет синусит, пневмонию, бронхит, острую дыхательную недостаточность, отек легких, сепсис и инфекционно-токсический шок. К осложнениям, вероятно, стоит отнести и другие всевозможные проявления вроде лихорадки денге с сопутствующей ей сыпью. Такие случаи диагностировали в Сингапуре. Хотя некоторые СМИ поспешили назвать денге новым «симптомом» коронавируса, вряд ли это оправданно.

Почему паниковать не стоит

«Около 80% инфицированных поправляются без какого-либо медицинского вмешательства», – одни только эти данные ВОЗ способны несколько успокоить.

Вот еще несколько фактов:

– в тяжелой форме вирус проявляется только у 13,8% людей;

– только у одного из шести заболевших развиваются серьезные симптомы вроде одышки;

– вирус, похоже, почти не цепляется к детям. Всего 2,4% заболевших – молодежь младше 19 лет. Согласно отчету ВОЗ, наиболее опасен коронавирус для взрослых мужчин старше 60 лет. Причем тоже не для всех: риск возрастает только при наличии гипертонии, астмы, диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний;

– беременные женщины хоть и в группе повышенного риска, COVID-19, судя по всему, не так страшен для них, как его предшественники или свиной грипп. Специалисты ВОЗ отмечают, что из 147 подхвативших вирус беременных женщин лишь у 8% проявились серьезные симптомы, и только у 1% они стали критическими.

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