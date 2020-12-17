Как нехватка трудовых мигрантов сказалась на российской экономике

Порядка 3-5 млн трудовых мигрантов лишилась Россия в 2020 году. Это треть или даже половина от обычной численности иностранных трудящихся в нашей стране. Таковы оценки МВД. Как столь резкое сокращение рабочей силы отразилось на российской экономике?

«В Российской Федерации ежегодно находится от 9 до 11 млн иностранных граждан. В этом году их численность постепенно снижалась и в настоящее время составляет примерно 6 млн человек (6,3 млн)», - отметили в МВД. Больше всего в этой группе трудовых мигрантов. По данным ведомства, 1,3 млн иностранных граждан работают в России по патентам, 85 тыс. имеют разрешения на работу. Разрешение на временное проживание или вид на жительство есть примерно у 1 млн человек.

По данным Росстата, приток мигрантов в Россию сократился в 2,4 раза за первые девять месяцев года по сравнению с прошлогодним периодом.

«Первопричина уменьшения количества мигрантов в России – это пандемия, вторая – приостановились многие сектора и участки, где были задействованы мигранты. Это, конечно, сказалось на заработке, отправке денег на родину. Очень много мигрантов выехало», – говорит председатель Всероссийского конгресса узбеков Ибрагим Худайбердиев.

Многие мигранты уехали домой весной, когда в России был объявлен карантин. Тогда были остановлены и строительные работы, и кафе, рестораны и многие сферы, где были задействованы иностранцы. Даже в тех же киноклубах уборщики чаще всего были выходцами из Средней Азии. В сфере общепита, кафе, гостиниц и т.д. в целом работало много мигрантов, особенно в мегаполисах. А это самые пострадавшие сферы бизнеса. Понятно, что рабочие из-за рубежа теряли работу в первую очередь.

«Снижение трудовых мигрантов уже сказывается на рынке труда: не хватает работников на стройках, в гостиничном и ресторанном бизнесе, в сфере ЖКХ. Население России стареет и нас ждет снижение числа трудоспособного населения, особенно молодого как результат падения рождаемости в 90-е годы»,

- говорит заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

Трудовые мигранты из Средней Азии работают в России также в сфере бытового обслуживания, в том числе в курьерской службе, которая в условиях коронавирусных ограничений приобрела небывалую актуальность.

Отток мигрантов и рост спроса на услуги курьеров в России привел к тому, что заработная плата в этой сфере существенно подросла. «Дефицит трудовых мигрантов заставляет работодателей поднимать заработную плату по ряду специальностей, так как им чаще приходится нанимать местных жителей. Весьма показательно выглядит работа курьеров. Это, безусловно, можно расценивать, как положительный момент», - говорит директор Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрей Покида.

Если раньше львиная доля курьеров была выходцами из стран Средней Азии, то сейчас в сервисах доставки все больше заявок от молодежи с российской пропиской. По данным SuperJob, cпрос на курьеров в России за год вырос в 2,8 раза, в Челябинске - в 4 раза, в Перми, Омске, Казани и Волгограде - более чем в 3,5 раза. «Причин несколько: увеличение сезонного спроса в предновогодний период, распространение онлайн-торговли и доставки вследствие ограничений по коронавирусу и опасений граждан за свое здоровье, а также отток мигрантов», - отмечают в пресс-службе компании.

Впрочем, как только границы снова откроются и мигранты смогут вернуться в Россию, компании могут начать увольнять тех, кто получает больше и замещать их теми, кто готов работать за меньшие деньги, считает Алексей Захаров, основатель и президент SuperJob. А это, как известно, чаще всего, трудовые мигранты. Причем, как из Средней Азии, так и из других регионов России (внутренняя миграция). «У нас достаточно регионов, откуда также приезжают внутренние мигранты-работники. Но вместе в этим сложности будут возникать в российских регионах оттока», - говорит Егорова.

С более острой нехваткой трудовых мигрантов из Узбекистана, Украины и Таджикистана столкнулись на стройках по всей России. Дефицит рук наблюдается в 50 из 77 регионов страны, отмечает Минстрой.

Во время карантина и закрытия весной в том числе строительных объектов, многие мигранты вернулись в свои республики, например, в Узбекистан.

И если работать курьером граждане России готовы, то вот занимать позиции мигрантов на строительных объектах - нет. «Несмотря на рост безработицы и сокращения, граждане России не соглашаются на те позиции, которые ранее занимали мигранты, поскольку зачастую предпочитают более престижную работу», - отмечает Минстрой. При этом, зарплаты в строительной сфере тоже подросли, правда, только по отдельным специальностям.

Строительство домов в России уже давно возобновили, тем более, что спрос со стороны покупателей на новостройки подстегнули за счет льготной ипотечной ставки от государства. Но теперь вернуться в Россию иностранным трудовым мигрантам не так-то просто, да еще и дорого. Ибрагим Худайбердиев заявляет, что узбекским мигрантам мешает приехать в Россию высокая стоимость авиабилетов. По его словам, власти республики предпринимают шаги для снижения цен, а российские официальные лица проводят работу, чтобы облегчить порядок въезда, но изменения будут заметны только к весне.

Минстрой предлагает упростить въезд в Россию трудовых мигрантов для работы на стройках. Только предложение не выглядит как упрощение. Иностранцам предлагается предоставить отрицательный тест на COVID-19 не ранее чем за три дня до въезда в Россию. При этом, теперь организация, которая привлекает на работу иностранных сотрудников, обязана разместить их, поставить на миграционный учет и оформить с ними трудовые отношения. Раньше это делали сами мигранты. А теперь, по сути, российская сторона должна взять на себя полную ответственность за работников.

В сфере ЖКХ также работает много трудовых мигрантов. И некоторая их нехватка возникла в крупных городах. На эту проблему, например, жаловалась Москва. Граждан России, желающих заместить освободившиеся от мигрантов места в сфере ЖКХ, оказалось не так уж много.

«С одной стороны, условия труда и неквалифицированная работа мало привлекает российских граждан, с другой - при постановке на учет в центрах занятости выплачивается пособие. И получается, что «лучше сидеть и ждать, когда предложат место директора», но не соглашаться на низкоквалифицированную работу. И не всегда дело в условиях работы. Условия труда дворника сильно не изменились. Зарплаты в столице приличные, и дворнику не надо снимать жилье, на которое уходит значительная сумма средств», - говорит Егорова.

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Средняя зарплата у дворников в Москве, по данным trud.com, составляет 32 тыс. рублей. Им обычно предлагают общежитие. Однако дворники начинают работать в пять утра, зимой им надо стучать ломом и лопатой по льду. Выходной всего один раз в неделю, и то – в лучшем случае.

Москва решила проблему нехватки рук за счет привлечения большего количества техники. Например, используются специализированные машины для ремонта и уборки дорог и обочин, для сбора мусора и обслуживания инженерных коммуникаций. Застройщики тоже пошли по такому пути – заменяют ручной труд машинами там, где это возможно.

Ранее прозвучала оценка, что столица лишилась 40% мигрантов. Однако эксперты сразу засомневались в справедливости такой цифры. «Думаю, что на самом деле число мигрантов в Москве на 40% не снизилось. Полагаю, что не приехало в мегаполис 15-20% трудовых мигрантов, которые должны были приехать весной–летом на сезонные работы. Однако зимой эти мигранты все равно не работают (осенью они уезжают обратно на родину – прим. ВЗГЛЯД). Здесь остаются работать те, кто находится в России долго», – говорит старший научный сотрудник Института демографии ВШЭ Юлия Флоринская.

По ее словам, речь идет о рабочих, которые требуются при сезонных работах, например, на дачном строительстве, в сельском хозяйстве и т. п. И здесь работодатель мог столкнуться с нехваткой рук трудовых мигрантов. «Но в сфере ЖКХ мигранты работают, как правило, круглогодично. Там не трудятся сезонные мигранты. Это более привилегированная отрасль, поэтому я не думаю, что ЖКХ сильно пострадает. Сколько-то человек, конечно, смогли уехать, но не так много», – уверена Флоринская.

Есть мнение, что рост цен на недвижимость или на доставку еды в столице — это следствие оттока мигрантов из России. Однако эксперты с этим не согласны. «Считать, что отток мигрантов из таких отраслей, как ЖКХ, строительство, торговля и другие, связанные с обслуживанием населения, сильно повлиял на рост цен, нельзя. Одни цены растут незначительно, по коммунальным услугам рост цен заморожен. Цены на другие услуги, в том числе на доставку из интернет-магазинов или сервисов, устанавливает сам работодатель. Он завышает стоимость для получения прибыли на фоне повышенного спроса», - считает Егорова.

Она напоминает, как в апреле влетели цены на маски, перчатки и антисептики. Или в последние недели выросли цены на сахар, муку, хлеб и подсолнечное масло. «Производители повысили цены не сильно, они накручивались уже в ходе поставки в магазины фирмами-посредниками. И это при том, что правительством были различные приняты меры по поддержке бизнеса», - заключает Егорова.

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