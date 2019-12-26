Меркель срочно ищет «свежую кровь» для Германии

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26 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 17:58  |  vz.ru
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Как Газпром обойдет санкции против «Северного потока – 2»

Газпром может вернуть загрузку «Северного потока – 1» на полную мощностьФото: Patrick Pleul/Global Look Press
Газпром может необычным способом увеличить поставки газа в Европу в обход Украины и наперекор санкциям США, которые хотят поставлять в Европу свой СПГ. У России есть такая возможность, даже несмотря на приостановку строительства «Северного потока – 2». И опасения Украины, что она может потерять часть своего транзита в 2020 году, на этом фоне выглядят вовсе не беспочвенными.  Подробности...
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Запад задумался о развале альянса России и Китая

В качестве министра иностранных дел Юбер Ведрин встречал Владимира Путина в ходе визита президента во Францию почти 18 лет назадФото: Величкин Сергей, Родионов Владимир/ТАСС
Европейцы должны отказаться от духа крестовых походов и изменить отношения с Россией. Об этом говорят и опросы общественного мнения, и выступления различных европейских политиков, что действующих, что бывших. Ярким примером стала статья бывшего министра иностранных дел Франции Юбера Ведрина, в которой он упрекнул Европу за то, что она злится на русских, потому что они остались русскими. На деле Европу к дружбе с Россией толкает страх перед Китаем. Подробности...
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Какую пользу феминизм приносит мужчинам

Деятельность активисток феминизма зачастую может быть полезной для мужчин и благотворной в целомФото: Anton Vaganov/Reuters
Один из лозунгов «третьей волны феминизма», набирающей популярность в том числе и в России, лишение мужчин их «привилегий». Добровольно расставаться с привилегиями готовы далеко не все, что подразумевает борьбу, а в глазах радикалов − гендерную войну. Меж тем феминизм приносит пользу не только женщинам, но и мужчинам, против которых направлен. Он делал так раньше, он делает так сейчас. Подробности...
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Узбекская «перестройка» удостоилась лести Запада

Судя по публикациям западных СМИ, в Узбекистане наступил настоящий праздник демократииФото: Sadat/Zuma/ТАСС
Правящая партия Узбекистана теряет голоса после отмены Центризбиркомом страны итогов парламентских выборов на нескольких участках. Президент Мирзиёев урезает полномочия госбезопасности. The Economist называет Узбекистан «страной года», а СNN – лучшим туристическим направлением. Это политическая оттепель и ее объективная оценка в западных СМИ или уловки Ташкента по улучшению международного имиджа страны? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Украинская молодежь поползла к Бандере

Глеб Простаков, журналист
Закон о поддержке «Пласта» – из таких же вредных законов, которые влияют на умы и души, видоизменяют будущее Украины, по сути, а не только по форме. Казалось бы, что плохого может быть в скаутском законе? Хотя бы то, что он выращивает националистов. Подробности...

Чем может обернуться запрет нарезного оружия в России

Юрий Максимов, журналист, писатель
Почему охотник изначально должен ущемляться в конституционных правах, в отличие от 18-летнего покупателя спортивного автомобиля? Почему никто не боится управляемых снарядов в виде миллионов личных автомобилей? Подробности...
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Катастрофа Су-57, как праздник злобы

Максим Соколов, публицист
Беды и несчастья были, беды и несчастья будут – такова уж наша юдоль скорбей. И всегда найдутся светлоликие люди, которых это искренне радует. Вроде бы чувство «У соседа корова сдохла…» не относится к похвальным. Но если по отношению к России – можно. Подробности...
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      Президент Владимир Путин прибыл из Крыма на материк по новой железнодорожной ветке, проложенной над Керченским проливом. Таким образом, глава государства фактически запустил движение поездов между полуостровом и остальной Россией. Это событие знаменует окончательное транспортное воссоединение Крыма и остальной страны
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              Меркель срочно ищет «свежую кровь» для Германии

              Предполагается, что знаменитые немецкие автомобили будут собираться мигрантами   26 декабря 2019, 17:25
              Фото: Michael Dalder/Reuters
              Текст: Владимир Добрынин

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              Руководство Германии обсуждает, как утверждается, серьезные изменения в миграционной политике – и это прямо связано с той же проблемой, что переживает сейчас и Россия. Речь идет о стремительном старении населения и нехватке рабочих рук. Каких мигрантов, из каких стран, в каком количестве и на какие рабочие места планирует привлечь ФРГ – и какими последствиями для страны это может грозить?

              На днях в Берлине состоялось важное совещание с участием нескольких министров из кабинета Ангелы Меркель с одной стороны, руководителями ведущих профсоюзов Германии с другой и представителями ассоциаций работодателей – с третьей. Обсуждался вопрос нехватки рабочих рук в стране - и закон, который должен эту проблему решить.

              Да-да, несмотря на официально низкий уровень безработицы (3,5% от общего количества трудоспособного населения, зарегистрированного в соответствующих службах социального обеспечения) затыкать дыры в некоторых секторах экономики Германии реально нечем. Казалось бы, после того, как на страну в 2015 году обрушилось лавинообразное предложение свободной рабочей силы (Германия приняла ровно 1 миллион беженцев из стран Ближнего Востока), предложение рабсилы должно было превысить спрос на нее, и существенно. Но…

              Все дело в том, чем занимаются эти приезжие. По информации французского эксперта Жака Гильмена, из того «золотого миллиона» трудоустроено было всего 5%. А остальные прекрасно себя чувствуют, не утомляя себя трудом на благо общества, но с удовольствием получая от него щедрые немецкие субсидии.

              Широко открытые для неевросоюзных иностранцев немецкие рабочие места имели, как видится, две причины. Во-первых, утечка специалистов из стран ЕС благодаря четырем принципам свободного перемещения (товаров, лиц, услуг и капитала) имеет направленность именно от периферии (Испании, Португалии, стран Восточной Европы) в Германию. Обусловлено это потребностью немецкой науки и высокотехнологичных производств в кадрах и более высокой зарплатой в Германии. В ФРГ сегодня работает около 2,5 миллиона граждан других государств ЕС. Во-вторых, на малоквалифицированные, а значит, и малооплачиваемые работы евросоюзные граждане не рвутся. Поэтому надо звать тех, кто готов работать в непрестижных сферах и за меньшие, чем немцы, деньги. Таковыми, по расчетам германских стратегов, должны быть арабы, африканцы, а также украинцы с молдаванами.

              Дабы избежать упреков со стороны политических противников из «Альтернативы для Германии», фрау канцлер поспешила сообщить, что в «Законе об иммиграции квалифицированных рабочих», который вступит в силу с 1 марта 2020 года, ключевой является ориентация именно на «специалистов среднего звена». Которые, в свою очередь, должны обладать «знаниями и подготовкой в различных технических профессиях». Потом было много красивых слов о том, что «сообщество предпринимателей должно будет помочь» прибывающим иностранцам с жильем, обустройством, овладением немецким языком и «обучить профессии».

              И именно последние два слова указали, что хотя г-жа Меркель и произносила пафосные реплики о «смене парадигмы», суть будущей иммиграции останется прежней. Иначе говоря, что в основном переселенцам из неевросоюзных стран предстоит заполнить вакантные места сиделок при инвалидах, специалистов по уходу за больными и престарелыми, уборщиц и т.п. Исключением в этом ряду выглядят разве что «мастера по обслуживанию техники». Но, во-первых, не говорится, какой именно, а во-вторых, этой профессии новобранцев должны будет обучать за свой счет принимающая сторона.

              Как видим, новый немецкий закон имеет фактически единственное назначение – прикрыть красивыми словами сохранение миграционной политики, проводимой в последние четыре года. У Германии – большие проблемы с обеспечением своих пенсионеров денежным содержанием. Продолжительность жизни в стране растет семимильными шагами, рождаемость падает. Поднять ее финансовым стимулированием в принципе можно, но процесс изменения менталитета, даже под воздействием «наркотика» в виде денег – дело далеко не быстрое. А достичь соотношения «на четырех работающих один пенсионер» надо уже сейчас. И потому руководство страны выбирает радикально быстрый способ создать эту пропорцию – привлечь нужные ресурсы со стороны. По сути - из стран третьего мира.

              В ближайшее время рекрутеры уже начнут работу по привлечению квалифицированных кадров из Бразилии, Индии и Вьетнама, чуть позднее –  Мексики, Филиппин и других стран. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер выразил мнение, что «планируемая иммиграция не должна оказать воздействия на социальную систему Германии».

              Новый закон, понятное дело, принимается не для того, чтобы обеспечить прием упомянутых выше 1,4 миллиона чужестранцев сразу в 2020 году. Предполагается его работа в течение долгого времени (процесс старения и «пенсионеризации» населения никак не остановить). И что в долгосрочной перспективе?

              Ответ на этот вопрос можно найти в книге «Бегство в Европу» (The Scramble for Europe) американского журналиста Стивена Смита, вышедшей несколько месяцев назад в Испании, но оставшейся в стороне от внимания европейской прессы. Автор нарисовал пугающую картину африканизации Европы, в которой, по его раскладам, к 2050 году будет проживать до 150 миллионов переселенцев с континента, отделенного от Старого Света Средиземным морем. Сегодня население ЕС составляет примерно 510 миллионов человек (из них 9 млн – экс-африканцы), а тенденция к уменьшению рождаемости обещает уменьшить популяцию коренных европейцев к 2050 году до 450 млн. Отсюда нетрудно понять, какую стратегическую ошибку делает Меркель, продолжая настаивать на неизменности европейской миграционной политики.

              Закон, уже одобренный бундестагом, позволит иностранцам въезжать в страну по специальной шестимесячной визе, предполагающей, что ее обладатель прибывает с целью найти за отведенное время подходящее рабочее место. Парадоксально, но пока подобные меры не работают. Как утверждает Destatis (государственная статистическая служба Германии) «за период с начала 2018 г. по настоящий момент безработица в стране снизилась с 4,8% до 3,5%, 16000 вакансий были заняты, но количество пустующих рабочих мест при этом увеличилось с 1,18 млн до 1,4 млн».

              По мнению аналитиков из швейцарского банка UBS, во всем виноват «спад иммиграции, организованный властями – за три года приток иностранцев в страну уменьшился с 1,1 млн в год до 400 тыс. в год». Специалисты банка утверждают, что «объем иммиграции ниже 500 тысяч человек в год замедлит рост экономики». То есть, если уже сейчас эксперты говорят, что рост германского ВВП может составить не более 1% в год, то завтра смело можно будет говорить о «рецидиве рецессии».

              Таким образом, немецкое правительство оказалось между двух огней. С одной стороны, надо срочно вливать «свежую кровь» в экономику. С другой – спасение за счет пришлых обернется огромными проблемами с национальной самоидентификацией в не столь уж далеком будущем. Согласно мнению министра финансов Олафа Шольца, новый закон будет иметь «далеко идущие» последствия для истории Германии.


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