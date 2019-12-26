Меркель срочно ищет «свежую кровь» для Германии

Руководство Германии обсуждает, как утверждается, серьезные изменения в миграционной политике – и это прямо связано с той же проблемой, что переживает сейчас и Россия. Речь идет о стремительном старении населения и нехватке рабочих рук. Каких мигрантов, из каких стран, в каком количестве и на какие рабочие места планирует привлечь ФРГ – и какими последствиями для страны это может грозить?

На днях в Берлине состоялось важное совещание с участием нескольких министров из кабинета Ангелы Меркель с одной стороны, руководителями ведущих профсоюзов Германии с другой и представителями ассоциаций работодателей – с третьей. Обсуждался вопрос нехватки рабочих рук в стране - и закон, который должен эту проблему решить.

Да-да, несмотря на официально низкий уровень безработицы (3,5% от общего количества трудоспособного населения, зарегистрированного в соответствующих службах социального обеспечения) затыкать дыры в некоторых секторах экономики Германии реально нечем. Казалось бы, после того, как на страну в 2015 году обрушилось лавинообразное предложение свободной рабочей силы (Германия приняла ровно 1 миллион беженцев из стран Ближнего Востока), предложение рабсилы должно было превысить спрос на нее, и существенно. Но…

Все дело в том, чем занимаются эти приезжие. По информации французского эксперта Жака Гильмена, из того «золотого миллиона» трудоустроено было всего 5%. А остальные прекрасно себя чувствуют, не утомляя себя трудом на благо общества, но с удовольствием получая от него щедрые немецкие субсидии.

Широко открытые для неевросоюзных иностранцев немецкие рабочие места имели, как видится, две причины. Во-первых, утечка специалистов из стран ЕС благодаря четырем принципам свободного перемещения (товаров, лиц, услуг и капитала) имеет направленность именно от периферии (Испании, Португалии, стран Восточной Европы) в Германию. Обусловлено это потребностью немецкой науки и высокотехнологичных производств в кадрах и более высокой зарплатой в Германии. В ФРГ сегодня работает около 2,5 миллиона граждан других государств ЕС. Во-вторых, на малоквалифицированные, а значит, и малооплачиваемые работы евросоюзные граждане не рвутся. Поэтому надо звать тех, кто готов работать в непрестижных сферах и за меньшие, чем немцы, деньги. Таковыми, по расчетам германских стратегов, должны быть арабы, африканцы, а также украинцы с молдаванами.

Дабы избежать упреков со стороны политических противников из «Альтернативы для Германии», фрау канцлер поспешила сообщить, что в «Законе об иммиграции квалифицированных рабочих», который вступит в силу с 1 марта 2020 года, ключевой является ориентация именно на «специалистов среднего звена». Которые, в свою очередь, должны обладать «знаниями и подготовкой в различных технических профессиях». Потом было много красивых слов о том, что «сообщество предпринимателей должно будет помочь» прибывающим иностранцам с жильем, обустройством, овладением немецким языком и «обучить профессии».

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И именно последние два слова указали, что хотя г-жа Меркель и произносила пафосные реплики о «смене парадигмы», суть будущей иммиграции останется прежней. Иначе говоря, что в основном переселенцам из неевросоюзных стран предстоит заполнить вакантные места сиделок при инвалидах, специалистов по уходу за больными и престарелыми, уборщиц и т.п. Исключением в этом ряду выглядят разве что «мастера по обслуживанию техники». Но, во-первых, не говорится, какой именно, а во-вторых, этой профессии новобранцев должны будет обучать за свой счет принимающая сторона.

Как видим, новый немецкий закон имеет фактически единственное назначение – прикрыть красивыми словами сохранение миграционной политики, проводимой в последние четыре года. У Германии – большие проблемы с обеспечением своих пенсионеров денежным содержанием. Продолжительность жизни в стране растет семимильными шагами, рождаемость падает. Поднять ее финансовым стимулированием в принципе можно, но процесс изменения менталитета, даже под воздействием «наркотика» в виде денег – дело далеко не быстрое. А достичь соотношения «на четырех работающих один пенсионер» надо уже сейчас. И потому руководство страны выбирает радикально быстрый способ создать эту пропорцию – привлечь нужные ресурсы со стороны. По сути - из стран третьего мира.

В ближайшее время рекрутеры уже начнут работу по привлечению квалифицированных кадров из Бразилии, Индии и Вьетнама, чуть позднее – Мексики, Филиппин и других стран. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер выразил мнение, что «планируемая иммиграция не должна оказать воздействия на социальную систему Германии».

Новый закон, понятное дело, принимается не для того, чтобы обеспечить прием упомянутых выше 1,4 миллиона чужестранцев сразу в 2020 году. Предполагается его работа в течение долгого времени (процесс старения и «пенсионеризации» населения никак не остановить). И что в долгосрочной перспективе?

Ответ на этот вопрос можно найти в книге «Бегство в Европу» (The Scramble for Europe) американского журналиста Стивена Смита, вышедшей несколько месяцев назад в Испании, но оставшейся в стороне от внимания европейской прессы. Автор нарисовал пугающую картину африканизации Европы, в которой, по его раскладам, к 2050 году будет проживать до 150 миллионов переселенцев с континента, отделенного от Старого Света Средиземным морем. Сегодня население ЕС составляет примерно 510 миллионов человек (из них 9 млн – экс-африканцы), а тенденция к уменьшению рождаемости обещает уменьшить популяцию коренных европейцев к 2050 году до 450 млн. Отсюда нетрудно понять, какую стратегическую ошибку делает Меркель, продолжая настаивать на неизменности европейской миграционной политики.

Закон, уже одобренный бундестагом, позволит иностранцам въезжать в страну по специальной шестимесячной визе, предполагающей, что ее обладатель прибывает с целью найти за отведенное время подходящее рабочее место. Парадоксально, но пока подобные меры не работают. Как утверждает Destatis (государственная статистическая служба Германии) «за период с начала 2018 г. по настоящий момент безработица в стране снизилась с 4,8% до 3,5%, 16000 вакансий были заняты, но количество пустующих рабочих мест при этом увеличилось с 1,18 млн до 1,4 млн».

По мнению аналитиков из швейцарского банка UBS, во всем виноват «спад иммиграции, организованный властями – за три года приток иностранцев в страну уменьшился с 1,1 млн в год до 400 тыс. в год». Специалисты банка утверждают, что «объем иммиграции ниже 500 тысяч человек в год замедлит рост экономики». То есть, если уже сейчас эксперты говорят, что рост германского ВВП может составить не более 1% в год, то завтра смело можно будет говорить о «рецидиве рецессии».

Таким образом, немецкое правительство оказалось между двух огней. С одной стороны, надо срочно вливать «свежую кровь» в экономику. С другой – спасение за счет пришлых обернется огромными проблемами с национальной самоидентификацией в не столь уж далеком будущем. Согласно мнению министра финансов Олафа Шольца, новый закон будет иметь «далеко идущие» последствия для истории Германии.