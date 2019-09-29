Курц заявил о «чертовски плохой» экономической ситуации в Германии

В Германии наблюдается «чертовски плохая» экономическая ситуация, заявил глава Австрийской народной партии Себастьян Курц.

Он заявил, что в курсе обстановки в мире, передает ТАСС.

«Перед нами стоит много испытаний», – сказал Курц.

По его словам, в Германии из-за «чертовски плохой» экономической ситуации возникла угроза роста безработицы. Кроме того, сохраняется проблема Brexit.

«Это вызовы, которые оказывают влияние на Австрию», – заявил глава Австрийской народной партии, предупредив, что «предстоят трудные времена».

Он выразил желание «хорошо трудиться» ради Австрии.