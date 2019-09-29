Россия поздравила Курца с победой на выборах в Австрии

Российский посол Дмитрий Любинский поздравил Себастьяна Курца с победой возглавляемой им Австрийской народной партии на парламентских выборах в Австрии. МВД Австрии официально подтвердило победу партии Курца.

Любинский сообщил в Facebook, что Курца «можно поздравить с убедительной победой «народников». Российский посол пожелал ему «скорейшего формирования нового дееспособного» кабмина.

Москва подчеркнула готовность продолжить плодотворную работу с новым австрийским правительством.

Посол России отметил «насыщенность двусторонней повестки». Он выразил надежду на то, что все соглашения и планы, составленные прежде, будут реализованы.