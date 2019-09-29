Досрочные парламентские выборы начались в Австрии

В Австрии началось голосование на досрочных выборах в Национальный совет, сообщают информационные агентства.

Часть участков открылась в 6.00 (7.00 мск). Другие начнут работать с 10.00 (11.00 мск). Планируется, что к 17.00 (18.00 мск) голосование по всей стране завершится, передает РИА «Новости».

Для прохождения в Национальный совет партия должна набрать более 4% голосов избирателей, передает ТАСС.

Прогнозы предсказывают лидерство Австрийской народной партии во главе с Себастьяном Курцем (33–34% голосов). Кроме того, в Национальный совет, вероятно, пройдут социал-демократы (22%), Австрийская партия свободы (20%), а также «Зеленые» (13%) и правые либералы из NEOS (8%).

Сообщается, что участвовать в выборах имеют право более 6,3 млн человек.