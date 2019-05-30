Президент Австрии назначил нового канцлера

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен назначил главу конституционного суда Бригитте Бирляйн канцлером.

Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы государства.

Бирляйн будет возглавлять правительство страны до досрочных выборов.

Напомним, предыдущий канцлер Себастьян Курц ушел в отставку после публикации скандальной видеозаписи с «русской племянницей олигарха».