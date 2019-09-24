Появился новый признак глобального кризиса

В последние месяцы возникло слишком много сигналов, которые предвещают очередной мировой кризис. Резкое падение экспорта товаров из Южной Кореи сразу на 22% в сентябре является одним из ранних индикаторов надвигающейся рецессии. На важность этого южнокорейского показателя указал в свое время влиятельный экс-управляющий из Goldman Sachs, придумавший термин БРИК.

Экспорт товаров из Южной Кореи в период с 1 по 20 сентября рухнул на 22% по сравнению с прошлым годом (и составил 28,5 млрд долларов). Таковы данные таможенной службы, сообщает Yonhap News. Так, экспорт из Южной Кореи в Китай в сентябре упал почти на 30%, а США – на 20,7%, в Европу – почти на 13%, а в Японию – на 13,5%. Экспорт страны продолжает падать уже девятый месяц подряд. Так, августе он упал почти на 14% по сравнению с прошлым годом. Однако сентябрьское снижение оказалось самым сильным за последние десять лет.

Это событие важно далеко не только для южнокорейской экономики, которая явно испытывает проблемы. Резкое падение экспорта Южной Кореи является признаком надвигающейся мировой рецессии.

Конечно, Южная Корея не главный мировой экспортер, его в этом плане превосходят те же Китай, США, Германия, Япония и Франция. Однако, в отличие от них, Южная Корея оперативно – каждый месяц – предоставляет данные экспорта в самые крупные экономики мира. Сентябрь еще не закончился, а данные уже на руках. Другие мировые крупные игроки начнут предоставлять свои отчеты только через несколько недель.

Во-вторых, Южная Корея экспортирует особые товары. «Структура экспорта Южной Кореи – полупроводники и автомобили – делает ее значимым опережающим индикатором мировой деловой активности. Эти товары – индикаторы спроса на крупные покупки, производимые потребителями и компаниями, которые отражают степень уверенности в завтрашнем дне», – отмечает команда аналитиков FxPro.

Так, экспорт полупроводников сократился почти на 40%, нефтепродуктов – на 20%, автомобилей – на 17%. И снижение спроса на них в мире является явным предвестником приближающегося кризиса.

Популяризировал динамику экспорта Южной Кореи в качестве опережающего индикатора не кто иной, как Джим О,Нил. Это влиятельный управляющий инвестбанка Goldman Sachs, который в свое время придумал термин BRIC в 2001 году, обратив внимание на потенциал роста этих стран.

Есть, правда, два фактора, которые снижают уровень катастрофичности южнокорейского индикатора. Первый – итоговые данные были слегка «подпорчены» техническим фактором: общенациональным праздником Чхусок, который в этом году выпал на сентябрь. «Но даже с поправкой на этот фактор реальный экспорт упал примерно на 10%, что, конечно, немало, учитывая темпы падения девятый месяц подряд. Это наносит существенный урон корпоративным инвестициям и найму», – замечает управляющий партнер Exante Алексей Кириенко.

Кроме того, ситуация с экспортом в Южной Корее в 2015-2016 годах была не лучше, чем сейчас. «Тогда спад сохранялся почти все два года, однако мировая экономика, накачанная более мягкой денежно-кредитной политикой ключевых центробанков, сумела выстоять. Сейчас ситуация во многом повторяется: ЦБ вновь снижают ставки, формируя задел для экономического роста», – считают аналитики FxPro.

Три-четыре года назад накачивание мировой экономики деньгами помогло, но остается вопрос – удастся ли справиться с угрозой ухода в рецессию теми же методами и на этот раз? Монетарные меры все-таки не панацея, имеются ограничения. Европейский ЦБ уже вынужден был уйти в область отрицательных ставок (понизил ключевую ставку до минус 0,5%), следом японский ЦБ все больше склоняется к дальнейшему снижению и так отрицательных ставок.

«Мировая экономика, очевидно, находится не в лучшей форме, и для центральных банков следующий год может оказаться «моментом истины», поскольку эффективных средств для предотвращения нового кризиса у них уже нет», – говорит Алексей Кириенко.

Тем более, что на этот раз ситуация осложняется продолжающимися торговыми спорами США с Китаем, а также новой торговой войной самой Южной Кореи и Японии. Однако в августе Япония исключила Корею из списка надежных торговых партнеров. В частности, она ограничила поставки редких металлов, без которых невозможно производство чипов, микросхем и дисплеев. Экспорт в целом возможен, но только после получения особого разрешения. Такая схема легко может обернуться дефицитом товара. А Япония является ключевым поставщиком для корейских производителей электроники, поэтому удар может быть серьезным.

Кроме падения экспорта Южной Кореи, еще один ключевой циклический индикатор, по мнению О,Нила, это ежемесячные опросы менеджеров в сфере промышленности и услуг «Индекс деловой активности» (PMI), который включает также дополнительные индексы для уровня запасов и продаж. Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше – рост активности. И сейчас эти показатели во многих странах заставляют тоже переживать за будущее мировой экономики.

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Так, глобальный индекс деловой активности в промышленности PMI уже четвертый месяц находится на значениях ниже 50, что говорит о спаде. Рост деловой активности в еврозоне в сентябре почти остановился на фоне резкого снижения спроса на товары и услуги, показали предварительные данные IHS Markit. Спад в производственном секторе еврозоны ухудшился: PMI упал с 47 до 45,6 пункта, достигнув минимума за 83 месяца, то есть почти за семь лет (с 2012 года).

«Сектор производства товаров движется от плохого к худшему, переживая свой самый резкий спад с 2012 года, но еще одной тревожной тенденцией является распространение слабости на сферу услуг, где темпы роста в настоящее время одни из минимальных с 2014 года», – заявил главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон.



Сегодня также вышли не менее пугающие производственные показатели Германии – крупнейшей экономики блока. Сводный PMI Германии впервые с апреля 2013 года опустился ниже 50 пунктов. Влиятельный производственный индекс PMI рухнул до 10-летних минимумов. «Фактически это означает, что промышленность Германии уже находится в рецессии. При этом композитный индекс также опустился ниже 50, что говорит о высоких рисках сокращения экономики в целом», – говорит Алексей Кириенко. Этот локомотив Европы вполне может потянуть за собой и другие, более мелкие экономики, не исключают в FxPro.

В августе ниже 50% опустился индекс деловой активности (PMI) в промышленности крупнейшей экономики мира – американской. Это оказалось неожиданным и произошло впервые за три года.

На днях ФРС США признала начало рецессии в промышленном сегменте американской экономики, призвав к более серьезному снижению процентных ставок.

«Вследствие неопределенности снижаются инвестиции бизнеса, что может повлечь за собой сокращения и рост безработицы, а затем и падение потребительского спроса. Резкий рост безработицы вкупе с падением уверенности потребителей может стать опережающим индикатором рецессии в США, а затем и всей глобальной экономики. Так что картина глобальной экономики действительно выглядит хрупкой», – говорит аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов. «Однако пока на примере США видно, что уверенность потребителей высока, что еще может позволить американской экономике расти благодаря потреблению и положительно влиять на мировой ВВП. Поэтому необходимо внимательно следить за динамикой на рынке труда в США и индексом потребительской активности», – считает Сабитов.

Еще одним из символов надвигающейся рецессии в США является инверсия кривой доходности гособлигаций США. В конце августа на долговом рынке возникла ситуация, когда доходность 30-летних бумаг в 1,99% оказалась ниже доходности трехмесячных казначейских облигаций США. Такого низкого уровня доходности у 30-летних бумаг не было с 2011 года.

А подобная ситуация с инверсией кривой доходности наблюдается вообще впервые с 2007 года. И она является признаком грядущего кризиса, как это было и 12 лет назад.

Дело в том, что доходность длинных гособлигаций снижается из-за резкого спроса на них. А спрос на долговые бумаги растет во времена нестабильности, так как они считаются более надежными инвестинструментами.

Все эти проблемы вынуждают мировых экспертов типа МВФ и ОЭСР снижать прогнозы по росту мировой экономики. Так, ожидается спад роста экономики США – вместо 3% теперь ждут не более 1,5%. Экономика Китая уже замедлилась с 7% до почти 6%.

Недавно ОЭСР обновил прогноз темпов роста мировой экономики. Он был снижен на 0,3% – до 2,9%. По наблюдениям FxPro, замедление глобального роста ниже 3% идет рука об руку с рецессией в крупных экономиках, включая многие страны Европы и США. «Снижение прогнозов от ОЭСР – это очень тревожный знак для рубля и российской экономики, которая в последние почти 30 лет разворачивалась к спаду (а рубль заметно проседал), когда мировой рост опускался ниже отметки в 3%», – считают аналитики FxPro.

«Очевидно, что в глобальной экономике в последние 12 месяцев появилось уже слишком много сигналов, которые указывают на очередной надвигающийся кризис. Скорее всего, все эти признаки указывают на мировой экономический кризис не позднее чем через шесть кварталов, то есть примерно в начале 2021 года», – предполагает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

Недавно эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ заявили, что российскую экономику ждет новый кризис не ранее чем через год-полтора, то есть в августе 2020 года или в начале 2021 года.