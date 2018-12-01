Россия готова к грядущему кризису из-за океана

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25 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 20:19  |  vz.ru
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Скандинавы теряют Прибалтику из-за «грязных денег русских олигархов»

Постсоветская история финансов стран Прибалтики была историей их поглощения со стороны СкандинавииФото: Ints Kalnins/Reuters
После распада СССР Прибалтика досталась вовсе не Европе в целом – точнее говоря, не только ей. Контроль над банковской системой Литвы, Латвии и Эстонии получили скандинавские финансовые структуры, уничтожавшие местных конкурентов. Однако теперь они сами попали под удар – и это, как ни странно, имеет отношение и к России. Подробности...
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С Голанских высот открылся вид на Крым

Советский танк, оставшийся около Голанских высот со времен войны 1967 года, был недавно найден в СирииФото: Константин Мачульский/ТАСС
Заявление Дональда Трампа о признании Голанских высот израильскими ударит по американской позиции в отношении Крыма. Так считают некоторые наблюдатели. Действительно, ход Трампа еще раз высветил двойные стандарты Вашингтона и пренебрежение к мнению мирового сообщества – но так было всегда, и внешняя политика России исходит именно из этого. Подробности...
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Судьба эмбриона Божены Рынски стала предметом спора юристов

Малашенко и Рынска не смогли стать родителями совместного ребенка при жизни основателя НТВФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ребенок журналистки Божены Рынски не сможет стать наследником своего отца, основателя НТВ Игоря Малашенко. И все потому, что будет зачат уже после его смерти. К такому мнению склоняются адвокаты по семейному и наследственному праву. И все же ситуация не так однозначна даже с юридической, не говоря уж о человеческой, точке зрения. Подробности...
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Названы условия третьего Майдана на Украине

Майдан Незалежности уже не раз становился ареной для драк силовиков и радикаловФото: Никитин Максим/ТАСС
В первую апрельскую ночь в Киеве может вспыхнуть новый Майдан. С таким предупреждением выступил один из кандидатов в президенты оппозиционер Бойко. Он уверен, что народ выйдет с протестами, если власть решится на подтасовки итогов голосования 31 марта. Появились слухи и о том, что олигарх Коломойский уже запланировал вывести на Майдан добровольцев из своих батальонов. Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Нейтральной зоны в Донбассе больше нет

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
В сотне километров от фронта – КПП, граница. Дальше – Ростов. Там ночные клубы и бары, там борется за права бодипозитивных женщин колумнистка Космо Попова, ездят поезда и летают самолеты. И там, честно говоря, всем надоела тема Донбасса. Подробности...
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Бомбардировки Югославии привели к закату американской эры

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Заменив универсальные правила игры на волюнтаристские, Вашингтон дестабилизировал систему международных отношений. Но его военной, политической и экономической мощи не хватило, чтобы сделать новые правила общепризнанными. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

В «русском деле» против Трампа наступил украинский поворот

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Вместо вице-президента и одного из самых влиятельных людей в Госдепартаменте делами Незалежной занялся простой бюрократ Курт Волкер. Киев все еще может рассчитывать на поддержку части Конгресса, но тут бы снова не прогадать! Подробности...
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            Россия готова к грядущему кризису из-за океана

            Обнаружили более точные признаки надвигающейся рецессии в США   25 марта 2019, 19:30
            Фото: KaiPfaffenbach/Reuters
            Текст: Ольга Самофалова

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            Американская экономика, судя по всему, движется напрямую к рецессии. Первые признаки этого были замечены в прошлом году, но теперь появился еще более точный предвестник кризиса. Когда экономика США сядет в лужу и потянет за собой другие страны? Справится ли Россия с новым мировым кризисом?

            Признаки замедления роста американской экономики и отказ ФРС повышать ставку в этом году привели к снижению доходностей трежерис (treasuries) – казначейских облигаций США. В пятницу спред (разница) между доходностями десятилетних и трехмесячных гособлигаций США ушел в отрицательную зону. Иными словами, более короткие американские облигации стали доходнее по сравнению с длинными (более 10 лет), что является нетипичной ситуацией. Такого не было уже 12 лет, то есть с 2007 года.

            Такая ситуация называется инверсированной кривой госдолга США (перевернутая кривая на графике). И она считается самым точным предвестником наступления экономического кризиса в стране. По крайней мере, историческая статистика последних 50 лет указывает именно на это. В шести подобных случаях вслед за такой инверсией наступал кризис в США. Не сразу, конечно: в среднем рецессия наступала через 311 дней, то есть примерно через год. В частности, так было в 1990, 2001 и 2008 годах. 

            Интересно, что об инверсии кривой госдолга как о признаке рецессии заговорили еще в прошлом году. Однако в 2018 году инверсия затронула отрезок между двухлетними и десятилетними бумагами, а этот индикатор считается не таким точным, как спред между трехмесячными и десятилетними трежерис. Вот сейчас как раз и наступила очередь более точного предвестника.

            Когда же ждать рецессию в США, представляющую опасность для всего мира, в том числе и для России?

            Западные эксперты, опрошенные Reuters и WSJ, прогнозируют спад американской экономики в течение двух лет. Рецессия, по их мнению, наиболее вероятна в 2020 году.

            Главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко указывает, что, согласно консенсус-ожиданиям,

            рецессия в США наступит все же не раньше 2021 года и отразится на секторе потребления, который составляет 70% американской экономики.

            «Наступление рецессии в США в течение ближайших одного–двух лет будет вполне закономерным событием в рамках нынешнего бизнес-цикла», – согласна эксперт по международным рынкам «БКС Брокер» Оксана Холоденко.

            Однако далеко не все эксперты так категоричны. Экстраполяция прошлого на нынешнюю экономическую ситуацию может и не сработать. Инверсия может быть признаком будущей рецессии, а может ни к чему и не привести. Воспринимать наступление рецессии за океаном как свершившийся факт было бы преждевременно, считает Виталий Манжос, старший риск-менеджер «Алго Капитал».

            «Даже если в прошлые 40 лет показатель инвертированности кривой доходностей трежерис обладал высокой предсказывающей способностью, то нельзя утверждать, что инверсия кривой в текущих экономических реалиях приведет к аналогичному развитию событий – к экономическому спаду», – согласен главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Он не считает, что в ближайшие один–два года экономику США ждет рецессия. По его прогнозу, только в течение 2020 года вероятность рецессии может подняться до более существенного уровня – до 30%.

            Собственно, историческая статистика тоже показывает, что за инверсией не всегда следует кризис. А для падения доходности десятилетних американских облигаций сейчас есть две вполне явные причины. Во-первых, ФРС второй раз подряд воздержалась от повышения процентной ставки и дала сигнал, что не будет повышать ее до конца 2019 года. Во-вторых, экономический рост США замедляется, но для этого есть объективные предпосылки: годовой прирост ВВП США сократится на 0,5% из-за рекордного по продолжительности 35-дневного шатдауна. ФРС, собственно, уже снизила прогноз по росту ВВП страны в 2019 году.

            «В классическом понимании рецессия представляет собой умеренное, некритичное замедление темпов экономического роста. В этом смысле наступление рецессии в США вполне вероятно. Ухудшение роста экономики в новом году до 2–2,2% против 2,6% в 2018 году станет неприятным, но не фатальным событием», – отмечает Манжос. «Экономика Штатов замедляет темпы роста, но пока явных угроз стабильности не видно. В то же время мы не отрицаем, что потенциал экономического роста США продолжает концентрировать в себе все больше проблем», – говорит Покатович.

            Кто в итоге окажется прав, рассудят события ближайших лет. В любом случае стоит подготовиться к плохому сценарию заранее. Инверсия на участке кривой три месяца – 10 лет, конечно, не могла не вызвать повышенные опасения у участников рынка. Поводом для еще большего волнения рынков может стать появление инверсии на участке кривой два года – 10 лет, что будет определять полный «обратный» вид кривой доходности, добавляет Покатович.

            Американская экономика настолько сильно интегрирована в мировую, что проблемы за океаном напрямую транслируются на весь мир и легко выливаются в глобальный экономический кризис, особенно учитывая ослабление экономик Китая и еврозоны. Все эти события, безусловно, рикошетом ударят и по России.

            «Реальное воздействие американского экономического спада другие экономики мира начнут ощущать, вероятно, за 6–10 месяцев до появления факта самой рецессии США. Если предположить, что концентрация негативных факторов достигнет своего критического уровня в перспективе третьего–четвертого кварталов 2019 года, то, вероятно, во втором полугодии 2020 года глобальная экономика начнет испытывать давление со стороны спада в США в полной мере», – рассуждает Антон Покатович.

            Впрочем, надо понимать, что у США имеется немало излюбленных и достаточно действенных монетаристских методов купирования острых проблем в экономике и их сдвига на отдаленную перспективу. В частности, кризис может быть отсрочен благодаря смягчению риторики ФРС и ЕЦБ. Центробанки крупнейших экономик уже сделали серьезные шаги в этом направлении. После того, как ФРС пошла на поводу у Дональда Трампа, американский президент еще больше поверил в американскую экономику. «У нас наступил грандиозный момент: мир замедляет рост, а мы нет. Откровенно говоря, наши показатели роста ВВП были бы сейчас выше 4% вместо 3,1%, если бы кое-кто не занимался повышением процентной ставки и количественными ограничениями», – заявил накануне Трамп, припомнив ФРС ее жесткую политику. Теперь в случае наступления серьезных катаклизмов нельзя исключать даже снижения ключевой ставки Федрезервом, считает Холоденко.

            Готова ли Россия к новым потрясениям, исходящим извне? Вряд ли можно дать точную характеристику готовности российской экономики к экономическому кризису, так как пока невозможно оценить силу негативных шоков этого кризиса, в то же время экономику РФ можно охарактеризовать как экономику с повышенным запасом прочности, говорит Покатович.

            «В результате пятилетнего периода внешних санкций и ответных контрсанкций экономика России заметно перестроилась. Теперь она уже не так зависима от внешних шоков. Более того, кризис 2014 года многому научил действующее правительство. Чего стоит хотя бы введение и исполнение так называемого бюджетного правила. Более того, в условиях профицитного бюджета правительство идет на такие непопулярные меры, как повышение пенсионного возраста, увеличение НДС, акцизов на топливо и многие другие. Это позволяет надеяться на то, что в случае реализации негативных сценариев в мировой экономике у России будут достаточные резервы и ресурсы для преодоления временных экономических проблем», – считает Виталий Манжос.

            «Россия, безусловно, готова к кризису намного лучше, чем в предыдущее годы: бюджет в профиците впервые с 2013 года, валютные резервы обошли уровень внешних обязательств впервые с июля 2010 года.

            Россия с наименьшими потерями пережила секторальные санкции 2014 года. Ограничивает влияние глобального кризиса на российскую экономику также низкий внешний суверенный долг в 10% от ВВП и общий долг, включая компании, чуть меньше 35%», – считает Луцко.

            Для сравнения: золотовалютные резервы РФ на 1 января 1998 года составляли всего 17,8 млрд долларов, тогда как на 15 марта 2019 года – 482,5 млрд долларов. Перед кризисом 2008 года Россия также накопила неплохой уровень ЗВР – 478,8 млрд долларов.

            Конечно, острота возможного нового внутреннего кризиса будет в значительной степени зависеть от масштаба внешних экономических проблем. «Пока предпосылки для столь острого спада, как в 1998 и в 2008 году, не просматриваются. Ну а более мягкий кризис образца 2014 года стране вполне по силам», – уверен Манжос. Главный риск для России, конечно, это влияние американской экономики на нефтяные котировки. Пока нефть будет на уровне свыше 50 долларов за баррель, Россия сможет пережить глобальный кризис с минимальными потерями, заключает Луцко.



             
             
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