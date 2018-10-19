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22 марта, пятница  |  Последнее обновление — 11:20  |  vz.ru
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Проблемы США помогли российским рынкам и рублю

В прошлом году США обвалили рубль, а в этом помогли ему поднятьсяФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Федеральная резервная система столь резко и неожиданно развернула свою риторику, что породила массу вопросов. Может быть, проблемы в американской экономике намного серьезней, чем кажется со стороны, или регулятор просто капитулировал перед Трампом и инвесторами? Для российских рынков и рубля это стало настоящим подарком. Не испортит ли позитив российский ЦБ? Подробности...
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Антиисламский теракт поссорил Турцию и Австралию

В своем выступлении в среду в Анкаре Эрдоган снова говорил о теракте в Новой ЗеландииФото: Burhan Ozbilici/AP/ТАСС
Одним из последствий теракта в новозеландском Крайстчерче стала ссора Турции с Австралией и Новой Зеландией. Среди пятидесяти убитых в мечетях города не было граждан Турции, но Эрдоган давно уже выступает как представитель всего исламского мира. В этот раз турецкий лидер напомнил австралийцам и новозеландцам о судьбе их прадедов, погибших в Первой мировой войне. В Австралии оскорбились. Подробности...
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Моряки бьются с Росгвардией за право на важнейший для себя символ

Даже лично министр обороны в особых случаях носит кортикФото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
Военные моряки – пенсионеры снова жалуются на проблемы с ношением важнейшего для них символического атрибута – кортиков. Действительно ли не было выполнено распоряжение Владимира Путина по этому поводу, как регулируется ношение кортика законом и что нужно сделать моряку, чтобы и на пенсии иметь право на ношение этой части парадной одежды? Подробности...
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США готовятся отдать Израилю часть Сирии

Солдаты ЦАХАЛа на Голанах теперь будут чувствовать себя еще увереннееФото: Gil Eliyahu-Jinipix/Zuma/ТАСС
Вашингтон вновь доказал, что соблюдения международного права он требует только от других, но не от себя. Трамп через твиттер призвал узаконить 52-летнюю израильскую оккупацию Голан, хотя все страны мира считают эти высоты частью Сирии. Почему этот призыв бьет не только по арабскому миру, но и по России? И поможет ли один твит премьеру Нетаньяху выиграть апрельские выборы в Кнессет? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Как я стал русским патриотом

Андрей Бабицкий, журналист
Моя мама Россию любила, но патриотом была советским. Все вот это русское-русское ей казалось местечковым выпячиванием, оскорбительным для других народов советской империи. А я считал, что любовь к своим никого обижать не может. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

Верить в СССР-2 может только идеологический диверсант

Дометий Завольский, историк-архивист
Советская власть давно умерла естественным путем – всем надоев и выродившись до полной потери иммунитета. Советская идеология осыпалась еще прежде падения власти, оставаясь уделом людей совсем уж недалеких или замордованных. Подробности...
Обсуждение: 123 комментария

Как «образование для всех» убивает Францию

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Паренёк из Нигерии по имени Баба (ударение на последнем слоге) – студент четвертого курса французского университета, изучает литературу. По-французски Баба изъяснялся на уровне «один палка, два струна» и «велик могучим этот языкa». Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев
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    Как «вежливые люди» помогли жителям Крыма

    Какие территории хотят отнять у России

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      «Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!» – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)
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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
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      Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией
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            Проблемы США помогли российским рынкам и рублю

            В прошлом году США обвалили рубль, а в этом помогли ему подняться   22 марта 2019, 10:44
            Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
            Текст: Ольга Самофалова

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            Федеральная резервная система столь резко и неожиданно развернула свою риторику, что породила массу вопросов. Может быть, проблемы в американской экономике намного серьезней, чем кажется со стороны, или регулятор просто капитулировал перед Трампом и инвесторами? Для российских рынков и рубля это стало настоящим подарком. Не испортит ли позитив российский ЦБ?

            Еще в конце прошлого года американская ФРС делала крайне агрессивные заявления, обещая два, а то и три повышения ставки в 2019 году. Американскому президенту Трампу такая политика была не по душе, но регулятор, казалось, мало на это обращал внимания. Однако на очередном заседании ФРС неожиданно для всех развернула риторику на 180 градусов, сделав прямой намек, что не собирается повышать ставку в этом году ни разу. Базовая ставка, соответственно, была сохранена на уровне 2,25–2,5%.

            Глава ФРС допустил вероятность повышения ставки только в 2020 году и если в экономике наметятся явные признаки восстановления. ФРС сильно переживает за американскую экономику, у которой дела идут не так хорошо, как им хотелось бы.

            Что же так насторожило ФРС? «Обрабатывающая отрасль и промышленное производство в США сжимаются второй месяц подряд. Это свидетельство того, что американская экономика ощущает на себе замедление роста в Европе и Китае», – отмечает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

            Еще более важным показателем является рост потребления, так как именно на потребление приходится 70% американской экономики. А розничные продажи хоть и восстановились в январе после падения в декабре, но темпы роста потребления в первом квартале будут ниже, чем в четвертом квартале 2018 года (2,1% против 2,8%), указывает Луцко. Это бьет по всей американской экономике. Неудивительно, что ФРС ухудшила прогноз на этот год: американская экономика вырастет лишь на 2% вместо 3% в 2018 году, а инфляция только до 1,8% (раньше ждали 2%). При этом безработных станет больше.

            Впрочем, Александр Купцикевич из FxPro считает, что текущие экономические данные по США все равно не объясняют столь резкий разворот настроений в ФРС (от обещаний в октябре решительного повышения ставки до фактического отказа от своих планов). «Или ФРС видит какие-то тревожные симптомы, мимо которых прошли рынки, или попросту поддалась давлению Трампа и инвесторов. Больше подозрений падает именно на вторую причину», – считает Купцикевич.

            Трамп, например, резко раскритиковал ФРС за ожидаемое повышение ставки в декабре прошлого года, что, по его мнению, навредит экономическому росту США. «Не дайте рынку стать еще менее ликвидным, чем он есть сейчас. Почувствуйте рынок, не опирайтесь только на бессмысленные цифры», – призывал он регулятор. 

            Впрочем, добавляет Купцикевич, ФРС может себе позволить не спешить с повышением ставок, пока потребительская инфляция не разгоняется, но оборотная сторона – в результате может надуться пузырь, подобный тому, который вызвал глобальный финансовый кризис. 

            Проблемы американской экономики и смягчение риторики ФРС в любом случае принесли много позитива на российские рынки. Рынок акций РФ сразу начал день с роста, стоимость нефти марки Brent укрепляется выше 68 долларов за баррель. За одну ночь золото подорожало почти на 1,5% – выше 1300 долларов за тройскую унцию. Если к решению ФРС добавится сага с Брекситом, которая приносит негатив финансовым рынкам, то можно будет увидеть новый штурм максимума этого года – 1349 долларов за тройскую унцию, считает вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский.

            Доллар начал падать сразу после решения ФРС. Ослабление американской валюты – всеобщего мерила стоимости – и поддержало котировки сырья и зарубежных акций, указывает Купцикевич.

            Рубль отреагировал резким ростом. Валюты развивающихся стран сначала показали такую же реакцию, но в четверг многие из них начали сдавать позиции. Но только не рубль, который лидирует по темпам роста. Курс рубля вернулся к уровням августа 2018 года, то есть к тому времени, когда США еще не начинали угрожать России жесткими санкциями. К вечеру четверга доллар стоил 63,74 рубля, евро – 72,79.

            Главный вопрос теперь – как долго продлится оптимизм? «Рисковые активы, сырье и акции, судя по всему, получили надежных союзников в виде глав ЦБ и могут сохранить свой тренд роста на ближайшие месяцы. Вся эта накачка ликвидностью рынков способна работать продолжительное время, но где-то в стороне будут накапливаться риски», – считает Александр Купцикевич. По его мнению, сейчас накапливаются риски на долговых рынках развивающихся стран и в крупных корпорациях, которые имели возможность много лет заимствовать средства на рынках под низкие ставки.

            «В перспективе нескольких месяцев мы можем стать свидетелями ослабления доллара и роста котировок золота выше 1370 долларов и нефти вплоть до 80 долларов. Индекс Мосбиржи также имеет шансы вернуться в область глобальных максимумов, где он был на старте года, но далее, на мой взгляд, стоит быть осторожным с ожиданиями роста», – прогнозирует эксперт.

            Что касается рубля, то при текущих ценах на нефть фундаментально российская валюта должна находиться ниже отметок в 60 рублей за доллар,

            оценивает Татьяна Евдокимова из Nordea Bank. Однако в реальности до этого уровня рублю вряд ли удастся дойти. Некоторые эксперты считают, что он уже достиг своего пика. Купцикевич полагает, что если ситуация не будет меняться, то рубль вполне способен развивать свое наступление. «Рубль к доллару может соскользнуть к 62 и даже ниже, если не будет ни новых санкций, ни глобального разворота глобальных рынков к снижению», – говорит он.

            Луцко думает, что после пробития ключевых отметок в 63,69 и 63,53 рубля за доллар затем стоит ждать все-таки ослабления рубля до 64 за доллар и выше.

            За тем, как действует ФРС, а также ЕЦБ, безусловно, активно следит Банк России, который 22 марта проведет очередное заседание. Курс в пользу мягкой риторики взяли, на самом деле, уже более 10 крупнейших центробанков по всему миру. «Чем больше мягкую риторику используют ЕЦБ и ФРС, тем больше шансов, что Банк России подхватит эту волну. Постоянно усиливающийся рубль не в интересах российской экономики. К тому же это сигнал для ЦБ, что политика является чрезмерно жесткой и можно снижать ставку», – говорит Купцикевич.

            В пятницу состоится очередное заседание российского ЦБ, и теперь эксперты с большей уверенностью говорят о том, что он не будет повышать ставку, а, скорее всего, сохранит ее на уровне 7,75% и смягчит риторику. Следом Банк России может возобновить понижение ключевой ставки, но не в эту пятницу – это был бы слишком резкий разворот. «Прозрачные намеки на готовность снижать ставку в ближайшее время способны надавить на рубль и если не развернуть его к снижению, то существенно сдержать его рост», – отмечает Купцикевич. 


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