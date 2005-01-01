Взгляд
21 марта, четверг  |  Последнее обновление — 10:49  |  vz.ru
Разделы

Желающие дать России в долг бьют рекорды

Успехи Минфина на рынке ОФЗ вкупе с ожиданием смягчения монетарной политики ФРС помогают укреплять российскую валютуФото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
На фоне рекордных размещений ОФЗ российский Минфин решил воспользоваться спросом на рублевые активы и вернуться на рынок еврооблигаций. Россия готова занять сразу весь запланированный на год объем. Почему экономические власти так спешат занять как можно больше на внутреннем рынке и за рубежом? Подробности...
Перейти а раздел…

Кто станет истинным наследником Назарбаева

Дарига Назарбаева с отцом на встрече с королевой Елизаветой ВторойФото: Chris Jackson/Reuters
Комбинация, разыгранная Нурсултаном Назарбаевым на вершине власти Казахстана, приобретает все более ясные черты. Неожиданная отставка с поста президента с переходом этой должности Касыму Токаеву была лишь первым этапом. Следующим шагом стало избрание дочери Назарбаева Дариги спикером сената. Какими будут дальнейшие ходы Назарбаева и является ли Дарига настоящим наследником? Подробности...
Перейти а раздел…

Нобелевский лауреат из Японии научит Сибирь ускорять интернет

Изобретения профессора Хироси Амано используются в экранах смартфоновФото: Shi Tiansheng/Xinhua/ZUMA/Global Look Press
«Мы объединимся друг с другом и будем взаимодействовать. Ведь японская и российская наука сталкиваются с похожими проблемами», – сказал газете ВЗГЛЯД лауреат Нобелевской премии по физике за 2014 год Хироси Амано, который принял решение начать сотрудничество с Новосибирским государственным университетом. Подробности...
Перейти а раздел…

США проигрывают Китаю битву за Европу

Ангеле Меркель не понравилось, что ей диктуют из-за океана, какой интернет-сетью пользоватьсяФото: JULIAN STRATENSCHULTE/EPA/ТАСС
Канцлер Германии Ангела Меркель вновь открыто выступила против президента США Дональда Трампа, на этот раз в споре вокруг Huawei. Она пообещала продолжить бизнес с этой китайской корпорацией вопреки запрету США. Китайцы предлагают быстро, качественно и недорого покрыть Германию сетями 5G, благодаря которым в стране смогут появиться уже не только «умные дома», но и целые «умные города».  Подробности...
Перейти а раздел…

В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
Перейти а раздел…

Белоруссия стала второстепенной для России

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Если вы вдруг пропустили, то у нас тут очередное обострение с Белоруссией. Там все дымится и бурлит – резкие слова официальных лиц, сливы о подковерных раскладах. В России же практически штиль на эту тему. Подробности...

В «загибах» феминизма виноваты мужчины

Сергей Лукьяненко, писатель
Помните, было недавно даже у нас – требование к мужчинам не сидеть раздвинув ноги. Это же классическое требование к благопристойным девицам – дабы не провоцировать ни мужчин, ни себя, вообще забыть, что между ногами что-то имеется! Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

На Казахстан будут давить с удвоенной силой

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Несмотря на общий позитивный фон в отношениях России и Казахстана, постепенно накапливается критическая масса недоговоренностей и двусмысленностей, которые в определенный момент могут начать связывать политикам руки. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как «вежливые люди» помогли жителям Крыма

    Какие территории хотят отнять у России

    Обсуждение: 14 комментариев

    Как пранкеры помогают российской разведке и дурачат политиков Запада

    Обсуждение: 7 комментариев
      Перейти а раздел…

      «Это был взрыв эмоций!» В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»

      «Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!» – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)
      Подробности...

      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
      Подробности...

      Отчеканены пять рублей с Крымским мостом

      Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Зарплата в 250 тысяч рублей в месяц достойна командира подводной лодки?
          • Да

          • Нет

          Хотели бы вы переехать в Крым?
          • Да

          • Нет

          • Я живу в Крыму

          Соблюдаете ли вы религиозные посты?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Губернатор Оренбургской области подал в отставку
            Назван срок первого полета новейшего российского самолетаВладелец «Морского старта» отказался от украинской ракеты «Зенит»В Нафтогазе заявили о решении Газпрома прекратить транзит с 2020 годаПосольство США обвинило генпрокурора Украины во лжи
            Пилота французского истребителя Rafale катапультировало при взлетеВолодин назвал новые санкции Украины «пустопорожним решением»Порошенко раскритиковали за передачу новой техники ВСУИз банковской ячейки в Москве исчезли 28 млн рублей
            CNN назвал переброску B-52 в Европу «сигналом» для России и КрымаПодтвердилась причастность россиян и украинцев к вооруженному нападению на БалиАваков высказался о разнице между русскоязычными украинцами и русскимиТуктамышева оценила выступления Загитовой и Медведевой в Японии

            Вторая мировая война


            Польше не понравилась «историческая логика» России

            «мы победим»


            Трамп сравнил американские танки с российскими

            мэр в отставке


            Лужков рассказал о гигантской сумме, выплаченной Россией Украине «по пьяни ельцинской»

            Видео

            расследование катастрофы


            Новые подробности меняют картину гибели Ту-154 под Сочи

            возрождение дивизий


            Как и зачем меняется структура российской армии

            «подтолкнуть Вучича»


            Каковы шансы на то, что Сербия отвернется от России

            спор вокруг Huawei


            США проигрывают Китаю битву за Европу

            общественное мнение


            Гайдару суждено быть проклятым и забытым

            Свобода слова


            Андрей Бабицкий: Я убил себя во время Крымской весны

            Право на аборт


            Анна Долгарева: В чем причина материнского безумия

            Крокодиловы слёзы


            Игорь Мальцев: Скорбь по погибшим в Новой Зеландии превратили в дешевый трюк

            на ваш взгляд


            Зарплата в 250 тысяч рублей в месяц достойна командира подводной лодки?

            Желающие дать России в долг бьют рекорды

            Успехи Минфина на рынке ОФЗ вкупе с ожиданием смягчения монетарной политики ФРС помогают укреплять российскую валюту   21 марта 2019, 10:20
            Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
            Текст: Ольга Самофалова

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            На фоне рекордных размещений ОФЗ российский Минфин решил воспользоваться спросом на рублевые активы и вернуться на рынок еврооблигаций. Россия готова занять сразу весь запланированный на год объем. Почему экономические власти так спешат занять как можно больше на внутреннем рынке и за рубежом?

            Российский Минфин воспользовался благоприятной ситуацией для того, чтобы как можно больше занять на внутреннем рынке. В среду ведомство в очередной раз крайне успешно провело аукцион по продаже облигаций федерального займа (ОФЗ). Объем размещения составил почти 80 млрд рублей (78,8 млрд рублей).

            И хотя до рекорда прошлой недели немного не хватило, это все равно красноречивый результат. Неделей ранее этот показатель достиг рекордного уровня вообще за всю историю, превысив 90 млрд рублей. И для сравнения: в прошлом году максимальный объем размещения ОФЗ составлял лишь 50 млрд рублей.

            В первом квартале текущего года Минфин ставит на аукционах ОФЗ рекорд за рекордом. Более того, ведомство досрочно выполнило квартальный план привлечения заимствований. Планировалось занять в первые три месяца 450 млрд рублей, а по итогам 20 марта реально разместили уже даже больше.

            Судя по всему, Минфин решил воспользоваться таким спросом на рублевые активы и для того, чтобы выполнить план по размещению на внешнем рынке. До конца марта Россия может вернуться на рынок еврооблигаций, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Причем Минфин готов предложить бонды сразу на все 3 млрд долларов, запланированных в бюджете на этот год. В какой валюте будут размещены бонды – в долларах или евро – будет решено накануне размещения. После Россия может разместить на Московской бирже бонды в китайских юанях.

            Впрочем, несмотря на дружбу с Китаем, занимать в юанях, считают эксперты, по-прежнему менее выгодно, чем в долларах и евро. «Лучше выпускать в евро из-за низких ставок и геополитических особенностей», – считает управляющий партнер Exante Алексей Кириенко.

            «Условия для размещения бумаг не идеальные, но они явно лучше, чем ожидалось несколько месяцев назад, когда мир лихорадило от страхов перед глобальным замедлением, обвалом нефти, крахом долговых рынков и валют развивающихся стран. Кроме того, у рубля были страхи обвала на фоне санкций», – напоминает Кириенко.

            Учитывая нависшую над Россией угрозу санкций со стороны США, выбирать хорошее время для размещения ОФЗ или евробондов не приходится. Завтра может оказаться хуже, чем сейчас.

            «В прошлом году ситуация на долговых рынках развивающихся стран резко менялась – от оптимизма до паники. Минфину приходилось менять планы размещений и даже отменять некоторые аукционы. Сейчас напротив, кажется, что рынки показывают серьезный спрос на доходные активы и скупают их практически без разбора», – говорит аналитик FxPro Александр Купцикевич. Такой ситуацией грех было не воспользоваться, особенно учитывая большие планы Минфина по финансированию национальных проектов. «Минфин пытается «оседлать волну», так как без этого будет не так-то просто выполнить амбициозные планы по привлечению средств на рынках», – говорит Купцикевич.

            Российским рынкам сейчас удается игнорировать большинство риск-факторов, наблюдается очередной всплеск оптимизма в отношении развивающихся рынков, что и позволяет министерству размещать масштабные объемы ОФЗ, говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

            «В США и Европе притормозили с повышением своих ставок, что на контрасте сделало российский (а также белорусский, украинский, китайский) долг более привлекательным. Кроме того, котировки нефти стабилизировались, а санкции до сих пор не введены. Рынки не живут в страхе, а действуют по ситуации. Хотя угроза санкций существует, и она вполне может реализоваться в третьем и четвертом кварталах этого года», – говорит Кириенко.  

            Разворот настроений в отношении российских рублевых активов может произойти в ближайшие 2–3 месяца, и в экономическом блоке правительства РФ это прекрасно понимают, считает Покатович. Планы разместить евробонды до конца марта имеют под собой аналогичное обоснование, так как в перспективе спрос на российский суверенный долг может снова сжаться, добавляет он.

            На фоне санкционных угроз, которые в том числе могут затронуть ОФЗ, высокий спрос на эти облигации в любом случае впечатляет. Причем существенная доля спроса на облигации, скорее всего, идет именно со стороны нерезидентов. Угроза санкций, наоборот, подстегивает иностранных инвесторов активней покупать ОФЗ, чтобы заработать. Ведь скоро эта «лавочка» может быть закрыта. Санкции страшны только для новых выпусков российского долга, а в лучшем случае санкции вообще не затронут рынок ОФЗ.

            Однако у этого успеха наблюдается и оборотная сторона – так называемый признак делевериджа экономики. Иными словами, банки направляют деньги не на кредиты и инвестиции, а на финансовый рынок. Таким образом, банковские средства не работают на экономику страны, на ее кредитование и развитие. С другой стороны, ликвидности в банковской системе скопилось достаточно, что хорошо. Это важно, так как создает некую страховку на случай, если США все-таки примут жесткие санкции, в том числе запретят иностранным инвесторам покупать российский госдолг (ОФЗ).

            Стоит сказать, что такие успехи Минфина на рынке ОФЗ вкупе с ожиданием смягчения монетарной политики ФРС также помогают укреплять российскую валюту. Как замечает Купцикевич, российский рубль – это вообще лучшая валюта нового года по динамике среди развивающихся рынков.  

            Сейчас неплохое время для покупки валюты, если она нужна, например, для отдыха за границей. До конца марта поддержку рублю могут оказывать также налоговые платежи, основной объем которых придется на последнюю неделю месяца. В моменте доллар даже может опуститься ниже 64 рублей, а евро уже в районе 73. К концу года, отмечает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко, прогноз по доллару – 69 рублей, по евро – 79 рублей: сезонный спрос на валюты повышается ближе ко второму полугодию, а дальнейшая динамика зависит от санкций, которые могут быть введены во втором квартале после торговой сделки между США и Китаем.


            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............