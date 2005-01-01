Желающие дать России в долг бьют рекорды

На фоне рекордных размещений ОФЗ российский Минфин решил воспользоваться спросом на рублевые активы и вернуться на рынок еврооблигаций. Россия готова занять сразу весь запланированный на год объем. Почему экономические власти так спешат занять как можно больше на внутреннем рынке и за рубежом?

Российский Минфин воспользовался благоприятной ситуацией для того, чтобы как можно больше занять на внутреннем рынке. В среду ведомство в очередной раз крайне успешно провело аукцион по продаже облигаций федерального займа (ОФЗ). Объем размещения составил почти 80 млрд рублей (78,8 млрд рублей).

И хотя до рекорда прошлой недели немного не хватило, это все равно красноречивый результат. Неделей ранее этот показатель достиг рекордного уровня вообще за всю историю, превысив 90 млрд рублей. И для сравнения: в прошлом году максимальный объем размещения ОФЗ составлял лишь 50 млрд рублей.

В первом квартале текущего года Минфин ставит на аукционах ОФЗ рекорд за рекордом. Более того, ведомство досрочно выполнило квартальный план привлечения заимствований. Планировалось занять в первые три месяца 450 млрд рублей, а по итогам 20 марта реально разместили уже даже больше.

Судя по всему, Минфин решил воспользоваться таким спросом на рублевые активы и для того, чтобы выполнить план по размещению на внешнем рынке. До конца марта Россия может вернуться на рынок еврооблигаций, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Причем Минфин готов предложить бонды сразу на все 3 млрд долларов, запланированных в бюджете на этот год. В какой валюте будут размещены бонды – в долларах или евро – будет решено накануне размещения. После Россия может разместить на Московской бирже бонды в китайских юанях.

Впрочем, несмотря на дружбу с Китаем, занимать в юанях, считают эксперты, по-прежнему менее выгодно, чем в долларах и евро. «Лучше выпускать в евро из-за низких ставок и геополитических особенностей», – считает управляющий партнер Exante Алексей Кириенко.

«Условия для размещения бумаг не идеальные, но они явно лучше, чем ожидалось несколько месяцев назад, когда мир лихорадило от страхов перед глобальным замедлением, обвалом нефти, крахом долговых рынков и валют развивающихся стран. Кроме того, у рубля были страхи обвала на фоне санкций», – напоминает Кириенко.

Учитывая нависшую над Россией угрозу санкций со стороны США, выбирать хорошее время для размещения ОФЗ или евробондов не приходится. Завтра может оказаться хуже, чем сейчас.

«В прошлом году ситуация на долговых рынках развивающихся стран резко менялась – от оптимизма до паники. Минфину приходилось менять планы размещений и даже отменять некоторые аукционы. Сейчас напротив, кажется, что рынки показывают серьезный спрос на доходные активы и скупают их практически без разбора», – говорит аналитик FxPro Александр Купцикевич. Такой ситуацией грех было не воспользоваться, особенно учитывая большие планы Минфина по финансированию национальных проектов. «Минфин пытается «оседлать волну», так как без этого будет не так-то просто выполнить амбициозные планы по привлечению средств на рынках», – говорит Купцикевич.

Российским рынкам сейчас удается игнорировать большинство риск-факторов, наблюдается очередной всплеск оптимизма в отношении развивающихся рынков, что и позволяет министерству размещать масштабные объемы ОФЗ, говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

«В США и Европе притормозили с повышением своих ставок, что на контрасте сделало российский (а также белорусский, украинский, китайский) долг более привлекательным. Кроме того, котировки нефти стабилизировались, а санкции до сих пор не введены. Рынки не живут в страхе, а действуют по ситуации. Хотя угроза санкций существует, и она вполне может реализоваться в третьем и четвертом кварталах этого года», – говорит Кириенко.

Разворот настроений в отношении российских рублевых активов может произойти в ближайшие 2–3 месяца, и в экономическом блоке правительства РФ это прекрасно понимают, считает Покатович. Планы разместить евробонды до конца марта имеют под собой аналогичное обоснование, так как в перспективе спрос на российский суверенный долг может снова сжаться, добавляет он.

На фоне санкционных угроз, которые в том числе могут затронуть ОФЗ, высокий спрос на эти облигации в любом случае впечатляет. Причем существенная доля спроса на облигации, скорее всего, идет именно со стороны нерезидентов. Угроза санкций, наоборот, подстегивает иностранных инвесторов активней покупать ОФЗ, чтобы заработать. Ведь скоро эта «лавочка» может быть закрыта. Санкции страшны только для новых выпусков российского долга, а в лучшем случае санкции вообще не затронут рынок ОФЗ.

На эту тему

Однако у этого успеха наблюдается и оборотная сторона – так называемый признак делевериджа экономики. Иными словами, банки направляют деньги не на кредиты и инвестиции, а на финансовый рынок. Таким образом, банковские средства не работают на экономику страны, на ее кредитование и развитие. С другой стороны, ликвидности в банковской системе скопилось достаточно, что хорошо. Это важно, так как создает некую страховку на случай, если США все-таки примут жесткие санкции, в том числе запретят иностранным инвесторам покупать российский госдолг (ОФЗ).

Стоит сказать, что такие успехи Минфина на рынке ОФЗ вкупе с ожиданием смягчения монетарной политики ФРС также помогают укреплять российскую валюту. Как замечает Купцикевич, российский рубль – это вообще лучшая валюта нового года по динамике среди развивающихся рынков.

Сейчас неплохое время для покупки валюты, если она нужна, например, для отдыха за границей. До конца марта поддержку рублю могут оказывать также налоговые платежи, основной объем которых придется на последнюю неделю месяца. В моменте доллар даже может опуститься ниже 64 рублей, а евро уже в районе 73. К концу года, отмечает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко, прогноз по доллару – 69 рублей, по евро – 79 рублей: сезонный спрос на валюты повышается ближе ко второму полугодию, а дальнейшая динамика зависит от санкций, которые могут быть введены во втором квартале после торговой сделки между США и Китаем.