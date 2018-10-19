Как долго продлится укрепление рубля

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18 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 21:24  |  vz.ru
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Как Крым строит свой бизнес в России

Симферопольский бизнесмен признался, что открытие завода по розливу питьевой воды – это была его детская мечтаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Бизнес в Крыму после воссоединения с Россией претерпел серьезные изменения в правовом поле. Однако предпринимательство стало одной из точек роста крымской экономики, о чем в украинский период полуостров мог только мечтать. Крымские бизнесмены рассказали, с какими трудностями столкнулись и какие возможности открыли для себя за эти годы.  Подробности...
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Офицер запаса в марте 2014 года спас Крым от «киевского сценария»

Активисты «крымской весны» не знали, вернутся ли к своим семьям живымФото: Алексей Павлишак/ТАСС
«Было тревожно и даже страшно, потому что не было никакой защиты, в любой момент в ситуацию могли вмешаться силовые структуры Украины, которые еще действовали на территории полуострова. Мы все время ожидали, что высадится какой-то военный десант», – рассказал газете ВЗГЛЯД Владимир Коваленко, активист «русской весны», вспоминая события пятилетней давности. Подробности...
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Получивший Героя России спецназовец стал жертвой грязной фальсификации

Герой России Владимир Ковтун стал жертвой интриг своих бывших сослуживцевФото: kremlin.ru
Грязная возня началась вокруг награждения званием Героя России легендарного спецназовца Владимира Ковтуна, участника операции по захвату в Афганистане первого ПЗРК «Стингер». Некоторые бывшие солдаты отряда, где служил офицер, утверждают, что столь высокой награды достоин вовсе не он. Другие и вовсе претендуют на свое первенство в захвате ценного трофея. Что в их словах правда, а что вымысел? Подробности...
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США начали наступление на Гаагский суд

Международный уголовный суд стал объектом нападок со стороны ВашингтонаФото: Piroschka Van De Wouw/Reuters
Соединенные Штаты нашли еще один объект для применения санкций. Им стал, как ни парадоксально, не какой-либо бандит или противостоящая Вашингтону страна, а Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Правозащитники уже говорят о «беспрецедентной попытке избежать международного преследования за военные преступления». Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Стюардесса по имени ЖЖ

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
В сравнении с нынешними блиц-мордобоями, детали которых забываются уже на следующий день, столкновения в ЖЖ выглядели как полноценные битвы на двуручных мечах. Если уж попал по противнику, то от души и конкретно. Подробности...

Священники благословляют верующих на трансплантологию

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Если у вас паранойя – напишите завещание, заверьте у нотариуса, уведомите родственников, наклейте на лбу – сделайте все, чтобы попытка нацедить из вашего мертвого тела даже стакан крови была чревата судами и тюремным заключением. Подробности...
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Американская элита пилит под собой очередной сук

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Пол Манафорт – не Капитан Америка. Он не платил налоги, лоббировал интересы корпораций и диктаторов, сорил деньгами, полученными сомнительным путем. Все это ужасно и отвратительно. Но это нормально. Так живут в США тысячи лоббистов. Подробности...
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    Как «вежливые люди» помогли жителям Крыма

    Какие территории хотят отнять у России

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    Как пранкеры помогают российской разведке и дурачат политиков Запада

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      «Это был взрыв эмоций!» В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»

      «Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!» – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)
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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
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      Отчеканены пять рублей с Крымским мостом

      Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией
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            Как долго продлится укрепление рубля

            Сейчас хорошее время для покупки валюты, например, для путешествий за границу, говорят эксперты   18 марта 2019, 21:15
            Фото: Сергей Коньков/ТАСС
            Текст: Ольга Самофалова

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            Российская валюта удивительным образом укрепилось до семимесячного уровня. Последний раз доллар стоил 65, а евро – 74 аж в августе 2018 года. При этом, никакого яркого события не произошло. Что же подтолкнуло рубль к укреплению? И главное – как долго это продлится, и скоро ли ждать жесткой посадки?

            Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро. Эта тенденция наметилась еще в пятницу вечером. В понедельник рубль укрепился, по сути, до уровней августа 2018 года – 65 за доллар и 74 за евро.  

            Что же толкает рубль вверх? На самом деле, какого-то яркого события, способного помочь рублю, не произошло. Но важно также и отсутствие плохих новостей. В конце прошлой недели, например, стало понятно, что новые санкции, введенные ЕС, США и Канадой – не такие страшные, как можно было ожидать.

            «Очередные санкции со стороны «коллективного запада» носили достаточно сдержанный характер. Мы пока не увидели обещанных ранее болезненных ограничительных мер против российского суверенного долга и в отношении крупных отечественных банков. Это значит, что нерезиденты еще какое-то время могут приобретать и удерживать российские акции и облигации. Соответственно, мы наблюдаем ситуативное оживление спроса на российскую валюту», – объясняет Виталий Манжос, старший риск-менеджер «Алго Капитал».

            «Символично, что выше отметок 74 за евро и 65 за доллар рубль был отправлен в свое время страхами перед санкциями. Сейчас российский рубль снова их ждет, но, похоже, не так боится», – говорит управляющий партнер Exante Алексей Кириенко

            «Сегодня в валютных парах доллар-рубль и евро-рубль состоялось обновление семимесячного минимума. Это событие можно оценивать как сильный технический сигнал в пользу российской валюты», – добавляет Манжос.

            Кроме того, в пользу рубля говорят стабильные и высокие цены на нефть. «Фьючерсы на нефть сорта Brent уже в течение месяца консолидируются в нижней части пятидолларового диапазона 65-70 долларов. С технической точки зрения мы наблюдаем в них рядовую консолидацию, которая с несколько большей вероятностью завершится прорывом вверх», – указывает Манжос.

            Главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко связывает укрепление рубля против доллара и евро с общей внешней причиной – ростом спроса на рискованные активы развивающихся стран – carry trade снова в моде.

            Есть также довольно много локальных факторов, которые помогают рублю крепнуть. Кроме отсутствия санкционной тематики в новостном фоне, рублю помогают налоговые выплаты, которые традиционно самые значительные в конце месяца. Объем выплат может превысить 2 трлн рублей, а объем продажи валюты – свыше 9 млрд долларов, отмечает Луцко. «Избыток валютной ликвидности на фоне ее нетто-притока из-за низких долговых выплат (минус 43% г/г), ограниченные покупки валюты Минфином (5-6% от дневного оборота валютного рынка) и увеличение сальдо счета текущих операций (плюс 22 млрд долларов с начала года). А также привлекательный уровень доходности коротких и длинных ОФЗ – все это также держит рубль в тонусе, указывает Луцко.

            Что же дальше будет с рублем? Как долго продлиться «весна» у российской валюты и не будет ли потом жесткой посадки?

            «Жесткая посадка случится рано или поздно – это свойство валюты развивающегося рынка. Для российского рынка характерны смещенные вероятности: плавный позитив, но резкий негатив. Примером такого негатива могут выступать санкции США, введенные против долга РФ или против госкорпораций», – отмечает Кириенко.

            Рубль будет крепким, скорее всего, до конца марта, поэтому сейчас хорошая возможность для покупки валюты, считает Луцко. Хотя укрепление рубля ниже 64 за доллар он считает маловероятным, только если в моменте на следующей неделе.

            «С началом апреля после периода налоговых платежей ослабление рубля против доллара очевидно. Спрос на рисковые активы развивающихся стран захлебывается и неизбежна коррекция. Считаем, что геополитические риски для России будут усиливаться со второго квартала 2019 года»,

            – прогнозирует главный инвестстратег ITI Capital . На конец года он ожидает рост доллара до 69 рублей, и евро до 79 рублей. «Сезонный спрос на валюту растет ближе ко второму полугодию, но все зависит от того, когда будут приняты санкции. Это возможно во втором квартале после договоренностей между США и Китаем», – поясняет Искандер Луцко.

            Манжос тоже не верит в устойчивое укрепление рубля. «Очередные санкционные новости вполне способны вернуть отечественную валюту к уровням начала прошлой недели. Не стоит забывать и о том, что более сильная долгосрочная тенденция говорит в пользу ослабления рубля. Поэтому рассчитывать на продолжение нынешнего не слишком логичного позитива на отечественном валютном рынке было бы преждевременно», – заключает эксперт.


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