Как долго продлится укрепление рубля

Российская валюта удивительным образом укрепилось до семимесячного уровня. Последний раз доллар стоил 65, а евро – 74 аж в августе 2018 года. При этом, никакого яркого события не произошло. Что же подтолкнуло рубль к укреплению? И главное – как долго это продлится, и скоро ли ждать жесткой посадки?

Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро. Эта тенденция наметилась еще в пятницу вечером. В понедельник рубль укрепился, по сути, до уровней августа 2018 года – 65 за доллар и 74 за евро.

Что же толкает рубль вверх? На самом деле, какого-то яркого события, способного помочь рублю, не произошло. Но важно также и отсутствие плохих новостей. В конце прошлой недели, например, стало понятно, что новые санкции, введенные ЕС, США и Канадой – не такие страшные, как можно было ожидать.

«Очередные санкции со стороны «коллективного запада» носили достаточно сдержанный характер. Мы пока не увидели обещанных ранее болезненных ограничительных мер против российского суверенного долга и в отношении крупных отечественных банков. Это значит, что нерезиденты еще какое-то время могут приобретать и удерживать российские акции и облигации. Соответственно, мы наблюдаем ситуативное оживление спроса на российскую валюту», – объясняет Виталий Манжос, старший риск-менеджер «Алго Капитал».

«Символично, что выше отметок 74 за евро и 65 за доллар рубль был отправлен в свое время страхами перед санкциями. Сейчас российский рубль снова их ждет, но, похоже, не так боится», – говорит управляющий партнер Exante Алексей Кириенко

«Сегодня в валютных парах доллар-рубль и евро-рубль состоялось обновление семимесячного минимума. Это событие можно оценивать как сильный технический сигнал в пользу российской валюты», – добавляет Манжос.

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Кроме того, в пользу рубля говорят стабильные и высокие цены на нефть. «Фьючерсы на нефть сорта Brent уже в течение месяца консолидируются в нижней части пятидолларового диапазона 65-70 долларов. С технической точки зрения мы наблюдаем в них рядовую консолидацию, которая с несколько большей вероятностью завершится прорывом вверх», – указывает Манжос.

Главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко связывает укрепление рубля против доллара и евро с общей внешней причиной – ростом спроса на рискованные активы развивающихся стран – carry trade снова в моде.

Есть также довольно много локальных факторов, которые помогают рублю крепнуть. Кроме отсутствия санкционной тематики в новостном фоне, рублю помогают налоговые выплаты, которые традиционно самые значительные в конце месяца. Объем выплат может превысить 2 трлн рублей, а объем продажи валюты – свыше 9 млрд долларов, отмечает Луцко. «Избыток валютной ликвидности на фоне ее нетто-притока из-за низких долговых выплат (минус 43% г/г), ограниченные покупки валюты Минфином (5-6% от дневного оборота валютного рынка) и увеличение сальдо счета текущих операций (плюс 22 млрд долларов с начала года). А также привлекательный уровень доходности коротких и длинных ОФЗ – все это также держит рубль в тонусе, указывает Луцко.

Что же дальше будет с рублем? Как долго продлиться «весна» у российской валюты и не будет ли потом жесткой посадки?

«Жесткая посадка случится рано или поздно – это свойство валюты развивающегося рынка. Для российского рынка характерны смещенные вероятности: плавный позитив, но резкий негатив. Примером такого негатива могут выступать санкции США, введенные против долга РФ или против госкорпораций», – отмечает Кириенко.

Рубль будет крепким, скорее всего, до конца марта, поэтому сейчас хорошая возможность для покупки валюты, считает Луцко. Хотя укрепление рубля ниже 64 за доллар он считает маловероятным, только если в моменте на следующей неделе.

«С началом апреля после периода налоговых платежей ослабление рубля против доллара очевидно. Спрос на рисковые активы развивающихся стран захлебывается и неизбежна коррекция. Считаем, что геополитические риски для России будут усиливаться со второго квартала 2019 года»,

– прогнозирует главный инвестстратег ITI Capital . На конец года он ожидает рост доллара до 69 рублей, и евро до 79 рублей. «Сезонный спрос на валюту растет ближе ко второму полугодию, но все зависит от того, когда будут приняты санкции. Это возможно во втором квартале после договоренностей между США и Китаем», – поясняет Искандер Луцко.

Манжос тоже не верит в устойчивое укрепление рубля. «Очередные санкционные новости вполне способны вернуть отечественную валюту к уровням начала прошлой недели. Не стоит забывать и о том, что более сильная долгосрочная тенденция говорит в пользу ослабления рубля. Поэтому рассчитывать на продолжение нынешнего не слишком логичного позитива на отечественном валютном рынке было бы преждевременно», – заключает эксперт.