Почему рубль перестал замечать обвал нефти

Баррель стоит уже меньше 59 долларов, что произошло впервые с октября 2017 года. Однако рубль продолжает оставаться невозмутимым наблюдателем обвала на нефтяном рынке. Это уникальная ситуация: рубль стал более зрелым, считает замглавы Минфина Алексей Моисеев. В чем же причина такой аномалии и как долго она продлится?

Замглавы Минфина Алексей Моисеев на круглом столе «Рубль в едином платежном пространстве» рассказал об уникальной ситуации: рубль стал более сильным – волатильность на рынке нефти уже не так влияет на него, как раньше.

«Никогда раньше наша валюта не была столь структурной, сильной, как сейчас. Во-первых, вы видите, что благодаря целому ряду решений, таких как бюджетное правило и других, рубль не то что совсем отвязался от нефти, конечно, нет. Но мы видим, что краткосрочная волатильность на рынке нефти уже на рубль не влияет. Это говорит о том, что рубль стал зрелым, что финансовый рынок стал достаточно глубоко эшелонированным. В этом смысле мы можем говорить, что наша валюта приблизилась по качеству, как объект для финансовых рынков, еще не к доллару, но к валютам средней степени твердости», – считает он.

Рубль в последнее время действительно перестал полностью копировать обвал нефти. В 2014 году, например, между нефтью и рублем была абсолютно прямая взаимосвязь: насколько обвалилось черное золото, настолько ослабевала и российская валюта. «Тогда страхи перед санкциями, что приток валюты в Россию может быть только от продажи нефти, сделали корреляцию рубля и нефти почти равной единице», – отмечает Виктор Аргонов из Exante.

Слабость рубля в 2014–2015 годах была обусловлена стартом политики санкций в отношении России и одновременно не совсем своевременным отпусканием рубля в свободное плавание Центробанком, добавляет Анастасия Соснова из ИК «Фридом Финанс».

Однако теперь рубль ведет себя аномально. Курс рубля за последние пару месяцев практически не изменился. Тогда как нефть Brent в августе стоила 86,5 доллара за баррель, к началу октября ее цена упала до 70 долларов, а сегодня опустилась ниже 59 долларов за баррель впервые с октября 2017 года. То есть падение цены с августа составило уже более 30%.

«Рубль действительно закрыл глаза на нефть. Можно сказать, что он лишь немного подглядывает за динамикой. Например, во вторник мы видели рост рубля, пока нефть отскакивала. Сегодня российская валюта теряет в цене по отношению к доллару и нефти. Но разве это сравнимые движения? С начала дня Brent потеряла более 5%, а рубль – лишь чуть больше 0,5%. С начала прошлой недели нефть обвалилась на 12%, а рубль, с учетом последней просадки, сократил свой прирост до 3,5%», – говорит аналитик FxPro Александр Купцикевич.

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А с начала октября цена на нефть Brent потеряла более 30%, а рубль, сходив к 68 за один доллар, очень скоро вернулся к отметке 66,5. «Так что рубль стал более устойчив к колебаниям цен на нефть, это факт», – согласна Соснова.

Некоторые даже заговорили о том, что такая аномалия объясняется искусственным сдерживанием рубля от ослабления. На самом деле этому есть вполне логичные объяснения.

Что же помогает рублю быть более устойчивым к нефтяным шокам? Во-первых, это наличие жесткого бюджетного правила Минфина, по которому все доходы от цены на нефть выше 40 долларов считаются сверхдоходами и автоматически уходят в резервы, не раздувая расходы. С одной стороны, можно было спустить эти деньги на инфраструктуру, социалку и другие программы, влить в экономику дополнительные инвестиции. С другой стороны, каждый обвал цен на нефть для российской экономики становился бы настоящей трагедией. И рубль в этом случае первый бы обваливался ровно настолько, насколько и цены на нефть. Иными словами, сейчас рубль мог бы стоить все 80 рублей за доллар. Бюджетное правило не давало рублю до этого расти вслед за нефтью, а теперь помогает рублю не падать.

Можно вспомнить, что до этого цены на нефть росли как на дрожжах, но что делал рубль? Он продолжал стоять на месте и не укреплялся. В итоге рублевая стоимость бочки выросла до рекордных за последние годы 5,7 тыс. рублей. И вот сейчас нефть в рублях вернулась обратно к 4 тыс. рублей за один баррель.

По мнению Сосновой, рубль теперь реагирует скорее на локальные уровни нефти и среднесрочные тренды. Например, считается, что при нефти дороже 60 долларов за баррель рубль может быть спокоен, а вот если нефть упадет ниже 60 долларов, то может быть всплеск волатильности в рубле.

Российской валюте также помогает Центробанк. Регулятор отказался от покупки валюты на рынке, а также повысил ставку в сентябре и намекает на еще одно ужесточение монетарной политики в декабре.

Наконец, рубль получил глоток воздуха после новостей о том, что новые санкции США переносятся на новый год или даже на весну. «Рубль очень чувствителен к теме санкций. Если бы нефть стояла на месте, вполне возможно, что мы могли бы наблюдать даже развитие роста рубля к валютам других стран», – отмечает Александр Купцикевич.

Сможет ли российская валюта переждать бурю на берегу и сохранять невозмутимость перед нефтяным ралли? Нефть уже ушла ниже 59 долларов за баррель, то есть ниже критического уровня, но рубль все еще держится. Краткосрочно рубль бывает способен даже расти при обвале нефти, говорит Купцикевич, но, к сожалению, потом чаще всего курс рубля очень резко снижается.

«Поведение рубля сейчас больше похоже на краткосрочное затишье – игроки увлечены другими темами»,

– говорит Аргонов.

Таким образом, рублю с каждым днем будет все сложней держаться и не нырнуть вслед за нефтью. Если, конечно, котировки черного золота не повернутся обратно. Здесь остается надеяться на новое соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи, которое будут обсуждать участники картеля 6 декабря в Вене.

Причиной падения нефти является рост ее добычи в странах ОПЕК+ и в США. При этом рынок убедили, что в 2019 году спрос на нее будет не таким высоким, поэтому вместо ожидаемого ранее дефицита будет профицит черного золота.

В силу специфики экономики России зависимость рубля от нефти сложно свести к нулю, ее можно только ослабить, что мы и наблюдаем. Причем происходит это благодаря снижению зависимости от нефти за счет бюджетного правила и роста несырьевого экспорта. Так, по оценке экономиста Московского Центра Карнеги Андрея Мовчана, налоги граждан (подоходный, НДС, акцизы, пошлины, соцвзносы и налог на прибыль) в совокупности дают 65% доходов российского бюджета. И только 35% доходов бюджета – это налоги от нефтяников и госкомпаний.