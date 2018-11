Чем конфликт США с саудитами выгоден России Как Трампу и Саудовской Аравии удалось обвалить цены на нефть 21 ноября 2018, 21:35

Фото: Shealah Craighead/Zuma/Global Look Press

Текст: Ольга Самофалова

Версия для печати •

В закладки •

Постоянная ссылка •

•

Сообщить об ошибке • Причиной резкого падения цен на нефть могла быть сделка США с Саудовской Аравией. Американский президент Дональд Трамп сам провоцирует такие спекуляции. В благодарность за снижение цен на черное золото он даже готов простить саудитам жестокое убийство журналиста в Турции. Неужели дружба Саудовской Аравии с Россией больше ничего не стоит? Президент США Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за снижение цен на нефть. «Цены на нефть снижаются. Замечательно! Как большое снижение налогов для Америки и для мира. Наслаждайтесь! 54 доллара (Трамп имел в виду цену барреля нефти марки WTI – прим. ВЗГЛЯД), было по 82 доллара. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте сделаем ниже!» – написал накануне в твиттере Трамп. По его словам, он сдерживает цены на нефть, а Саудовская Аравия ему в этом помогает. Опасаясь высокой стоимости нефти, Трамп готов простить Эр-Рияду даже жестокое убийство журналиста Джамаля Хашогджи в консульстве королевства в Турции. Турецкие власти считают, что за этим преступлением стоит лично наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Добыча нефти в США – это важно, но касается лишь нефтедобытчиков. Тогда как цены на бензин, прямо коррелирующие с нефтяными котировками, важны для всей американской экономики. Неужели дружба Саудовской Аравии с Россией больше ничего не стоит и саудиты за спиной Москвы играют на стороне Вашингтона? «Ситуация вокруг нефтяного рынка довольно неоднозначная. Тут складывается интересный сценарий, что Дональд Трамп заключил сделку с саудитами, мол, он прощает им убийство журналиста Джамаля Хашогджи в обмен на снижение мировых цен на нефть», – говорит эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов. «Саудовская Аравия действительно «виновата» в снижении нефтяных цен в последние недели, за что ее и благодарит Дональд Трамп», – согласен Марк Гойхман из ГК TeleTrade. На эту тему Можно спекулировать на тему того, что Саудовская Аравия пошла на поводу у Трампа, который засорил весь свой твиттер обвинениями арабов и ОПЕК в высоких ценах на нефть. Однако есть и другое объяснение. Напомним, что как только в августе стало известно, что в ноябре США запретят другим странам покупать иранскую нефть, черное золото сразу начало сильный рост. С августа по начало октября нефть Brent подорожала с 70 до 86,5 доллара за баррель. «Предполагалось, что санкции США против Ирана снизят предложение в мире примерно на 1 млн баррелей в день. Участники рынка заранее закладывали это в цены, что и вызывало их рост. Но когда нефть стала слишком дорога для потребителей в США, Дональд Трамп обратился в первую очередь к Саудовской Аравии как к лидеру рынка с призывом увеличить добычу и, соответственно, предложение нефти в мире. И Эр-Рияд пошел на это, объявив заранее», – напоминает предысторию эксперт. В итоге уже на словах о росте добычи нефтяные котировки с октября пошли вниз. Саудиты, добывавшие в октябре 10,6 млн баррелей в день, повысили добычу в ноябре примерно до 11 млн баррелей. «Однако саудиты начали увеличивать добычу не из-за обращений Трампа, а из-за опасений, что резкий рост цен ограничит спрос на черное золото в мире и приведет к обвальному падению котировок в дальнейшем», – объясняет Гойхман. Следующий шаг по опусканию цен на нефть сделал действительно Дональд Трамп. Сначала он убедил всех, что санкции против Ирана будут жесткими, но в ноябре вместо тотального запрета на покупку иранской нефти сделал неожиданное исключение для основных импортеров. В итоге саудиты повысили добычу, но иранская нефть практически не уходит с рынка, да еще и добыча сланцевой нефти в самих США растет. Все это обернулось не дефицитом, а избытком предложения, и, естественно, давит на цены. Масла в огонь подлили последние прогнозы ОПЕК: в следующем году при росте мировой добычи потребность в нефти окажется ниже ожидавшейся из-за замедления экономического роста в мире. «Таким образом, ситуация превратилась в свою противоположность – вместо опасений дефицита нефти оказалось, что будет большой избыток», – говорит Гойхман. Как видно, «виноваты» в этом и саудиты, и американцы. Однако это не доказывает, что они действовали заодно за спиной России. Что же дальше ждет нефть? Вероятность резкого обрушения к 55 долларам или тем более к 35 долларам за «бочку» невелика, считает Гойхман. Именно потому, что в рамках ОПЕК+ уже вовсю идет обсуждение нового ограничения добычи черного золота. Важной будет встреча Владимира Путина с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом на саммите G20 на следующей неделе. А реальные решения могут быть уже 6 декабря на встрече стран ОПЕК в Вене. Интересно, что позиции Эр-Рияда и Москвы здесь расходятся. «В то время как Саудовская Аравия призвала к сокращению объемов производства и предупредила о появлении перенасыщенности, Россия заявила, что до принятия какого-либо решения необходим дальнейший мониторинг рынка», – напоминает Гасанов. Саудовская Аравия уже объявила о сокращении добычи в декабре на 0,5 млн баррелей в сутки и будет пытаться убедить Россию в необходимости новых квот на добычу в 2019 году для предотвращения обвала нефтяных котировок. «Опыт прошлого соглашения о сокращении добычи странами ОПЕК+ показывает, что оно было действенно и выполнялось всеми участниками. Поэтому очень вероятно, что нефтяные котировки в ближайшие месяцы все же поднимутся и в среднем будут удерживаться в районе 70–75 долларов за баррель», – считает Гойхман. Если Россия откажется от сотрудничества с ОПЕК и не захочет связывать себя новым соглашением, то на фоне рекордной добычи в США можно ждать нового обвала вплоть до 50 долларов за баррель Brent, не исключает Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ. Однако падение цен ниже 40 долларов невыгодно ни одной из стран-экспортеров, парирует Гасанов. Более того, даже США такой ценовой обвал не пойдет на пользу. «Снижение цен может задержать некоторые планы компаний по росту (бизнеса), которые у них ранее имелись», – отмечает аналитик Wood Mackenzie Эндрю МакКонн в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones. Сохранение низких цен на нефть в течение продолжительного времени окажет очень значительное влияние на планы добычи в таких регионах, как Северная Дакота и Канада, отмечает Мэтью Портильо из Tudor, Pickering, Holt & Co. Участники рынка могут начать покидать его. Добываемую там нефть сложно поставлять на экспортные рынки, ее приходится реализовывать с дисконтом из-за инфраструктурных проблем. Компания EOG Resources отмечала, что ей придется сократить планы по добыче на 2019 год, если нефть упадет ниже 50 долларов за баррель. Популярные материалы Строители прокомментировали сообщения о проседании Крымского моста В Финляндии собрались потребовать от России «возвращения Карелии» Предложена замена ЕГЭ

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях