Как Трампу и Саудовской Аравии удалось обвалить цены на нефть

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21 ноября, среда  |  Последнее обновление — 22:45  |  vz.ru
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Зачем российским военным запрещенные украинские авиадвигатели

Минобороны РФ в поиске украинских двигателейФото: Vitaly V. Kuzmin/vitalykuzmin.net
Министерство обороны РФ неожиданно объявило тендер на украинские авиадвигатели Д-436 от «Мотор Сич», которые украинские власти запретили поставлять в Россию. Москва при этом уверяла, что невелика потеря, так как у нас уже имеется для замены собственный двигатель. Зачем же Минобороны понадобились запрещенные двигатели и как военные рассчитывают их получить? Подробности...
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Почему никто не сможет помешать Путину заключить мирный договор с Японией

Владимир Путин и Синдзо Абэ провели уже несколько десятков встречФото: Михаил Метцель/ТАСС
Уже неделю, прошедшую со встречи Владимира Путина и Синдзо Абэ, не утихают страсти по поводу Курильских островов. В России возмущаются самой мыслью о возможности что-либо передать Японии, а в Японии большинство по-прежнему хочет получить все четыре острова. Является ли общественное мнение непреодолимым препятствием для заключения мирного договора и изменения отношений двух стран – или же Путин и Абэ могут изменить его во имя стратегических интересов своих государств? Подробности...
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Потеря ПД-50 спровоцирована «реформами Сердюкова»

ПД-50 – не единственный док в России с такими проблемамиФото: Лев Федосеев/ТАСС
В истории с гибелью крупнейшего в России плавучего дока ПД-50 всплывают новые обстоятельства. На этот раз сообщается, что одной из причин потери ПД-50 стала низкая квалификация экипажа, а грамотных специалистов невозможно нанять из-за низких зарплат. Каков заработок доковых служащих – и какое отношение к потере дока могут иметь знаменитые реформы Сердюкова? Подробности...
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Евромайдан заставил украинцев полюбить неудачников

Недооценить итоги евромайдана трудно – он изменил для Украины слишком многоеФото: Gleb Garanich/Reuters
Ровно пять лет назад начался евромайдан. Он превратил Украину в самую бедную страну Европы и оставил серьезный отпечаток в ее национальном сознании. Многие украинцы с тех пор переосмыслили не только свое место в мире, но и свою роль в истории. Однако далеко не все итоги этого переосмысления понравятся идеологам евромайдана. Там есть от чего встревожиться. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Британия готова силой отстоять Гибралтар

Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
Внутри Испании начали идти толки о том, что Мадрид полностью провалил переговоры по Брекситу, не сумев извлечь из них особой выгоды. И тут испанское руководство вспомнило про тот козырь, который оно припасло в рукаве: Гибралтар. Подробности...

Современный мир больше не управляется телевизором

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ имени И. Канта, Калининград
Удивляет, правда, сколь много времени отнимает телевидение у тех, у кого оно вызывает тошноту и рвоту. Хотя, с другой стороны, мазохизм – дело личных предпочтений, и не нам ставить это им в упрек, ведь мы сами выбираем свою френдленту. Подробности...
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Как токсичный Янукович Майдан организовал

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Настоящие патриоты, а не называющие себя так члены секты Свидетелей Майдана, надеются, что когда-нибудь люди, организовавшие переворот, ответят по закону. Однако на скамье подсудимых должен оказаться и «ростовский сиделец». Подробности...
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    Крупнейшие учения НАТО не напугали, а насмешили

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      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          Как Трампу и Саудовской Аравии удалось обвалить цены на нефть

          Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за снижение цен на нефть   21 ноября 2018, 21:35
          Фото: Shealah Craighead/Zuma/Global Look Press
          Текст: Ольга Самофалова

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          Причиной резкого падения цен на нефть могла быть сделка США с Саудовской Аравией. Американский президент Дональд Трамп сам провоцирует такие спекуляции. В благодарность за снижение цен на черное золото он даже готов простить саудитам жестокое убийство журналиста в Турции. Неужели дружба Саудовской Аравии с Россией больше ничего не стоит?

          Президент США Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за снижение цен на нефть. «Цены на нефть снижаются. Замечательно! Как большое снижение налогов для Америки и для мира. Наслаждайтесь! 54 доллара (Трамп имел в виду цену барреля нефти марки WTI – прим. ВЗГЛЯД), было по 82 доллара. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте сделаем ниже!» – написал накануне в твиттере Трамп.

          По его словам, он сдерживает цены на нефть, а Саудовская Аравия ему в этом помогает. Опасаясь высокой стоимости нефти, Трамп готов простить Эр-Рияду даже жестокое убийство журналиста Джамаля Хашогджи в консульстве королевства в Турции. Турецкие власти считают, что за этим преступлением стоит лично наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд.

          Добыча нефти в США – это важно, но касается лишь нефтедобытчиков. Тогда как цены на бензин, прямо коррелирующие с нефтяными котировками, важны для всей американской экономики.

          Неужели дружба Саудовской Аравии с Россией больше ничего не стоит и саудиты за спиной Москвы играют на стороне Вашингтона?

          «Ситуация вокруг нефтяного рынка довольно неоднозначная. Тут складывается интересный сценарий, что Дональд Трамп заключил сделку с саудитами, мол, он прощает им убийство журналиста Джамаля Хашогджи в обмен на снижение мировых цен на нефть», – говорит эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

          «Саудовская Аравия действительно «виновата» в снижении нефтяных цен в последние недели, за что ее и благодарит Дональд Трамп», – согласен Марк Гойхман из ГК TeleTrade.

          Можно спекулировать на тему того, что Саудовская Аравия пошла на поводу у Трампа, который засорил весь свой твиттер обвинениями арабов и ОПЕК в высоких ценах на нефть. Однако есть и другое объяснение.

          Напомним, что как только в августе стало известно, что в ноябре США запретят другим странам покупать иранскую нефть, черное золото сразу начало сильный рост. С августа по начало октября нефть Brent подорожала с 70 до 86,5 доллара за баррель. «Предполагалось, что санкции США против Ирана снизят предложение в мире примерно на 1 млн баррелей в день. Участники рынка заранее закладывали это в цены, что и вызывало их рост. Но когда нефть стала слишком дорога для потребителей в США, Дональд Трамп обратился в первую очередь к Саудовской Аравии как к лидеру рынка с призывом увеличить добычу и, соответственно, предложение нефти в мире. И Эр-Рияд пошел на это, объявив заранее», – напоминает предысторию эксперт. В итоге уже на словах о росте добычи нефтяные котировки с октября пошли вниз. Саудиты, добывавшие в октябре 10,6 млн баррелей в день, повысили добычу в ноябре примерно до 11 млн баррелей.

          «Однако саудиты начали увеличивать добычу не из-за обращений Трампа, а из-за опасений, что резкий рост цен ограничит спрос на черное золото в мире и приведет к обвальному падению котировок в дальнейшем», – объясняет Гойхман.

          Следующий шаг по опусканию цен на нефть сделал действительно Дональд Трамп. Сначала он убедил всех, что санкции против Ирана будут жесткими, но в ноябре вместо тотального запрета на покупку иранской нефти сделал неожиданное исключение для основных импортеров. В итоге саудиты повысили добычу, но иранская нефть практически не уходит с рынка, да еще и добыча сланцевой нефти в самих США растет. Все это обернулось не дефицитом, а избытком предложения, и, естественно, давит на цены.

          Масла в огонь подлили последние прогнозы ОПЕК: в следующем году при росте мировой добычи потребность в нефти окажется ниже ожидавшейся из-за замедления экономического роста в мире. «Таким образом, ситуация превратилась в свою противоположность – вместо опасений дефицита нефти оказалось, что будет большой избыток», – говорит Гойхман. Как видно, «виноваты» в этом и саудиты, и американцы. Однако это не доказывает, что они действовали заодно за спиной России.

          Что же дальше ждет нефть? Вероятность резкого обрушения к 55 долларам или тем более к 35 долларам за «бочку» невелика, считает Гойхман. Именно потому, что в рамках ОПЕК+ уже вовсю идет обсуждение нового ограничения добычи черного золота. Важной будет встреча Владимира Путина с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом на саммите G20 на следующей неделе. А реальные решения могут быть уже 6 декабря на встрече стран ОПЕК в Вене.

          Интересно, что позиции Эр-Рияда и Москвы здесь расходятся. «В то время как Саудовская Аравия призвала к сокращению объемов производства и предупредила о появлении перенасыщенности, Россия заявила, что до принятия какого-либо решения необходим дальнейший мониторинг рынка», – напоминает Гасанов. Саудовская Аравия уже объявила о сокращении добычи в декабре на 0,5 млн баррелей в сутки и будет пытаться убедить Россию в необходимости новых квот на добычу в 2019 году для предотвращения обвала нефтяных котировок. «Опыт прошлого соглашения о сокращении добычи странами ОПЕК+ показывает, что оно было действенно и выполнялось всеми участниками. Поэтому очень вероятно, что нефтяные котировки в ближайшие месяцы все же поднимутся и в среднем будут удерживаться в районе 70–75 долларов за баррель», – считает Гойхман.

          Если Россия откажется от сотрудничества с ОПЕК и не захочет связывать себя новым соглашением, то на фоне рекордной добычи в США можно ждать нового обвала вплоть до 50 долларов за баррель Brent,

          не исключает Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.

          Однако падение цен ниже 40 долларов невыгодно ни одной из стран-экспортеров, парирует Гасанов. Более того, даже США такой ценовой обвал не пойдет на пользу. «Снижение цен может задержать некоторые планы компаний по росту (бизнеса), которые у них ранее имелись», – отмечает аналитик Wood Mackenzie Эндрю МакКонн в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones. Сохранение низких цен на нефть в течение продолжительного времени окажет очень значительное влияние на планы добычи в таких регионах, как Северная Дакота и Канада, отмечает Мэтью Портильо из Tudor, Pickering, Holt & Co. Участники рынка могут начать покидать его. Добываемую там нефть сложно поставлять на экспортные рынки, ее приходится реализовывать с дисконтом из-за инфраструктурных проблем. Компания EOG Resources отмечала, что ей придется сократить планы по добыче на 2019 год, если нефть упадет ниже 50 долларов за баррель. 


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