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16 октября, вторник  |  Последнее обновление — 12:39  |  vz.ru
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Чем конфликт США с саудитами выгоден России

США и Саудовская Аравия обменялись угрозамиФото: Jacquelyn Martin/AP/ТАСС
Если США введут «суровое наказание» против Саудовской Аравии, то Эр-Рияд ответит еще более «жесткими мерами» в силу своей исключительной роли в мировой экономике. В чем же исключительность саудитов, которой они пугают США? И к чему может привести конфликт, если угрозы воплотятся в жизнь? Подробности...
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Андрей Безруков: Россия может быть мировым лидером справедливости

«Придет новое поколение, для которого холодная война – это история», – верит политолог Андрей БезруковФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
«Почему все эти информационные атаки привязаны к нашим позитивным событиям вроде чемпионата мира по футболу? Потому что они для того и делаются, чтобы их влияние нивелировать», – сказал газете ВЗГЛЯД разведчик Андрей Безруков. Он считает, что для победы в информационной войне России нужна повестка дня, которая идет дальше, чем просто демократия, – за лучшую и справедливую планету. Подробности...
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Что делает в Сирии российский морской спецназ

Экипировка бойцов морского спецназа всегда была полностью отечественной и только недавно начала пополняться иностранными образцамиФото: из личного архива автора
В Сирии замечены теперь не только российские летчики, военные советники и разведчики. Как утверждает западная пресса, на восточном побережье Средиземного моря проводили учения даже российские боевые пловцы. Что это за сверхсекретные подразделения, как они возникли, какие задачи выполняли в советское время и за что отвечают сегодня? А главное, зачем они оказались в Сирии? Подробности...
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Почему Россия должна требовать компенсации от Эстонии

Эстония была одной из самых богатых советских республик – в том числе благодаря дотациям из центраФото: А. Варфоломеев/РИА «Новости»
Всего лишь чуть больше миллиарда евро – такую сумму «ущерба от советской оккупации» подсчитали в эстонском правительстве. Упомянуты и чисто анекдотические категории «ущерба» – например, за доставку в ЭССР «много рабочей силы». Зачем в странах Прибалтики вообще составляют подобные документы, ведь Россия никогда не признает их справедливость? Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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В Хакасии ведется работа над ошибками

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Есть подозрение, что население в Хакасии несколько устало от политических маневров и бесконечных ожиданий «второго тура» , а голосовать будет с поправкой на этот психологический настрой. Подробности...

Как сделать комедию из блокады Ленинграда

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Был в «святые девяностые» такой «арт-проект»: ездили по кладбищам, находили толпу возле свежей могилы, выпускали из машины голую девицу, фотографировали её на фоне похорон и сматывались. «Интересный контраст». Подробности...
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В мире корпоративного фашизма только одна правда

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          Чем конфликт США с саудитами выгоден России

          США и Саудовская Аравия обменялись угрозами   16 октября 2018, 10:55
          Фото: Jacquelyn Martin/AP/ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

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          Если США введут «суровое наказание» против Саудовской Аравии, то Эр-Рияд ответит еще более «жесткими мерами» в силу своей исключительной роли в мировой экономике. В чем же исключительность саудитов, которой они пугают США? И к чему может привести конфликт, если угрозы воплотятся в жизнь?

          Президент США Дональд Трамп пригрозил «суровым наказанием» Саудовской Аравии, если выяснится, что оппозиционный журналист пропал по вине арабской республики. Германия, Франция и Великобритания в воскресенье совместно призвали провести заслуживающее доверия расследование исчезновения журналиста Джамаля Хашкаджи. Он был колумнистом газеты The Washington Post и критиковал власти Саудовской Аравии. 

          Саудовская Аравия отрицает свою причастность к этой истории, называя обвинения «фальшивыми». На угрозы США Эр-Рияд заявил о готовности ответить на возможные санкции Запада еще более «жесткими мерами», учитывая свою исключительную роль в мировой экономике.

          Саудовский журналист 2 октября вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов. После пяти часов ожидания у здания его невесте сказали, что журналист покинул консульство. С тех пор он считается пропавшим. В Турции подозревают в убийстве агентов саудовской разведки. Турецкий источник The Washington Post рассказал, что 59-летний журналист был убит группой из 15 человек, которую послали специально для выполнения этой задачи. Источники The New York Times уверяют, что Хашкаджи убили в консульстве, расчленили с помощью пилы и вывезли из страны по частям. Турецкая газета Sabah сообщает, что «умные» часы Apple Watch, находившиеся на руке Хашкаджи, записали момент его убийства в консульстве, а также частично разговоры, которые этому предшествовали.

          На фоне всей этой нечистой истории руководители некоторых компаний отказались от участия в инвестиционном форуме в Саудовской Аравии. В частности, глава американского JP Morgan Chase Джейми Даймон решил не участвовать в конференции «Давос в пустыне», которая должна пройти в Эр-Рияде 23–25 октября. Не приедет также председатель правления Ford Билл Форд, правда, там причину отмены поездки не указали.

          Би-би-си уверяет, что отказаться от участия в мероприятии могут министр финансов США Стивен Мнучин и министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс. Но в Белом доме не подтвердили в итоге отказ Мнучина ехать в Эр-Рияд.

          Тем временем король Саудовской Аравии Салман бен Абдель-Азиз Аль Сауд позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и поблагодарил его за согласие создать совместную рабочую группу по поискам пропавшего журналиста, сообщила Saudi Press Agency.

          В чем же заключается исключительная роль Саудовской Аравии в мировой экономике, которой саудиты угрожают американцам? Саудовское королевство – это, прежде всего, нефтяной гигант. Нефть действительно может использоваться Эр-Риядом как инструмент возмездия в случае жестких санкций США, заявил главный экономист Allianz Майкл Хейс в интервью CNBC. 

          Однако не все так просто. «Саудовская Аравия действительно лидер и по запасам, и по добыче черного золота, очень богатая страна и крупнейший игрок, но этого мало для того, чтобы рассчитывать на исключительную роль в мировой экономике. После того, как цены на нефть упали в два раза, экономика королевства чувствует себя не столь уверенно. Это вызывает беспокойство правящих кругов. Уже составлен план до 2030 года по избавлению от сырьевой зависимости и диверсификации экономики. Но его еще нужно реализовать. При такой зависимости говорить об исключительной роли не приходится. Эту роль играют другие страны, которые являются лидерами мирового производства, диктуют новые тренды в экономике и ее развитии», – считает первый вице-президент Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова.

          Но, конечно, нельзя умалять главную роль Саудовской Аравии в рамках ОПЕК: благодаря соглашению ОПЕК+ саудиты оказывают влияние на мировые нефтяные цены, и это сильный козырь в их рукаве. Хотя до конца ценовую политику они все же контролировать не могут, потому что на рынке кроме России, с которой имеются договоренности, есть еще США, которые благодаря сланцевой революции стали крупным экспортером нефти и изо всех сил стараются увеличить свой кусок пирога.

          США находятся в определенной энергетической зависимости от нефти саудитов, однако не столь критической. В прошлом году почти 7% импорта нефти в США поступило из Саудовской Аравии, больше в США поступает только от соседей – из Мексики и Канады, отмечает Ален Сабитов из ИК «Фридом Финанс». Однако в последние годы американцы не только снижают импорт нефти из Саудовской Аравии, но еще и наращивают добычу нефти и занимают новые для себя рынки, в то время как саудиты в рамках соглашения ОПЕК+ сдерживают добычу и, наоборот, снижают свою долю на мировом рынке ради высоких цен.

          С другой стороны, Саудовская Аравия – главный покупатель американского оружия. По данным Госдепартамента, общий объем контрактов достигает 100 млрд долларов. США купили в прошлом году топлива у саудитов на 18 млрд долларов плюс еще на 2 млрд долларов других товаров. Арабы приобрели у США товаров на 25,5 млрд долларов, и в первую очередь американские самолеты, транспорт, машинное оборудование, оружие и боеприпасы.

          «Сложно обойти политический аспект. Саудовская Аравия – основной военный союзник США среди арабских стран и серьезный противовес в регионе возрастающему влиянию Ирана», – говорит Вадим Иосуб из «Альпари».

          И вот здесь американцам будет сложно разорвать отношения. Это с Россией можно с легкостью рвать и военное, и нефтяное сотрудничество, потому что его либо нет, либо отказ от него вредит больше России, чем Штатам. С Саудовской Аравией ситуация иная.

          Американские сенаторы в рамках так называемого акта Магнитского потребовали ввести санкции против страны, которая нарушила пытками и убийством права человека. И некоторые из сенаторов потребовали немедленно прекратить продажу оружия и военную помощь саудитам. Однако Трамп признал, что не хотел бы отказываться от военных контрактов с Саудовской Аравией на фоне исчезновения Хашкаджи. По его словам, это нанесет ущерб Америке. «Я работал очень усердно над тем, чтобы получить заказ для наших военных (от Саудовской Аравии) на сумму 110 млрд долларов. Это 150 тыс. рабочих мест. Но если они это (вооружение) не купят у нас, они это купят у России, или у Китая, или у других стран. Но Россия и Китай очень сильно хотят это (контракт)», – сказал Трамп, находясь в Овальном кабинете вместе с недавно освобожденным Турцией американским пастором Эндрю Брансоном.

          И, конечно, не стоит забывать, что существенная часть валютной выручки Саудовской Аравии не идет на потребление и внутренние инвестиции, а направляется прямиком в американские гособлигации, добавляет Иосуб. «У двух стран мощное сотрудничество в сфере инвестиций и нефтедобычи. Саудиты являются крупным кредитором США, они готовы развивать американскую сланцевую нефть, и американская экономика сильно зависит от нефти королевства, объемы поставок которой растут. Саудовская Аравия также вкладывает миллиарды долларов в американскую экономику. А что инвестируют США в королевство? Об этом никто не слышал», – говорит Касьянова.

          Впрочем, сказать, что американская экономика более зависима от саудитов, нельзя. «С точки зрения размеров экономики объем экспорта нефти и импорта вооружений на самом деле более чувствителен для Саудовской Аравии, нежели для США. Поэтому королевство оказывается под большим экономическим риском, чем США. Экономика США достаточно диверсифицирована, чем не может похвастаться экономика Саудовской Аравии, ВВП которой на 43% состоит из нефтяного сектора. Объем прямых иностранных инвестиций в страну сокращается и в случае санкций продолжит снижение, что не способствует экономическому росту», – отмечает Ален Сабитов.

          Однако на стороне саудитов – длительные союзнические отношения двух стран и политическая роль саудитов на Ближнем Востоке. Впрочем, под давлением общественности властям США все равно придется реагировать, так же как пришлось рассекречивать данные, касающиеся возможной причастности Саудовской Аравии к терактам 11 сентября и отменять вето Обамы на закон, дающий жертвам 11 сентября право подавать иски о возмещении ущерба к саудитским властям, напоминает Сабитов.

          Что будет, если ситуация пойдет все же по самому страшному сценарию? Любые ограничения на экспорт нефти приведут к росту цен на мировом рынке. «С августа, когда Трамп ввел санкции в отношении Ирана и поставил под угрозу почти 2 млн баррелей в сутки иранского экспорта, нефть марки Brent выросла на 10 долларов», – говорит Сабитов.

          Если рассматривать гипотетически хотя бы намек на ограничение поставок из Саудовской Аравии, то цены могут взлететь и на 50–60 долларов,

          считает эксперт, приводя пример из истории. В 1973 году на фоне нефтяного эмбарго из-за разлада отношений ОПЕК с США цены взлетели с 3 до 12 долларов за баррель.

          Россия в этом плане только выиграет. Дорогая нефть будет означать дополнительные доходы и новые «тучные» годы. Более того, саудиты на фоне разрыва отношений с США могут укрепить деловое и военное сотрудничество с Россией, что для нас будет большим и политическим, и деловым плюсом, а для США – явным геополитическим проигрышем, говорит Касьянова. Трамп, безусловно, это понимает.

          Впрочем, эксперты сомневаются, что дело дойдет санкций – США вряд ли дадут такой козырь в руки Москвы. «Даже если сделают, то «наказание» не будет суровым. Зачем американцам терять крупные контракты из-за пропажи одного журналиста?» – говорит Касьянова.

          Скорее всего, этот конфликт закончится так же, как между США и Турцией – вокруг фигуры пастора Эндрю Брансона: начиналось все тоже с жестких заявлений Анкары, а закончилось освобождением пастора. «Наиболее вероятный исход – стороны, обменявшись воинственными заявлениями, придут к некоему соглашению. Возможно даже, что Саудовская Аравия принесет непубличные извинения и пообещает не устранять неугодных сограждан на территории других стран, даже если речь идет о территории посольств», – считает Вадим Иосуб.

          Пока же конфликт с Саудовской Аравией не разрешится, цены на нефть могут продолжать умеренно расти, что пойдет на пользу российскому бюджету, заключает он. Это будет поддерживать также и рубль и, возможно, сгладит последствия от ожидаемых санкций США против России в ноябре.


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