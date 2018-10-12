В Турции заявили о наличии записи убийства журналиста в аравийском консульстве

Источники в турецком правительстве сообщили чиновникам США, что у Анкары имеются аудио- и видеозаписи, подтверждающие, что журналист Джамаль Хашкаджи был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Турецкие чиновники на условиях анонимности сообщили, что служба безопасности Саудовской Аравии задержала Хашкаджи в консульстве после того, как тот прибыл для получения официального документа перед свадьбой, а затем убили его и расчленил тело, пишет The Washington Post.

«На записи голоса, сделанной в консульстве, слышно, что случилось с Джамалем после того, как он зашел в здание», – сказал источник. По его словам, на аудио слышен голос журналиста и голоса людей, говорящих по-арабски.

«Можно услышать, как его допрашивали, пытали, а затем убивали», – добавил источник.

Другой источник слышал на аудиозаписи звуки избиения журналиста.

Ранее Саудовская Аравия разрешила Турции провести следственные действия в здании генконсульства в Стамбуле по делу о пропаже саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи.

Журналист пропал 2 октября. Он вошел в генконсульство для оформления документов, но его невесту туда не пустили. Через пять часов ей заявили, что Хашкаджи уже покинул здание.

Хашкаджи критиковал политику Саудовской Аравии. В 2017 году он переехал в США.