Саудовская Аравия пустила турецких следователей в консульство

Саудовская Аравия разрешила Турции провести следственные действия в здании генконсульства в Стамбуле по делу о пропаже саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщил представитель МИД Турции Хами Аксой.

«Хотя в соответствии с Венской конвенцией существует неприкосновенность консульских зданий, с согласия главы дипмиссии там может быть проведено расследование со стороны властей страны, на территории которой расположена дипмиссия. Власти Саудовской Аравии сообщили, что они открыты для сотрудничества и расследование в здании генконсульства может быть проведено», – цитирует заявление Аксоя РИА «Новости».

Следователи придут в здание генконсульства с инспекцией, добавил он.

В то же время Евросоюз ожидает от Турции пояснений в связи с исчезновением журналиста, передает ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии.



«Мы следим за ситуацией. Как и все международные организации, мы ждем пояснений от властей по поводу исчезновения Джамаля», – отметил он.



В понедельник Турция запрашивала разрешение на обыск генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял о необходимости предъявления доказательств со стороны Саудовской Аравии о том, что пропавший саудовский журналист Джамаль Хашкаджи действительно покинул стамбульское генконсульство.

Ранее в Турции заявляли, что Саудовская Аравия может быть причастна к убийству журналиста в саудовском консульстве. В дипломатическом представительстве обвинения отрицают.

Журналист пропал 2 октября. Он вошел в генконсульство для оформления документов, но его невесту туда не пустили. Через пять часов ей заявили, что Хашкаджи уже покинул здание.

Джамаль Хашкаджи критикует политику Эр-Рияда. В 2017 году он переехал в США.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, как часто страны используют свои дипмиссии для спецопераций.