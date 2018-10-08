Эрдоган предъявил требование к Саудовской Аравии из-за исчезновения журналиста

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о необходимости предъявления доказательств со стороны Саудовской Аравии о том, что пропавший саудовский журналист Джамаль Хашкаджи действительно покинул стамбульское генконсульство.

«Мы это не пустим на самотек, для нас это политический и гуманитарный долг. Журналист с невестой пришел в консульство за справкой, внутрь невесту не пропустили, он вошел один. Вышел он или нет – кто должен доказать? Сотрудники консульства, у них есть все камеры. Почему они это не предоставляют? Если бы он вышел, разве он не пошел бы с невестой по делам, из-за которых они пришли?» – сказал Эрдоган журналистам во время визита в Венгрию, передает РИА «Новости».

Ранее в Турции заявили, что Саудовская Аравия может быть причастна к убийству журналиста в саудовском консульстве. Советник президента Турции Ясин Актай сказал, что к инциденту «несомненно» причастны 15 человек из Саудовской Аравии, которые прибыли в это время в консульство. Дипломатическое представительство королевства сообщило о безосновательности обвинений.

«С первой минуты было дано распоряжение, стамбульский прокурор принялся за дело. И юридические, и административные действия продолжаются. Наша цель – как можно быстрее достичь результата. Мы смотрим СМИ, выходят разные новости. Сотрудники генконсульства говорят, что он вышел, но этого недостаточно, они должны это доказать», – заявил Эрдоган.

По его словам, турецкая полиция ведет расследование об исчезновении Хашкаджи. В понедельник Турция запросила разрешение на обыск генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Также следствие ведется в аэропорту, куда в день исчезновения журналиста прилетали аравийцы, проверяются входы и выходы.