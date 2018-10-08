Саудовскую Аравию обвинили в убийстве журналиста в консульстве в Стамбуле

Пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, вероятно, убили в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, заявил советник президента Турции Ясин Актай.

«У меня такое чувство, что он был убит», – приводит слова Актая ТАСС со ссылкой на Reuters.

Саудовская Аравия разрешила представителям турецкой стороны «приехать для расследования», сообщил Актай.

«Но они конечно избавились от тела», – заявил он, обвинив Саудовскую Аравию в лицемерии в связи с заявлениями об отсутствии записей с камер наблюдения.

По мнению Анкары, к инциденту «несомненно причастна» группа из 15 саудовских подданных, которые прибыли в Стамбул на двух самолетах и вошли в консульство в тот самый день, когда там был Хашкаджи.

Источник Reuters сообщает, что в группу входили официальные лица. При этом группа, по его словам, уже покинула страну.

Конгрессмен США Адам Шифф заявил в Twitter, что следует «потребовать немедленных ответов от саудовского правительства».

Сообщалось, что полиция Турции рассматривает версию убийства журналистам в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. В дипломатическом представительстве обвинения отрицают.

Журналист пропал 2 октября. Он вошел в генконсульство для оформления документов, но его невесту туда не пустили. Через пять часов ей заявили, что Хашкаджи уже покинул здание.