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9 октября, вторник  |  Последнее обновление — 11:48  |  vz.ru
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От нового закона Яровой выиграет иностранный производитель

Российская розница пугает дефицитом продуктовФото: Евгений Степанов/Интерпресс/ТАСС
Россию ждет дефицит продуктов на полках магазинов, если поправки Яровой вступят в силу, пугают ретейлеры. Сама Яровая назвала это обманом россиян. Может ли запрет на возврат производителю нереализованных продуктов вернуть Россию обратно в советское прошлое? И кому на самом деле окажется выгоден этот закон? Подробности...
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Зачем Лукашенко воскресил Ющенко перед встречей с Путиным

Зачем-то Лукашенко понадобился позабытый лидер оранжевой революцииФото: president.gov.by
Забытый всеми Виктор Ющенко возвращается в политику, причем с неожиданного входа – через Минск. Его с помпой при телекамерах принял Лукашенко, да еще и пожаловался Ющенко на «поток украинского оружия», которое якобы течет в Белоруссию через Россию. Конечно, ни один идиот не повезет оружие с Украины в Белоруссию через Россию, но Батьке надо было предъявить Москве хоть какую-то претензию. Зачем же? Подробности...
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Зачем Благовещенску нужен мост с Китаем

Так выглядит Китай со стороны БлаговещенскаФото: Владимир Смирнов/ТАСС
В эти дни в Амурской области отметили годовщину начала приграничного туризма: 30 лет назад открылась граница между Благовещенском и Хэйхэ, стоящими на берегах Амура. Что сегодня происходит на единственном участке нашей государственной границы, где два города – российский и китайский – стоят в буквальном смысле друг напротив друга? Подробности...
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Саудовского диссидента объявили жертвой «дипломатов-убийц»

Многие в Турции уверены в том, что опальный журналист казнен прямо в здании саудовского консульстваФото: Murad Sezer/Reuters
Вокруг Эр-Рияда возник скандал, который потребовал личного вмешательства Трампа и Эрдогана. Опальный саудовский журналист зашел за справкой в консульство королевства в Стамбуле и пропал. Арабская пресса трубит об убийстве. Под подозрением саудовские дипломаты. Возможно, диссидент жив и «посольской почтой» отправлен на родину. Часто ли страны используют свои дипмиссии для спецопераций? Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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Плевок в лицо «русскоязычным патриотам Украины»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Украинский национализм - идеологическая программа, которая существует не для того, чтобы жителям Украины было богато и привольно, а для того, чтобы мучить людей ради достижения сомнительного идеала. Подробности...
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Консерватизм – это парадоксальный жест свободы

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Для консерватора свобода недоказуема, она всегда – по ту сторону принудительности разума. И высшим ее выражением является дикий вопль: «Боже, храни королеву!», как учили нас святые Сид Вишес и Джонни Роттен. Подробности...
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«Общество спектакля» получило по роже

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Странная штука. Дерутся россиянин и иностранец, а мы ломаем голову. Меня тоже спросили: «Ты за кого?» Я ответил: «Русские своих не бросают». И получил уточняющий вопрос: «А кто русский?» Рассказываю. Подробности...
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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

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        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

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        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

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          Саудовского диссидента объявили жертвой «дипломатов-убийц»

          Многие в Турции уверены в том, что опальный журналист казнен прямо в здании саудовского консульства   9 октября 2018, 11:22
          Фото: Murad Sezer/Reuters
          Текст: Олег Москвин

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          Вокруг Эр-Рияда возник скандал, который потребовал личного вмешательства Трампа и Эрдогана. Опальный саудовский журналист зашел за справкой в консульство королевства в Стамбуле и пропал. Арабская пресса трубит об убийстве. Под подозрением саудовские дипломаты. Возможно, диссидент жив и «посольской почтой» отправлен на родину. Часто ли страны используют свои дипмиссии для спецопераций?

          Во вторник президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о пропаже 2 октября саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. С соответствующим заявлением глава государства выступил в Белом доме.

          «Я обеспокоен ситуацией. Мне не нравится все, что происходит. Прямо сейчас никто ничего точно не знает», – цитирует его ТАСС. Трамп выразил надежду, что ситуация в скором времени разрешится.

          Президент Турции Тайип Эрдоган накануне также лично потребовал от Саудовской Аравии доказательств того, что Хашкаджи действительно покинул здание консульства.

          «Мы это не пустим на самотек, для нас это политический и гуманитарный долг. Журналист с невестой пришел в консульство за справкой, внутрь невесту не пропустили, он вошел один. Вышел он или нет – кто должен доказать? Сотрудники консульства, у них есть все камеры. Почему они это не предоставляют? Если бы он вышел, разве он не пошел бы с невестой по делам, из-за которых они пришли?» – цитирует Эрдогана РИА «Новости».

          «Сотрудники генконсульства говорят, что он вышел, но этого недостаточно, они должны это доказать», – заявил Эрдоган.

          По его словам, турецкая полиция начала расследование. В понедельник Турция запросила разрешение на обыск консульства. Также следствие ведется в аэропорту, куда в день исчезновения журналиста прилетала группа саудитов, проверяются входы и выходы.

          В Евросоюзе также встревожены пропажей журналиста. Озабоченность выразил МИД Франции.

          Ранее власти Турции заявили, что Саудовская Аравия может быть причастна к убийству журналиста в здании консульства. Советник Эрдогана Ясин Актай сказал, что к инциденту «несомненно» причастны 15 человек из Саудовской Аравии, которые прибыли незадолго до инцидента в консульство.

          Напомним, 59-летний Джамаль Хашкаджи, проживающий в Турции с конца прошлого года, исчез во вторник во время своего второго визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. По словам его невесты Хаджи Азру, ему потребовалась справка о разводе со своей прежней женой, без которой нельзя было жениться вновь. Азру прождала его у здания пять часов, прежде чем работники дипучреждения сообщили ей, что ее жених давно ушел. Связаться с ним она не смогла, так как при входе в здание Хашкаджи сдал свой мобильный телефон охране.

          Вскоре катарский телеканал «Аль Джазира» сообщил со ссылкой на свои источники в турецкой полиции, что журналист был убит прямо в здании консульства. Аналогичные сообщения, опять же, со ссылкой на источники в полиции, дали несколько информационных агентств. «Мы считаем, что убийство было преднамеренным и тело впоследствии было вывезено из консульства», – сказал Reuters неназванный турецкий чиновник.

          Как сообщает издание The Washington Post, где в последнее время публиковался Хашкаджи, журналиста убила в начале недели группа из 15 человек, прибывшая в Турцию из Саудовской Аравии.

          Посольство в качестве тюрьмы

          В годы холодной войны похищения с использованием консульств и дипломатических представительств были нередкими. Так, по одной из версий, в конце 1920-х в советском посольстве в Париже спрятали похищенного эмигранта, одного из лидеров Белого движения Евгения Миллера. Потом его сумели вывезти в СССР, где и расстреляли. Были похищения через посольства и в Москве.

          В хрущевское время спецслужбы КНДР устроили настоящую охоту на эмигрантов из своей страны, решивших остаться в Союзе. По меньшей мере, один случай такого похищения получил широкую огласку. Днем агенты северокорейских спецслужб в центре Москвы похитили корейца – студента консерватории. Его доставили в посольство, однако он смог выбраться оттуда и пожаловался советским властям. Это привело к большому скандалу. Посол КНДР был даже выслан из Союза.

          В машине английского посольства сбежал в 1985 году из СССР и знаменитый двойной агент Олег Гордиевский. Когда он, полковник КГБ, оказался перед угрозой разоблачения, британцы предложили ему бежать, используя кратчайший маршрут в капиталистическую страну – в Финляндию. Гордиевский сумел оторваться от слежки, встретился с британскими дипломатами в условленном месте в лесу в Ленинградской области, куда подъехал на обычной попутке. Он спрятался в багажник и так сумел пересечь финскую границу.

          А в 2009 году сотрудник финского консульства в Петербурге Симо Пиетиляйнен, по существу, повторил эту акцию. Только в багажнике он вывез 5-летнего Антона Салонена вместе с его отцом, гражданином Финляндии. За это самоуправство Пиетиляйнен был уволен с дипломатической службы и оштрафован.

          Последняя по времени история такого рода относится к марту прошлого года. В Германии было возбуждено уголовное дело против заместителя начальника разведывательной службы Вьетнама Дыонг Минь Хынга. Его обвинили в организации похищения предпринимателя и бывшего высокопоставленного функционера Компартии Чинь Суан Тханя, который ранее запросил в Германии убежище. На одной из берлинских улиц его затолкали в автомобиль и привезли в посольство Вьетнама. Оттуда переправили на родину, где Чинь был приговорен к пожизненному заключению. Немецкие сыщики, однако, сумели найти и задержать всех похитителей. Суд приговорил к трем годам одного из исполнителей похищения, вьетнамца, не имевшего дипломатического иммунитета. Остальных просто выслали из страны.

          Возможно, в багажнике дипломатической машины давно уже попал бы на свободу и основатель сайта Викиликс Джулиан Ассанж. К сожалению, посольство Эквадора в Лондоне, где он укрылся, не обладает собственной территорией, с которой человека можно незаметно эвакуировать в багажнике. Это посольство расположено на втором этаже, из-за чего бедняга Ассанж с 2012 года вынужден жить в доме, на первом этаже которого его терпеливо ждут полицейские с наручниками.

          А было ли похищение?

          Тем временем в самом королевстве уже заявили о безосновательности обвинений. А родственник журналиста по имени Муатасим заявил телеканалу «Аль-Арабия», что семья вообще не знает, кто такая Хаджа Азру, и полностью доверяет позиции властей королевства.

          Профессор кафедры современного Востока факультета истории, политологии и права РГГУ Григорий Косач тоже пока сомневается в том, что ликвидация или похищение Хашкаджи вообще имели место. Если оно и было, то вряд ли эта акция проведена по приказу фактического правителя королевства – принца Мухаммеда бен Сальмана. За акцией, если она действительно была, могли стоять отдельные деятели саудовских спецслужб, преследующие свои цели.

          «В Саудовской Аравии в последнее время предпринимаются громадные усилия, чтобы представить новый положительный образ страны всему миру,

          – сказал он газете ВЗГЛЯД. – Поэтому убийство оппозиционного журналиста для истеблишмента абсолютно невыгодно».

          Действительно, программа развития Саудовской Аравии, которой придерживается Мухаммед бен Сальман, предусматривает модернизацию страны и ее открытие для внешнего мира. Что не очень вяжется с политическими убийствами, да еще и совершенными в дипломатических миссиях.

          Впрочем, Косач оговаривается, что Хашкаджи трудно назвать диссидентом. Скорее, это представитель одной из придворных группировок, которая потерпела поражение в дворцовых интригах. «Тот факт, что Хашкаджи обратился в консульство Саудовской Аравии и дважды там побывал, лишь доказывает, что он не являлся абсолютным противником наследного принца», – заключает Косач.


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